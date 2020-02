Qu’est-ce que Project Luminous, la prochaine grande chose dans Star Wars?

Les films Star Wars pourraient disparaître jusqu’en 2022, mais comme nous le savons, la franchise ne prend jamais vraiment de pause maintenant. Project Luminous est un projet dirigé par Lucasfilm Publishing qui a été annoncé en avril 2019 dans le cadre de Star Wars: Celebration. Maintenant, nous sommes très près d’apprendre ce que c’est.

Si vous êtes uniquement intéressé par les films et émissions de télévision Star Wars, cela ne vaudra probablement pas la peine d’être trop excité. La publication signifie des livres et des bandes dessinées, et jusqu’à présent, nous ne connaissons que l’implication des auteurs et des éditeurs dans le projet. Mais dans un monde post-The Rise of Skywalker, cela peut nous donner des indications sur la façon dont Lucasfilm trace l’avenir de la série en termes de cadre et de types d’histoire qu’elle veut raconter. Ou peut-être que non.

Ci-dessous, nous avons rassemblé tout ce que nous savons sur l’événement Star Wars Project Luminous, y compris sa date de révélation, les auteurs impliqués et les rumeurs sur l’endroit où dans l’univers Star Wars il nous mènera. Nous mettrons à jour cette page lorsque nous en saurons plus.

Project Luminous: qu’est-ce que le nouveau projet Star Wars?

Project Luminous est un projet d’édition situé dans l’univers Star Wars, et a jusqu’à présent été révélé comme une collaboration entre Disney Lucasfilm Publishing, Marvel Comics, IDW Publishing et Del Rey. Il ne s’agira pas d’un film ou d’une émission de télévision – attendez-vous à ce qu’il soit raconté avec des livres et des bandes dessinées. Annoncé en avril 2019 à Star Wars: Celebration, c’est un projet dirigé par Mike Siglain de Lucasfilm Publishing. Elle était auparavant connue en interne sous le nom d’Initiative All-Star, et elle est en préparation depuis au moins l’été 2018. L’écrivain Charles Soule l’a décrite comme un “événement massif de Star Wars”.

Dans une image promotionnelle publiée au NYCC 2019, Project Luminous a été taquiné avec un montage de la citation d’Obi-Wan Kenobi, “La Force est ce qui donne à un Jedi son pouvoir. C’est un champ d’énergie, créé par tous les êtres vivants … jusqu’à .. .Project Luminous, 2020 “. Cela suggère que l’histoire portera sur la nature changeante de la Force d’une manière ou d’une autre.

(Crédit image: Lucasfilm)

Il n’y a pas plus de détails sur l’histoire en ce moment, mais nous savons jusqu’à présent qui écrit les différentes parties de Project Luminous, comme le montre l’image ci-dessus. Charles Soule (auteur de diverses bandes dessinées Star Wars pour Marvel), Claudia Gray (auteur de divers livres Star Wars dont Lost Stars), Justina Ireland (auteur du livre Lando’s Luck), Daniel José Older (Star Wars: Last Shot) et Cavan Scott (auteur de bandes dessinées IDW comme Tales from Vader Castle) y travaille tous.

Quand Project Luminous sera-t-il révélé?

Avoir de bons amis le week-end. Nous vous verrons lundi. Ça devrait être amusant 21 février 2020

Lundi 24 février, ce qui est imminent pendant que vous lisez ceci. Le compte Twiter de Del Rey, Star Wars Books, a révélé vendredi la révélation ci-dessus. Le compte officiel de Star Wars a mentionné qu’un événement révélateur se produirait lundi soir, et pour garder un œil sur ses canaux sociaux. Selon Clayton Sandell, d’ABC, les détails du projet Luminous commenceront à être diffusés à 19 h 00.

Le projet Star Wars Luminous sera enfin dévoilé lundi soir. C’est quoi exactement? Les détails commenceront à apparaître vers 19 heures, heure du Pacifique, demain soir. #StarWars #ProjectLuminous #MTFBWY https://t.co/k13BoGeLig pic.twitter.com/VwFMnyw8eM23 février 2020

Le projet Luminous se déroulerait à l’ère de la Haute République

Ce n’est qu’une rumeur, et cela vaut la peine d’être traité comme tel. Un rapport sur Making Star Wars suggère que Project Luminous se déroulera à l’ère de la Haute République de l’univers Star Wars, qui est apparemment 400 ans avant la saga Skywalker. “Pendant un certain temps, j’ai entendu dire que Project Luminous était une construction pour la prochaine ère cinématographique que mes sources appellent l’ère de la Haute République”, dit la pièce.

Cela pourrait être la nouvelle série de films Star Wars théâtraux qui commence en décembre 2022. Mais, cela vaut toujours la peine de garder les attentes sous contrôle, car il n’y a pas de détails officiels sur ces films en ce moment, à part leurs dates de sortie éloignées.

L’ère de la Haute République a été mentionnée à plusieurs reprises dans d’autres fictions de Star Wars, y compris la récente bande dessinée Star Wars écrite par Charles Soule de janvier 2020. “La galaxie n’était pas aussi peuplée qu’elle l’est maintenant”, c’est ainsi que l’époque a été caractérisée. The Rise of Kylo Ren, également écrit par Soule, a également mentionné l’ère de la Haute République.

Où les films vont ensuite est un mystère total, et beaucoup de choses pourraient se produire avant 2022. Cela vaut la peine de prendre Project Luminous comme son propre projet de livres et de bandes dessinées pour le moment.

Est-ce que Project Luminous a quelque chose à voir avec les films Star Wars?

Comme nous l’avons dit, cela semble être une initiative de publication. Il n’est pas impossible, cependant, que quel que soit le projet Luminous, il ouvrira la voie ou sera lié aux prochains projets Star Wars dans d’autres médias. S’il explore une nouvelle partie de l’univers de Star Wars – et nous pourrions faire une pause dans le calendrier de Skywalker Saga après The Rise of Skywalker – il est possible que cela puisse en semer les graines. Pour l’instant, cependant, il est préférable de maintenir les attentes à un niveau raisonnable jusqu’à ce que nous sachions de quoi il s’agit.