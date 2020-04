Qu’est-ce que Windows 10X et en quoi est-il différent?

Windows 10X est une nouvelle édition de Windows 10 conçue pour les appareils à double écran comme le prochain Surface Neo de Microsoft, mais c’est plus que cela. Il s’agit d’un nouveau système d’exploitation Windows qui touchera probablement tous les appareils un jour.

Windows 10X exécute le logiciel Windows

Lors de son événement de surface en 2019, Microsoft a déclaré que Windows 10X “prend en charge l’étendue des applications Windows”. La plupart des applications de bureau Windows traditionnelles fonctionneront de la même manière que Windows 10 Famille ou Professionnel.

Ce n’est pas un système d’exploitation complètement nouveau et il n’a pas de type d’application complètement nouveau. Windows 10X semble être basé sur le système d’exploitation Windows Core.

Les applications s’exécutent dans des conteneurs

Le jour du développeur Microsoft 365 2020, Microsoft a partagé encore plus de détails. Le cœur du système d’exploitation Windows sera séparé des applications en cours d’exécution.

Windows 10X exécutera les applications de bureau Win32 traditionnelles, mais les exécutera dans un conteneur. Windows 10X exécutera également les applications Windows universelles (UWP) et les applications Web progressives (PWA), et il les exécutera également dans des conteneurs.

Toutes les applications de bureau Win32 classiques s’exécuteront dans un seul conteneur combiné. Ils resteront isolés de votre système d’exploitation Windows principal et ne peuvent pas provoquer de plantages ou de problèmes de sécurité. Les développeurs d’applications n’auront pas à apporter de modifications: les applications Win32 “ne fonctionneront” qu’avec Windows 10X.

Il existe certaines limitations qui accompagnent cet environnement simplifié. Les icônes de la barre d’état système, les modules complémentaires de l’Explorateur de fichiers, les programmes de démarrage du bureau et les «crochets globaux» pour capturer les actions de la souris et du clavier lorsqu’une application est en arrière-plan ne sont pas pris en charge. Les tâches en arrière-plan peuvent également être suspendues par le système d’exploitation.

Certains programmes qui nécessitent un accès approfondi aux outils anti-fraude et anti-piratage comme Windows, en particulier dans les jeux PC plus anciens, ne seront pas pris en charge. Cependant, ces outils causent souvent des problèmes dans Windows 10. Thurrott a plus de détails que Microsoft n’en a annoncé.

Mises à jour plus rapides, durée de vie de la batterie plus longue et sécurité améliorée

Grâce à ce système d’exploitation en lecture seule, Windows pourra télécharger les mises à jour du système d’exploitation et basculer vers le nouveau système au redémarrage. Microsoft indique qu’un redémarrage pour installer une mise à jour majeure du système d’exploitation devrait prendre moins de 90 secondes.

L’isolement des applications dans des conteneurs améliorera également la durée de vie de la batterie. Les applications Win32 seront isolées du reste du système et Microsoft peut contrôler ce qu’elles peuvent faire, y compris une meilleure gestion des tâches en arrière-plan et empêcher les programmes de démarrage de ralentir votre PC.

Enfin, la sécurité est fortement renforcée. Les applications que vous installez ne peuvent pas interférer avec les fichiers système de Windows. Cela devrait fournir une meilleure protection contre les logiciels malveillants de type rootkit et même réduire les plantages.

Optimisé pour les appareils à double écran, pour l’instant

Windows 10X possède une interface “conçue et optimisée pour les appareils à double écran comme Surface Neo”, selon Microsoft.

C’est ce que Microsoft dit en ce moment, mais nous espérons que Microsoft n’utilise que des appareils pliables comme rampe de lancement pour Windows 10X. Windows 10X pourrait également frapper les PC traditionnels à l’avenir.

Le Surface Neo de Microsoft est un appareil à double écran qui s’articule comme un ordinateur portable, mais si la section du clavier devait être remplacée par un écran. Alternativement, c’est comme deux tablettes reliées l’une à l’autre par une charnière. Si vous vous souvenez du dispositif de concept de messagerie annulé de Microsoft, c’est très similaire à cela.

Au CES 2020, Lenovo nous a annoncé que son prochain appareil pliable ThinkPad X1 Fold serait lancé avec Windows 10 Pro et qu’une version de Windows 10X serait publiée plus tard. Attendez-vous à le voir également sur les appareils pliables d’autres fabricants.

Plus de tuiles vivantes

Une partie de l’optimisation du système d’exploitation pour les appareils à double écran semble être la suppression des tuiles actives. Il y a un nouveau menu de démarrage avec une application simplifiée basée sur des icônes et un lanceur de site Web. Cela semble être le menu de démarrage divulgué à partir de 2019.

Paramètres sur l’interface double écran

Appareil Surface Neo de Microsoft avec son clavier attaché et Wunderbar visible.

Lorsque vous lancez une application, elle se lance sur un côté de l’appareil. C’est un peu comme la fonction Snap de Windows 10: les applications s’ouvrent sur un écran (ou sur un côté de l’appareil) au lieu des deux. Vous pouvez faire glisser une fenêtre d’application vers le bord central de l’écran et la déposer pour «diffuser» l’application sur les deux écrans. Microsoft affirme que cela étend non seulement l’application sur les deux écrans, mais aussi “optimise” l’interface de l’application afin que l’application puisse tirer parti intelligemment des deux écrans.

Microsoft a également montré Windows “reconnaissant le clavier” placé sur le côté de l’écran et révélant la “Wonder Bar” ou “Wunderbar”, une sorte de version suralimentée de la barre tactile Apple MacBook qui propose des boutons, un trackpad et même une grande partie de l’écran où les vidéos peuvent être lues. La société a déclaré que c’est quelque chose que “Neo” fait, mais cela fait probablement partie de Windows 10X et l’une des nombreuses nouvelles astuces d’interface qui sont ajoutées pour ces appareils.

Windows 10X et les appareils à double écran sont encore un peu éteints. Microsoft annonce Windows 10X un an avant le lancement de Surface Neo afin que les développeurs aient le temps de le tester et d’optimiser leurs applications pour le nouveau logiciel.

