Qu’est-ce qu’un hyperviseur? VirtualBox, VMWare ou Hyper-V?

Un hyperviseur est le moniteur de machine virtuelle qui nous permet de travailler avec des technologies de virtualisation, une méthode rapide, confortable et sûre pour exécuter ou tester des systèmes d’exploitation, des applications, des jeux ou des émulateurs, indépendamment du système principal qui fait office d’hôte.

Nous avons déjà vu dans les articles précédents les avantages d’utiliser des machines virtuelles comme une ressource précieuse pour tester et exécuter tous les types de logiciels, ainsi que des conseils pour accélérer et améliorer leurs performances. Aujourd’hui, nous avons voulu nous plonger dans le fonctionnement, les différences et l’offre des outils qui le rendent possible et qui sont librement accessibles à un utilisateur consommateur.

Qu’est-ce qu’un hyperviseur? Quelles sont les classes?

L’hyperviseur agit comme plate-forme pour les machines virtuelles. Fournit la division nécessaire entre le système d’exploitation de la machine virtuelle et le matériel de la machine hôte. La machine que vous hébergez peut partager ses ressources, telles que la RAM et la puissance de traitement, sur plusieurs charges de travail.

De cette façon, tous les hyperviseurs permettent aux environnements de machine virtuelle d’être exécutés sur une machine hôte, mais malgré leurs similitudes ils fonctionnent différemment sous deux grandes classifications.

Hyperviseur de type 1

Également connu sous le nom d’hyperviseur nu, il s’exécute directement sur le matériel de la machine hôte. Microsoft Hyper-V est un excellent exemple de ce type. Il ne nécessite aucune installation de logiciel externe supplémentaire et gère directement le système d’exploitation invité. VMWare ESX et vSphere; Citrix XenServer et Oracle VM sont des hyperviseurs de ce type.

Hyperviseur de type 2

Connu sous le nom d’hyperviseur hébergé, il s’installe sur le système d’exploitation comme tout autre logiciel. L’environnement de la machine virtuelle s’exécute en tant que processus sur la machine hôte et partage également le matériel de la machine, mais l’administration de la machine virtuelle est acheminée via l’hôte au lieu d’exécuter directement des commandes. La conséquence de cette solution est une légère latence entre les actions bien qu’elle dépende fortement de la capacité de la machine et des ressources allouées. VirtualBox, VMware Workstation et VMware Workstation Player sont des exemples d’hyperviseur de type 2.

Quelles sont les différences entre VirtualBox, VMWare et Hyper-V?

VirtualBox, VMWare et Hyper-V sont les options les plus claires et les plus accessibles pour le marché grand public et compte tenu de ce qui précède, connaissant la différence entre les types d’hyperviseurs, il est plus facile de comprendre les différences, les limites et les avantages de chacun d’eux. . Nous passons en revue les caractéristiques les plus importantes à évaluer.

Facilité d’utilisation

Hyper-V est intégré à Windows 10 Professionnel, Éducation et Entreprise (pas à Windows 10 Famille) et peut être facilement activé dans les fonctionnalités Windows du panneau de commande ou à l’aide d’une commande PowerShell. Une fois activé, Hyper-V offre une option de création de machine virtuelle rapide et une option de création de machine virtuelle personnalisée via son administrateur. Très intéressant pour les utilisateurs de Windows en raison de son intégration au système.

VirtualBox et VMware Workstation Player ont tous deux un assistant de création de machine virtuelle. L’assistant de chacun guide l’utilisateur dans le processus de création de la machine virtuelle. Cependant, il existe des différences. L’assistant VirtualBox vous permet de créer une machine virtuelle de base et bien qu’il propose des valeurs suggérées pour des types spécifiques de machines virtuelles, sa gestion finale se produit dans une configuration ultérieure.

VMware Workstation Player vous permet de personnaliser tous les paramètres pendant le processus de création de machine virtuelle. La différence n’est pas grande, mais cela signifie que la machine virtuelle est prête à fonctionner une fois l’assistant terminé, plutôt que d’avoir à faire plus de configuration une fois qu’il est terminé.

Performances

Les performances d’une machine virtuelle sont directement liées au matériel utilisé pour l’exécuter. Bien que la machine virtuelle utilisée puisse également faire la différence, dans tout type de virtualisation le matériel est roi et il est pratique de fournir aux machines virtuelles la plus grande quantité de ressources possible.

VirtualBox est l’une des options de machine virtuelle les plus lentes disponibles et sur les machines de faible puissance VirtualBox n’offre pas la meilleure expérience de virtualisation. L’exécution du même système d’exploitation invité sur un matériel similaire montre que VMware Workstation Player est une expérience plus fluide et plus rationalisée, offrant un meilleur support et une meilleure stabilité pour une large gamme de matériel.

