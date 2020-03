Qu’est-ce que Leetspeak et comment est-il utilisé? Ici, nous vous dirons

Le Web regorge de trucs bizarres comme “1337” et “hax0r”, ce sont des façons d’écrire Leetspeak, une qualité stylistique d’écriture qui existe depuis les années 1980. Maintenant, la question que beaucoup se posent est de savoir Qu’est-ce que Leetspeak et comment est-il utilisé?

Mots anglais orthographiés avec des chiffres et des symboles

Leetspeak est un phénomène Internet qui est antérieur au World Wide Web. C’est un type de style d’écriture qui a remplacé les lettres anglaises et qui a des chiffres ou des symboles similaires et qui est étroitement lié à la culture du piratage et du jeu.

Il y a de fortes chances que vous ayez rencontré certains des exemples les plus courants de Leetspeak, comme 1337 qui signifie leet ou n00b qui signifie novice et hax0r qui signifie pirate. Ce ne sont que les façons les plus élémentaires de lire sur Leetspeak.

Leetspeak avancé omet souvent tout caractère dans

L’anglais et il ressemble à ceci: | D | _3453 | – | 3 | _ D / \ / \ 3.

Ce style d’écriture a presque quarante ans et n’est pas pertinent pour la conversation ou la culture Internet moderne. L’utilisation de Leetspeak aujourd’hui est ce que l’on appelle les amis hippies, où une grande majorité de personnes se connecte à un Leetspeak qui est basique et lisible. Ceci afin d’éviter toute confusion entre tous.

Quelle est l’origine de Leetspeak?

Au début des années 80, bien avant le lancement du World Wide Web, les utilisateurs d’ordinateurs ont réussi à se connecter à l’aide de systèmes de bulletins électroniques. Ces bulletins ressemblaient beaucoup à des sites Web modernes où des admirateurs d’ordinateurs dirigeaient ces sites chez eux.

Les newsletters sont basées sur un thème ou un passe-temps choisi par l’opérateur du système. Sur cette base, il est naturel que certaines newsletters se concentrent sur des activités illégales, telles que le partage de fichiers et certaines formes de piratage. De même, ces bulletins ont été appelés tableaux d’élite ou panneaux de leet, étant les créateurs d’une sous-culture informatique “d’élite”.

C’est là que le jeu Leetspeak commence. Ces utilisateurs d’élite de la newsletter sont ceux qui ont fait de Leetspeak une sorte de cryptage. Tant sur les tableaux que dans les chats publics, Leetspeak a été utilisé pour parler de sujets terribles qui allaient à l’encontre des règles.

De même, il a été utilisé pour contourner les programmes de censure automatique produits dans la plupart des bulletins publics. Un exemple de cela mentionne le mot pornographie dans les bulletins publics, mais vous ne remarquerez pas un chiffre comme “pr0n”.

Il a également été utilisé pour identifier les groupes d’ordinateurs

Leetspeak a également été utilisé pour identifier d’autres nerds informatiques d’élite. Ainsi que pour l’utilisation de l’inscription d’autres groupes d’élite. Afin de supprimer toute personne autre qu’un hax0r. L’utilisation de Leetspeak comme cryptage s’est poursuivie dans les années 1990 où le culte de la vache morte a été utilisé comme carte de visite.

Cela ne signifie pas que Leetspeak est pris au sérieux, mais qu’il n’a servi de fin que pendant un certain temps. Le but de cette langue a commencé à décliner dans les années 1990 où Leetspeak est devenu une plaisanterie étrange.

Certains ont eu recours à des taquineries d’enfants en ligne ainsi qu’à narguer ces groupes de sous-culture Internet ringard. Aujourd’hui, Leetspeak est essentiellement utilisé comme équivalent Internet pour parler de sujets non pertinents.

Comment pouvez-vous utiliser Leetspeak si vous voulez vraiment le faire

Leetspeak consiste simplement à remplacer les caractères alphabétiques par des chiffres et des symboles similaires. Un exemple simple, leet ressemble à 1337 ou l33t. Autrefois, il devait être presque illisible et souvent ces chiffres comprenaient beaucoup de symboles complexes (| _! | <3 7 | - |! 5) qui étaient très difficiles à lire ou à écrire.

Maintenant, il est utilisé comme une blague, vous devez donc essayer de rendre vos mots aussi lisibles que possible. C’est juste un mélange de lettres et de chiffres sans placer d’étranges symboles, difficile à comprendre.

Lorsque vous souhaitez utiliser le leetspeak, il vous suffit de remplacer certaines des lettres de vos mots par des chiffres, tels que 3 au lieu de “E”. Vous pouvez même ajouter des mots leet classiques comme hax0r, pr0n ou z0mg.

Si vous voulez aller un peu plus loin ou écrire beaucoup moins, vous pouvez utiliser l’outil Universal Leet Converter. Cela fonctionne comme Google Translate, mais il s’agit de Leetspeak, où il peut vous donner moins de charge lors de la frappe ou de le faire manuellement.