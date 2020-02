Qu’est-ce qui a provoqué la débâcle de l’application Iowa et pourquoi les dirigeants des technologies électorales disent que cela ne se produira pas à Seattle – .

(Photo Facebook / Démocrates de l’Iowa)

Les difficultés techniques dans les caucus démocrates de l’Iowa lundi sont surveillées de près par les entreprises développant de nouvelles technologies électorales basées sur les applications, y compris un pilote qui devrait être déployé lors d’une élection dans la région de Seattle dans quelques jours. Mais ils disent qu’ils sont convaincus qu’ils peuvent éviter les types de problèmes qui ont retardé le reportage lors des élections de haut niveau de l’Iowa.

“D’après ce que nous savons, l’application utilisée dans les IA Democratic Caucus était toute nouvelle, non testée et créée en secret”, a déclaré Bradley Tusk, le capital-risqueur et philanthrope dont l’organisation finance les pilotes de vote mobile, dans un message à .. “Cela ne pourrait pas être en contraste plus frappant avec les huit pilotes que nous avons achevés de manière transparente, sûre et sécurisée.”

Cela ne pourrait pas être en contraste plus frappant avec les huit pilotes que nous avons achevés de manière transparente, sûre et sécurisée.

Tusk Philanthropies a établi un partenariat avec des fournisseurs de technologies électorales, comme Democracy Live de Seattle, pour déployer des pilotes de vote mobile à travers le pays. Le comté de King, qui abrite Seattle, Bellevue et d’autres communautés axées sur la technologie, se prépare à tester le premier pilote de vote mobile à l’échelle des élections. Le 11 février, 1,2 million d’électeurs inscrits dans la région auront la possibilité de voter avec leur smartphone lors de l’élection du conseil de surveillance du district de conservation du comté de King.

Dans les heures qui ont suivi les caucus de l’Iowa, alors que le démocrate vainqueur restait une question ouverte, les organisations de technologie électorale ailleurs dans le pays ont cherché à se distancier de la confusion. Les dirigeants de ces organisations ont décrit l’approche de l’Iowa comme peu orthodoxe et ont déclaré qu’elle ne reflétait pas le paysage technologique électoral plus large. Mais à une époque où la confiance des Américains dans la sécurité des élections et la Big Tech est faible, les problèmes de l’Iowa pourraient avoir un impact durable sur la confiance des électeurs dans les nouvelles technologies électorales.

L’application mobile qui aurait causé des problèmes dans l’Iowa a été développée pour aider les responsables de la circonscription à collecter et à communiquer les résultats de leurs caucus. Certains de ces responsables ont signalé des problèmes d’utilisation de l’application, l’un d’une série de problèmes qui ont retardé la notification.

Shadow Inc. a développé l’application pour le Parti démocratique de l’Iowa, selon le Huffington Post. Le site Web de Shadow annonce «des outils abordables et faciles à utiliser pour les équipes et les budgets de toute taille» pour les organisations politiques progressistes. Les responsables du parti n’avaient pas divulgué publiquement le nom du vendeur ou d’autres détails sur l’application depuis mardi matin.

J’ai visité l’adresse de Shadow Inc. indiquée dans les documents de divulgation de l’Iowa Dems. Cela a conduit à un WeWork dans cette ruelle branchée de Washington (à quelques pas de Maydan et de La Colombe). Mais une réceptionniste m’a dit que Shadow avait déménagé le mois dernier vers une destination inconnue. ??? https://t.co/ERglplfPqP pic.twitter.com/6kOaHjpAQ6

– Brian Fung (@b_fung) 4 février 2020

Bryan Finney, PDG de Democracy Live, a déclaré que l’incident de l’Iowa aurait pu être évité grâce à des tests appropriés. La société basée à Seattle fournit les bulletins de vote mobiles lors des prochaines élections dans le comté de King.

