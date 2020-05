Qu’est-ce que Twitch Drops et comment le configurer

Bethesda est extrêmement généreuse envers tous les joueurs du monde parce que Twitch Drops est actuellement livré pour ne pouvoir visualiser que les émissions TESL. Twitch Drops se compose de 50, 100 et 600 cartes Or ou 50, 100 et 1500 Soul Gems. Aussi le pack de cartes 1x légendaire.

L’industrie du jeu vidéo réclame plus de consoles, principalement en raison du confinement de milliards de personnes dans le monde en raison de la pandémie de coronavirus. Beaucoup sont à la maison et s’ennuient probablement avec les mêmes consoles, mais c’est un problème ancien que vous devrez peut-être connaître.

Le taux de chute est complètement aléatoire, mais si vous êtes chanceux, il y a un schéma. Certains joueurs peuvent toujours en obtenir un toutes les six heures plus une période de recharge après la dernière goutte.

Tout ce que vous avez à faire est de vous assurer que vos comptes Bethesda et Twitch sont liés et capables de diffuser les vidéos TESL. Vous n’avez pas besoin de garder l’un des jeux en cours pendant que vous regardez.

Compte sur Twitch Drops et comment le configurer

En principe, vous devez avoir un compte sur Twitch Drops, il est entièrement gratuit et vous pouvez le créer sur le lien suivant: https://www.twitch.tv/. Une fois que vous êtes en mesure d’obtenir votre compte Twitch, vous devez vous connecter à votre compte Bethesda à partir du lien suivant: https://account.bethesda.net/en/settings/linked.

Lorsque vous êtes sur Twitch, vous devez cliquer sur “Lien”. Ensuite, il vous demandera de vous connecter à Twitch Drops, au cas où vous ne l’auriez pas démarré. Lorsque les comptes sont déjà liés, il devrait afficher l’option «Dissocier», vous ne devez donc pas cliquer sur cette option.

Comment obtenez-vous vos gouttes de Twitch Drops?

Pour ce faire, vous devez vous connecter à votre compte Twitch Drops, ou vous pouvez le faire directement à ce lien: https://www.twitch.tv/ ou vous pouvez également accéder à:

https://www.twitch.tv/directory/game/The%20Elder%20Scrolls:%20Legends.

Vous devez sélectionner l’une des émissions TESL. Maintenant, vous devez choisir ceux où il y a beaucoup de téléspectateurs ou un minimum de 5 utilisateurs. Vous devez regarder et attendre, même si vous n’avez pas besoin de regarder non plus. Cela peut fonctionner même si vous vous retrouvez en arrière-plan et silencieux. Vous devez simplement vous assurer que le flux ne se termine pas avant d’obtenir des gouttes.

Dans cet ordre, ce qui devrait normalement être fait est d’ouvrir deux transmissions et de les laisser continuer. Ce qui signifie que vous pouvez ouvrir davantage et ainsi augmenter les possibilités. Au moment où vous avez reçu un crash de Twitch Drops, un message devrait apparaître.

Un exemple de message serait: Bethesda: Félicitations! Vous avez été sélectionné pour gagner 600 pièces d’or pour The Elder Scrolls: Legends. Veuillez vous connecter à votre jeu pour accéder à votre récompense.

Après avoir reçu votre message, vous devez vous connecter au jeu TESL et il affichera le message que vous avez reçu un Twitch Drops. Il est important de noter que ceux-ci peuvent s’accumuler, donc si vous n’arrivez pas à entrer dans votre jeu TESL immédiatement ou dans les jours suivants, cela vous récompensera plus tard. Vous pouvez donc continuer à accumuler ces gouttes.

Après cela, vous pourrez continuer à regarder ou réessayer après six heures de refroidissement pour votre prochain crash de Twitch Drops.

Pourquoi ne pouvez-vous pas obtenir Twitch après 6 heures de temps de recharge?

Bethesda mentionne que la plate-forme est aléatoire. Dissocier et reconnecter vos comptes ne pourrait pas du tout augmenter vos chances d’obtenir un Drop ou le fait de “démarrer rapidement” votre compte. Cela conduirait à un abus du système et il existe des contrôles et des équilibres pour cela. Il suffit de continuer à regarder et d’attendre patiemment.

