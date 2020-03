Qu’est-ce que Windows Patch Tuesday et quand sera-t-il fait?

Pour commencer, le Patch Tuesday pour Windows ou le «Patch Tuesday» de Microsoft a lieu le deuxième mardi de chaque mois. C’est le jour où, tout comme une montre suisse, Microsoft publie d’excellents packages de mise à jour pour Windows 10, Windows 7, Microsoft Office et d’autres de ses programmes et systèmes.

Qu’entend-on par Windows Patch Tuesday?

Parfois appelé «Update Tuesday», Windows Patch Tuesday est un terme non officiel désignant le jour où Microsoft publie des packages de mise à jour pour le système d’exploitation Windows. Et d’autres applications logicielles Microsoft, dont Microsoft Office, bien sûr.

Comme Microsoft corrige des failles de sécurité, il ne publie pas immédiatement ces correctifs. Au lieu de cela, la société de technologie regroupe tous ces correctifs dans une plus grande mise à jour. Publié le Patch Tuesday ou le deuxième mardi de chaque mois.

Microsoft le fait pour rendre le processus de mise à jour aussi prévisible que possible pour les administrateurs système. Les informaticiens savent que les correctifs arriveront le deuxième mardi de chaque mois et peuvent prévoir de les tester ou de les installer.

Ainsi, il devrait être plus facile que d’appliquer des correctifs plus petits en continu et plus prévisible que les correctifs gigantesques qui arrivent un jour donné du mois.

Quand est “Patch Tuesday”?

Windows Patch Tuesday est effectué le deuxième mardi de chaque mois. Pour être plus précis, cela se fait le deuxième mardi de chaque mois en Amérique du Nord.

Microsoft n’a pas de délai garanti pour la publication de ces correctifs et les bulletins d’information de Microsoft à leur sujet. Ces mises à jour arrivent généralement vers 10 heures, heure normale du Pacifique. Mais ils peuvent être publiés plus tard dans la journée.

De cette façon, Windows 10 recherche les mises à jour environ une fois par jour. L’ordinateur Windows moyen devrait télécharger automatiquement ces mises à jour via Windows Update d’ici mercredi après-midi.

Tout cela si l’ordinateur est allumé et connecté à Internet. Bien entendu, les administrateurs peuvent choisir de retarder et de tester ces mises à jour avant de les déployer sur les ordinateurs de leur organisation et de leur entreprise.

Les mises à jour ne sont pas publiées le mardi uniquement

Comme vous l’avez peut-être remarqué, Windows Patch Tuesday n’est pas la seule date à laquelle les mises à jour arrivent. Dans certains cas, Microsoft publiera des mises à jour «hors bande» pour des failles de sécurité particulièrement critiques et majeures. Surtout ceux qui sont exploités de manière exagérée.

Cependant, si un trou de sécurité n’est pas surexploité et qu’il est normal d’attendre quelques semaines, Microsoft attendra que Patch Tuesday publie cette mise à jour pour corriger la faille.

Même si vous obtenez un ou plusieurs correctifs plus petits en un mois, il y aura toujours une mise à jour de correctifs plus importante mardi. Cette excellente mise à jour contient toutes les mises à jour qui n’ont pas dû être précipitées ou publiées en cas d’urgence.

Windows Patch Tuesday est destiné aux mises à jour de classe B.

Dans le langage de mise à jour Microsoft, les mises à jour de Patch Tuesday sont appelées mises à jour «B», car elles sont publiées la deuxième semaine de chaque mois. Microsoft publie également des packages de mise à jour facultatifs au cours de la troisième ou quatrième semaine du mois et sont connus sous le nom de mises à jour «C» et «D».

Il s’agit notamment de corrections de bugs et d’améliorations pour des problèmes autres que les failles de sécurité. Une fois ces mises à jour testées, les correctifs se déploient vers la mise à jour B du mois prochain. Le Patch Tuesday lui-même.

Ces mises à jour C et D apparaissent comme des «mises à jour facultatives» dans Windows Update dans Windows 10. Ceci pour vous clarifier la question.

Le Patch Tuesday n’est pas réservé à Microsoft

D’autres sociétés ont choisi de rejoindre Patch Tuesday pour permettre aux administrateurs système de mettre à jour leurs programmes et fonctionnalités avec des correctifs de sécurité.

Nous avons l’exemple d’Adobe, qui publie également des mises à jour de sécurité pour son logiciel. Tels que le plug-in de navigateur Adobe Flash Player et la visionneuse Acrobat Reader PDF sur le patch de Microsoft mardi.

Patch Tuesday n’est pas pour les grandes mises à jour de Windows 10

Microsoft publie désormais des mises à jour majeures de Windows 10 une fois tous les six mois. C’est ainsi que la dernière mise à jour majeure de Windows 10 a été la mise à jour de mai 2019 et la mise à jour d’octobre 2018 a été publiée précédemment.

De cette façon, les mises à jour ne seront pas publiées le mardi du patch. Ils sont publiés le jour où Microsoft décide de les publier. Même après la publication officielle de chaque mise à jour majeure, le processus de déploiement de ces mises à jour est lent.

De plus, de grandes mises à jour comme celles-ci peuvent ne pas s’installer automatiquement sur votre ordinateur avant des mois, car Microsoft utilise désormais l’intelligence artificielle pour déterminer quand vous êtes sûr que la mise à jour est sûre pour installer sa combinaison de matériel et de logiciel.

Vous pouvez toujours choisir de sauter l’attente et de les installer tous en même temps, mais Microsoft affirme qu’il est plus susceptible d’avoir une bonne expérience si vous décidez d’attendre un peu. C’est très différent des mises à jour de Patch Tuesday, qui ne contiennent pas de nouvelles fonctions.

Ceux-ci contiennent des mises à jour de sécurité importantes et des corrections de bogues éprouvées. Par défaut, ils sont automatiquement installés pour tous les utilisateurs de Windows dès que possible. De plus, vous pouvez afficher des informations sur les mises à jour de Windows 10 sur la page Historique des mises à jour de Windows 10 de Microsoft.

