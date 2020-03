Qu’est-ce que MasterClass? Obtenez des cours en ligne d’experts de célébrités

Utiliser des cours ou des cours en ligne pour apprendre peut être l’une des meilleures choses à faire lorsque vous êtes pris au piège à l’intérieur, et MasterClass est peut-être l’un des endroits les plus connus et les meilleurs pour apprendre en ligne.

MasterClass est un référentiel de cours vidéo dispensés par une gamme d’experts bien connus, de personnes qui sont les meilleures dans le domaine et qui travaillent depuis longtemps. Vous pouvez aussi bien apprendre à écrire des best-sellers de quelqu’un qui l’a littéralement, après tout!

Donc, pour vous aider à vous familiariser avec MasterClass avant d’y investir de l’argent (oui, contrairement à d’autres cours en ligne, il n’est pas gratuit), nous avons conçu ce guide pour vous aider à comprendre le site Web.

Combien coûte MasterClass?

MasterClass peut coûter un peu si vous conservez l’adhésion, car c’est 15 $ / 15 £ (environ 30 AU $) par mois ou 180 $ / 180 £ (environ 320 AU $) pour un abonnement annuel.

Cependant, si vous ne souhaitez accéder qu’à une seule classe, cela vous coûtera 90 $ / 85 £ (environ 170 AU $). C’est environ la moitié du prix du laissez-passer annuel, donc si vous vous voyez utiliser plusieurs cours par an, le laissez-passer annuel est le meilleur.

Au moment de la rédaction, il y a une offre, donc si vous achetez un abonnement annuel, quelqu’un d’autre en obtient un gratuitement (bien que j’espère qu’il vous donnera la moitié du prix que vous avez payé pour l’égaliser!). Vous pouvez trouver cette offre sur le site Web MasterClass ici. Cette offre est parfaite pour les personnes prises au piège à l’intérieur et à la recherche de quelque chose à faire.

Comment fonctionnent les cours MasterClass?

(Crédit d’image: MasterClass)

Chaque cours offert est divisé en classes de petite taille – ce qui signifie qu’ils sont tous courts, mais ils sont nombreux.

Le cours de photographie d’Annie Leibovitz, par exemple, comprend 15 leçons de 12 minutes, tandis que le cours de «Pensée scientifique et communication» de Neil Degrasse Tyson comprend 13 cours de 12 minutes. Ces leçons incluent également des classeurs.

Vous pouvez regarder des leçons MasterClass sur votre ordinateur ainsi que sur votre téléphone ou tablette Android ou iOS – et même les appareils de streaming Amazon Fire TV et Apple TV.

Quels cours MasterClass sont proposés et qui les enseigne?

Il existe de nombreux cours différents dans MasterClass dans une gamme de sujets, et nous les regrouperons comme tels ci-dessous. Il convient de noter qu’il existe parfois des cours sur le même sujet, mais que différentes personnes leur enseignent, offrant probablement des perspectives différentes.

Les cuisiniers ou boulangers potentiels trouveront des cours généraux comme la «cuisine» à des compétences plus spécifiques comme le «barbecue de style Texas» et les «principes fondamentaux de la pâtisserie française», comme Gordon Ramsay, Alice Waters et Wolfgang Puck.

(Crédit d’image: MasterClass)

Les stars du cinéma en herbe ont l’embarras du choix: Werner Hertzog, Jodie Foster et Martin Scorsese enseignent le cinéma, Helen Mirren, Natalie Portman et Samuel L. Jackson enseignent le théâtre, David Lynch enseigne la créativité et le cinéma et il y en a encore plus pour choisissez parmi.

Beaucoup d’écrivains ont des cours ici dans différentes compétences, avec Margaret Atwood, Aaron Sorkin, Neil Gaiman, David Mamet, David Sedaris et Joyce Carol Oats tous les cours d’enseignement dans leur spécialité.

Les musiciens sont également là, avec Herbie Hancock, enseignant le jazz, Hans Zimmer et Danny Elfman, les cours de musique de film, Tom Morello, la guitare, deadmau5, la production de musique électronique et Usher, l’art de la performance. En outre, Judd Apatow et Steve Martin enseignent la «comédie».

Il y a plusieurs autres catégories avec des cours de grande renommée: Serena Williams anime le cours ‘Tennis’, Bob Iger enseigne ‘Business Strategy and Leadership’ Bob Woodward helms ‘Investigate Journalism’, Annie Leibovitz enseigne ‘Photography’ et Chris Hadfield est en chargé de l’exploration spatiale.

Vous pouvez voir une liste complète de toutes les classes ici.