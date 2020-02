Qu’est-ce qui fait un bon mode sombre et quelles applications se trompent

Le mode sombre de WhatsApp est presque là, étant maintenant arrivé pour les tests bêta sur iOS et Android, mais personnellement, je pense qu’il pourrait utiliser un petit ajustement, ce qui m’a fait penser aux modes sombres en général. Qu’est-ce qui en fait vraiment un bon et quelles applications le font bien

Donnez-nous le choix

Les directives de Google Material Design pour les thèmes sombres recommandent d’éviter le noir pur comme couleur d’arrière-plan pour rendre le contraste entre les éléments d’interface moins net, mais de nombreux utilisateurs préfèrent en fait que leurs applications soient aussi noires que possible. Cela est particulièrement vrai pour les propriétaires de téléphones OLED, car les panneaux OLED désactivent simplement tous les pixels qui doivent être rendus en noir, ce qui permet d’économiser un peu de jus supplémentaire.

Cela dit, de nombreuses personnes seront d’accord avec la suggestion de Google selon laquelle le gris foncé est un choix plus sûr, donc donner aux utilisateurs la possibilité de choisir entre deux variantes est un bon choix.

C’est quelque chose que Twitter réussit bien, donnant aux utilisateurs la possibilité de choisir entre les modes “Dim” et “Lights out” en fonction de leurs propres préférences. Les éléments trouvés dans la version bêta antérieure de WhatsApp suggéraient qu’il pourrait offrir un choix similaire, mais cela n’est pas arrivé.

Twitter propose un choix de deux modes sombres: ‘Dim’ et ‘Lights Out’ (Crédit image: Twitter)

Tenez compte du contraste

Si votre interface claire utilise des cases grises ou des boutons sur fond blanc, visez le même degré de contraste avec votre mode sombre pour éviter de dérouter les utilisateurs réguliers.

Un problème avec le nouveau mode sombre de WhatsApp est que les bulles de conversation pour les conversations sont presque de la même teinte que le fond d’écran, réduisant l’illusion de profondeur et les rendant beaucoup plus difficiles à voir qu’elles ne le sont si vous choisissez l’interface plus claire.

C’est un autre domaine où Twitter excelle, en conservant à peu près la même variation de couleur entre les zones, bien que son choix de couleurs d’accent nous amène à notre prochain point.

Les bulles de WhatsApp sont très similaires à la couleur d’arrière-plan en mode sombre, ce qui rend le flux de conversation moins clair (Crédit d’image: Facebook)

Rappelez-vous la saturation

Utilisés sur des fonds blancs, les jaunes saturés, les rouges et les verts sont frais et attrayants. Dans un contexte plus sombre, cependant, ils peuvent être durs pour les yeux, semblant «vibrer» à l’écran

Alors qu’une grande partie du nouveau mode sombre de WhatsApp utilise des nuances douces de gris et de bleu, les noms de vos amis sont toujours affichés dans des tons voyants, et le menu emoji est un tableau éblouissant d’icônes jaunes. Atténuer ces nuances de quelques encoches aurait demandé un travail supplémentaire, mais aurait rendu l’application plus agréable à utiliser.

De même, les couleurs d’accent vibrantes de Twitter sont superbes sur le blanc mais sont trop dures sur les arrière-plans plus sombres.

Les emoji et les noms d’utilisateur jaune vif de WhatsApp «vibrent» sur le fond sombre (Crédit d’image: Facebook)

Autoriser la personnalisation

Vous ne serez pas en mesure de satisfaire tout le monde. Si possible, un certain degré de personnalisation permettra aux utilisateurs d’adapter votre application à leurs préférences. Gmail pour ordinateur vous permet de choisir parmi les propres modes clair et sombre de Google, mais offre également une multitude d’autres options de couleurs que vous pouvez utiliser avec votre propre image d’arrière-plan.

(Crédit d’image: Google)

Rendez-le facile à trouver

Enfin, une fois que vous avez perfectionné votre mode sombre, ne cachez pas l’option! La plupart des développeurs placent l’option d’obscurité dans un endroit assez évident et vous permettent de l’activer en basculant un commutateur, mais Firefox pour le bureau est une exception inhabituelle.

Pour modifier le jeu de couleurs du navigateur, vous devez ouvrir le menu et sélectionner “Personnalisation” (jusqu’à présent, si évident), puis utiliser un petit menu déroulant en bas de l’écran, qui est par ailleurs entièrement consacré à la personnalisation des barres d’outils. C’est dommage, car Firefox a été l’un des premiers navigateurs à proposer un mode sombre approprié, et il est beau (si vous pouvez le trouver).

Le mode sombre de Firefox est caché dans une page consacrée à la personnalisation des icônes de la barre d’outils (Crédit image: Mozilla)