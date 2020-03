Qu’est-ce que les mots aimables? Pourquoi devriez-vous le connaître?

Je ne sais pas si c’était un hasard ou une causalité, mais il y a quelques jours, après y avoir réfléchi, j’ai acheté Kind Words (lo fi chill beats to write to). Je l’ai fait, en partie, parce que je voulais me sentir comme un participant à ce réseau social anonyme de jeu et non d’expérience de jeu. Oui, j’y pense depuis des mois et j’en ai envie. Mais aussi, en partie, penser à partager des expériences ici. Et oui, je parle au pluriel, parce que je vais partager le mien, mais j’aimerais aussi connaître le vôtre.

Et je parle de hasard ou de causalité, car il y a quelques heures, je suis tombé sur un article de Kris Naudus dans lequel il parle de son expérience avec elle. Qu’est ce que ça signifie? Que je devrais continuer avec mes plans et publier ce texte, ou plutôt le mettre de côté, afin qu’il ne semble pas que je m’étais trop inspiré de votre texte pour le mien? Eh bien, vous lisez ceci, donc vous savez quelle interprétation j’ai faite.

Mais commençons par le début, Qu’est-ce que les mots aimables? En théorie, c’est un jeu, et en tant que tel, vous pouvez le trouver à la fois sur Steam (pour 3,99 euros, plus 3,99 euros si vous voulez également obtenir la bande originale) et sur l’adorable et merveilleux Itch.io (de 4,99 $). Cependant, ne vous attendez à aucune des mécaniques habituelles dans un jeu. Une fois que vous l’ouvrez, tout ce que vous verrez est l’image que vous pouvez voir en haut. Et quelques avions en papier.

Et que devez-vous faire? La première chose à faire est de cliquer sur l’un de ces avions. Lorsque vous le ferez, un message anonyme sera affiché, écrit par un autre “Kind” de Kind Words où vous trouverez juste cela, mots gentils. Peut-être un câlin virtuel, peut-être une phrase d’encouragement, une chaîne de mots que vous pouvez continuer, une salutation amusante … Quelque chose qui commence à surprendre, si l’on considère que nous vivons en temps de haine via les réseaux sociaux.

Après ces premières minutes, dans lesquelles la bande originale du jeu-no game nous guide vers un état de détente (pas de somnolence, ne confondez pas), il est temps de faire attention à la barre montrée à droite, et surtout dans les deux premiers boutons, Afficher les demandes et Faire une demande (oui, c’est en anglais). Chaque demande est un texte, anonyme bien sûr, de quelqu’un qui est en mauvais état et a besoin de conseils, d’encouragement, de conseils … ou simplement de quelques mots réconfortants.

Vous êtes donc assis à votre bureau et vous pouvez essayer de soutenir d’autres personnes, ou vous pouvez rechercher ce soutien dans la communauté Kind Words. Tout sera anonyme et vous ne pourrez pas correspondre avec la même personne. Juste un texte et une réponse. Chaque connexion émotionnelle commence et s’arrête là, et les utilisateurs sont priés de ne révéler aucune donnée personnelle. Tout, dans le modèle de jeu, doit être anonyme et éphémère. C’est surprenant, mais cela peut être très efficace.

Mots aimables au temps de la haine

Que la première pierre soit lancée par ceux qui ne se sont jamais plaints du niveau de haine que les conversations atteignent sur Internet et, surtout, sur Twitter. Les fausses nouvelles et la polarisation semblent avoir gagné la bataille du réseau, non? Cependant, et avec la peur qui nous fait penser de transférer ce modèle de société à un projet comme ce jeu, la réalité est que Popcannibal, ses développeurs confirment que le volume de messages et de réponses inappropriés est vraiment très faible.

Très faible ne signifie pas inexistant, bien sûr, mais dans ces cas, Kind Words a une fonction pour signaler les messages qui ne sont pas gentils. Et, bien qu’ils ne le clarifient pas spécifiquement, il faut comprendre que les utilisateurs ayant des attitudes inappropriées verront leurs possibilités d’interagir avec le reste de la communauté limitées ou totalement éliminées. Et je peux dire que, dans les heures que je vous ai déjà consacrées, dans lesquelles je n’ai pas vu quelques messages, je n’ai rien trouvé qui ne devrait pas être là.

Et c’est ce qui m’a fait repenser certaines choses. Y a-t-il vraiment tellement de haine sur Twitter et d’autres réseaux? L’être humain est-il vraiment si énervé tout le temps? Sans aucun doute, suffisamment de gens qualifieraient les mots gentils d’une «bonté» péjorative. Cependant, la communauté de ce jeu-sans-jeu n’hésite pas à participer à un échange constant de soutien mutuel, dans une sorte de cercle vertueux qui se nourrit à chaque interaction et ne fait que grandir.

Mais alors la grande question est, qu’est-ce qui est le plus représentatif de notre monde? La haine des réseaux ou les bonnes vibrations de Kind Words? Par échelle, il peut sembler que les réseaux gagnent par un glissement de terrain au jeu, mais n’oublions pas un détail très important: la haine dans RRSS est gratuite, pour être empathique dans le jeu, vous devez payer, de sorte que les échelles sont floues.

Et la chose la plus intéressante est, une fois que vous avez passé quelques heures sur ce jeu, rentrez dans les réseaux, rentrez sur Twitter. Mais, cette fois, en évitant les disputes, les soflamas, les affrontements. Découvrez que, sous cette première couche de haine, il y a un grand nombre de personnes qui partagent des histoires humaines et personnelles, et qu’à de nombreuses reprises, elles trouvent une réponse de une grande communauté prête à soutenir. Oui, sur Twitter.

Kind Words n’est, à mon avis, pas seulement un outil pour aider et être aidé. Non, c’est aussi un outil pour repenser notre conception de notre société et peut-être renoncer à une partie du cynisme avec lequel, inconsciemment, nous avons tendance à tout analyser autour de nous. Je ne pense pas que ce jeu sans jeu fasse de nous de meilleures personnes (nous sommes ce que nous sommes), mais il nous aide à observer ceux qui nous entourent avec un peu plus de bienveillance. Et peut-être, juste peut-être, c’est déjà un grand pas.