Hyper-V fonctionne bien, mais il est limité à Windows 10 et il convient de noter qu’une bonne partie des utilisateurs rencontrent des problèmes de performances dans d’autres domaines une fois qu’ils l’ont activé sur le système. Parce qu’elle s’exécute au niveau du BIOS plutôt qu’en tant que logiciel dans le système d’exploitation, la virtualisation est toujours “activée”, même lorsqu’une machine virtuelle n’est pas utilisée. Nous répétons, envoyons le matériel.

Instantanés et points de contrôle

Un avantage majeur de VirtualBox et Hyper-V sont les instantanés et les points de contrôle. Bien que les plates-formes utilisent des noms différents, elles fonctionnent de manière similaire et vous permettent de prendre une photo de la machine virtuelle à tout moment. L’image préserve la machine virtuelle, vous permettant de revenir à ce moment précis.

VMware Workstation Player ne prend pas en charge les instantanés ou les points de contrôle. Vous pouvez suspendre temporairement le système d’exploitation invité pour reprendre à partir d’un point spécifique, mais ce n’est pas aussi complet que de créer un historique d’images pour la machine virtuelle.

Partage de fichiers

Chaque hyperviseur vous permet de glisser-déposer des fichiers entre les systèmes d’exploitation hôte et invité. Ils peuvent également activer des fichiers et des dossiers partagés, bien que le processus dans Windows 10 Hyper-V soit plus complexe que dans VirtualBox ou VMware Workstation Player.

Mode continu

VirtualBox et VMware Workstation Player utilisent un mode pour intégrer l’environnement de la machine virtuelle dans le système d’exploitation hôte. Le mode intégré supprime la fenêtre et les menus supplémentaires de la machine virtuelle, faisant apparaître que le système d’exploitation invité fait partie de l’hôte. Windows 10 Hyper-V n’a pas ce mode intégré.

Cryptage des machines virtuelles

Si vous souhaitez crypter vos machines virtuelles, vous avez de la chance. Chaque hyperviseur prend en charge le cryptage d’une manière ou d’une autre. VMware Workstation Player inclut le chiffrement des machines virtuelles. VirtualBox prend en charge le cryptage avec l’installation de VirtualBox Guest Additions, disponible pour chaque environnement invité VirtualBox, tandis que Hyper-V dans Windows 10 prend en charge le cryptage avec BitLocker de Microsoft. Chaque option est sécurisée et fonctionne bien avec la plate-forme respective.

Systèmes d’exploitation invités

Hyper-V ne fonctionne qu’avec les versions professionnelles de Windows 10 et présente certaines limitations concernant les systèmes d’exploitation invités. Il est compatible avec les machines virtuelles Windows, Linux et FreeBSD, mais il n’est pas compatible avec macOS.

VirtualBox offre un support beaucoup plus complet. Il a des versions pour Windows, Linux, Macintosh et Solaris et peut exécuter un grand nombre de systèmes d’exploitation invités, notamment Windows, macOS, Linux, DOS, Solaris ou OpenBSD. VMware Workstation Player est disponible pour Windows et Linux et prend également en charge toutes sortes de systèmes invités.

Coût

Les hyperviseurs proposés n’ont aucun coût pour l’utilisateur final. VirtualBox est sous licence open source, il est gratuit et vous pouvez le télécharger à partir du site Web proposé par Oracle. VMware Workstation Player est disponible gratuitement pour un usage personnel, domestique et éducatif et peut être téléchargé à partir de la page VMware. Quant à Hyper-V, il est disponible pour une activation dans les versions Pro, Education et Enterprise de Windows 10.

Comme vous l’avez vu, les hyperviseurs sont un élément essentiel pour l’utilisation de machines virtuelles, une méthode rapide, confortable et sûre pour l’exécution de logiciels. Si vous les utilisez, nous vous recommandons de lire cet article pratique avec 10 conseils clés pour améliorer les performances des machines virtuelles.

Pour les utilisateurs avancés qui utilisent des versions professionnelles de Windows 10, nous nous souvenons de la possibilité d’utiliser Windows Sandbox, une méthode spéciale de virtualisation dans ce cas pour tester des sites Web potentiellement dangereux et des applications inconnues dans un environnement de bureau isolé et sécurisé. Ce n’est pas un hyperviseur comme ceux que nous avons vus, mais c’est un exemple de plus de l’utilisation des technologies de virtualisation, très important dans les applications professionnelles en raison de l’augmentation des infrastructures de cloud computing, mais aussi très utile au niveau du client final, y compris les consommateurs .