Bryan Finney, PDG de Democracy Live, lors d’une présentation de l’ONU à New York. (Démocratie photo en direct)

«Lorsque vous essayez de faire œuvre de pionnier dans de nouveaux types de technologies, vous allez vous heurter à certains ralentisseurs et c’est pourquoi vous devez vraiment faire attention à la façon dont vous déployez les nouvelles technologies», a-t-il déclaré. “En général, vous voulez commencer petit et être responsable de la façon dont vous le faites … comme nous le savons tous, les yeux du monde étaient sur l’Iowa et c’est un endroit difficile pour organiser une fête.”

Finney a déclaré qu’il n’avait jamais entendu parler de Shadow Inc. avant les caucus de l’Iowa, bien qu’il soit branché sur l’industrie de la technologie électorale.

Les problèmes dans l’Iowa ont apparemment été causés en partie par l’application de Shadow Inc., mais ils n’étaient pas attribuables au vote mobile. L’application a été conçue pour rapporter les résultats, pas pour voter. Mais la nuance peut être perdue pour les électeurs, qui se méfient des risques de sécurité associés à la technologie électorale.

Le vote sur papier est généralement considéré comme plus sûr car les risques sont connus et il existe une piste d’audit claire. Mais le vote sur papier a aussi ses limites, selon Tusk. Il a cité l’élection présidentielle américaine de 2000, lorsque des cartes perforées partiellement terminées ont abouti à des résultats contestés:

Si ce n’était pas déjà clair, tout notre système de vote est cassé. Il faut le démonter et le remonter. Nous avons besoin de meilleurs systèmes. Les bulletins de vote en papier nous ont amenés à accrocher des tchads (et, par conséquent, la guerre en Irak), donc ils ne fonctionnent clairement pas. Les machines à voter non sécurisées sont beaucoup trop vulnérables au piratage, ce n’est donc pas une option. Nous avons besoin de meilleures approches. Nous devons cesser de compter sur des approches obsolètes comme la mise en caucus dans les gymnases ou la réunion de gens autour d’un tas de machines à voter dans un sous-sol scolaire. Nous devons cesser de nous inquiéter de ne pas offenser quiconque investit dans le système actuel. Nous devons cesser de mettre la responsabilité de nos élections sur le dos des partisans des partis. Et nous devons nous assurer que chaque nouvelle idée est testée, transparente et sécurisée – tout comme les huit projets pilotes de vote mobile réussis menés à ce jour. Trop c’est trop. 2016 aurait dû être assez un réveil. L’Iowa vient de le confirmer.

Microsoft a développé une application de reporting pour les caucus de l’Iowa en 2016, mais a choisi de se concentrer sur d’autres priorités de sécurité électorale cette année. Frank Shaw, responsable des communications chez Microsoft, a déclaré que la société n’était pas impliquée dans les caucus de cette année dans un tweet.

Nous avons eu un excellent partenariat avec les partis politiques de l’Iowa en 2016, mais nous ne faisons pas partie des caucus cette année et n’avons pas été impliqués dans la création ou le soutien de leur application.

– Frank X. Shaw (@fxshaw) 4 février 2020

Il y avait des indices que l’application de Shadow pourrait avoir des problèmes avant les caucus de l’Iowa, selon CNN. Un responsable du parti démocrate a déclaré aux journalistes que les directeurs de circonscription avaient du mal à utiliser l’application pendant un test, quelques jours avant les élections. Raja Mukerji, co-fondateur de la société de sécurité des données ExtraHop de Seattle, a cité le manque de tests et de précipitation sur le marché comme les principales raisons du revers dans l’Iowa.

“Bien qu’il soit facile de rechercher un seul cou à tordre, il s’agit finalement d’un échec du processus”, a-t-il déclaré. “Quelque chose d’aussi important ne devrait pas être précipité sur le marché dans ce délai serré avec des mesures d’assurance qualité clairement déficientes.”

Le Nevada avait initialement prévu d’utiliser la même application dans ses caucus du 22 février, mais les responsables de l’État partie ont changé de cap après l’élection de l’Iowa. Le Parti démocrate de l’Iowa prévoit de publier plus de 50% des résultats du caucus mardi à 17 heures. ET.