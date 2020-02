Qu’est-il arrivé à la vue Personnages Askewniverse, classés

Tout comme son prédécesseur immédiat, Jay & Silent Bob Strike Back, la nouvelle entrée de View Askewniverse Jay & Silent Bob Reboot est une célébration de tout et de tous dans l’univers cinématographique personnel de Kevin Smith.

CONNEXES: 10 meilleurs films de Kevin Smith, selon IMDB

Comme prévu, Reboot est chargé de camées et de références aux films précédents. En ramenant des visages familiers, Reboot révèle enfin ce que ces gars ont fait depuis la dernière fois qu’ils ont été vus sur grand écran. Voici le sort des 10 personnages View Askewniverse dans Jay & Silent Bob Reboot, classés. De toute évidence, des spoilers à venir.

10 Le casting des greffiers se prépare pour son 25e anniversaire

Lorsque Jay et Silent Bob fuient la sécurité dans Chronic-Con, ils se cachent dans une pièce où le casting de Clerks attend pour commencer le panel du 25e anniversaire du film. La distribution (y compris Brian O ’Halloran et Marilyn Ghigliotti) apparaît en monochrome, faisant temporairement la même chose pour Jay et Silent Bob que la musique des années 90 s’envole.

Puisque Kevin Smith, le cinéaste, existe dans le Askewniverse, cela explique quelque peu comment Clerks existe en tant que film. Peut-être que cette version de Smith a fait un film basé sur le jour de merde de Dante Hicks de 1994? Qui sait? Tout ce que nous savons, c’est que si nous y réfléchissons trop longtemps, cela crée un trou d’intrigue étrangement humoristique.

9 Suzanne se porte bien

Lorsqu’ils ont (par inadvertance) mis en œuvre des plans d’extrémistes des droits des animaux, Jay et Silent Bob se font un ami inattendu: Suzanne, un orang-outan qui était un animal d’essai en laboratoire. Les deux emmènent Suzanne dans leur aventure à Hollywood, mais Suzanne n’est jamais vue après.

Reboot révèle dans certains commentaires désinvoltes que Suzanne n’est pas seulement en vie mais toujours en contact avec Jay, qui reçoit apparemment les cartes de souhaits occasionnels du chimpanzé par la poste. Suzanne a battu la merde de Jason Biggs et James Van Der Beek n’a jamais été aussi oublié, avec Jay le mentionnant affectueusement et les deux acteurs étant toujours amers de tout ce qu’ils ont enduré dans Strike Back.

8 Dante Hicks ne devrait toujours pas être là

Le malchanceux perpétuellement malchanceux revient dans Reboot, bien que Lady Luck ne l’ait pas encore béni. Cette fois, il a été appréhendé par la police lorsqu’elle a effectué une descente sur le sandwich sandwich de Jay et Silent Bob, qui est situé juste à côté du Quick Stop.

Dante n’a pas beaucoup changé, comme le montre le fait qu’il gère toujours le Quick Stop (qu’il a acheté et rouvert à la fin de Clerks II) et porte des bottes de combat comme il l’a fait dans Clerks. Encore une fois, il prétend qu’il ne devrait pas être là lorsque les choses frappent le ventilateur et il doit encore faire face à un imbécile qui continue de coller de la gomme dans les verrous du Quick Stop.

CONNEXES: Commis: 10 détails cachés Tout le monde a complètement disparu

Le plus grand nombre de spectateurs découvre que Randal, le partenaire de vie hétérosexuel de Dante, est qu’il n’est toujours pas bon, comme le laisse entendre Dante promettant de dire aux flics où il se trouve.

7 Brodie loue un espace au centre commercial

La dernière fois que Brodie a été vue dans le View Askewniverse était à Strike Back, où il dirigeait sa propre librairie de bandes dessinées. Il fait toujours cela dans Reboot, même s’il est tombé dans des moments difficiles malgré l’engouement pour les films de super-héros.

En raison de l’augmentation du coût du loyer, Brodie a déménagé la cachette secrète dans un centre commercial Eden Prairie Center vieillissant, où Mallrats a eu lieu. Brodie mentionne avec désinvolture que même si les centres commerciaux peuvent disparaître, ils restent l’option la plus pratique. Bien que Brodie ne soit pas exactement au sommet du monde, au moins, il se porte bien pour lui-même.

6 Loki parcourt la Terre

À la fin de Dogma, l’ange déshonoré Loki acquiert une conscience humaine (quelque chose d’étranger aux anges) et est tué lorsqu’il essaie d’empêcher son compagnon ange Bartleby de mettre fin au monde. Reboot révèle que Loki a en fait eu une deuxième chance à la vie et une ardoise propre littérale, grâce à Dieu (qui ressemble à Alanis Morissette).

CONNEXES: Les 10 meilleurs films de Matt Damon, selon Rotten Tomatoes

Dans sa seule scène, Loki explique que la prochaine chose qu’il a su après sa mort était qu’il s’est écrasé dans l’océan et a été sauvé par des pêcheurs italiens. L’esprit de Loki était vide à l’époque grâce à l’amnésie, mais il retrouva rapidement ses souvenirs. Comme expiation, Loki doit vivre en tant qu’humain jusqu’à la fin des temps. À en juger par les choses, il semble bien prendre cela.

5 Bob silencieux est toujours silencieux

En dehors de perdre du poids et de devenir végétalien (un reflet des changements de vie de Kevin Smith), Silent Bob n’a pas beaucoup changé dans les années précédant le redémarrage. Cela ne signifie pas qu’il a stagné négativement en tant que personne parce que, si quoi que ce soit, Jay et le public l’aiment tel qu’il est.

Tout comme dans le passé, Silent Bob ne quitte jamais Jay, même si ce dernier peut être incroyablement désagréable et bruyant. Silent Bob aide Jay chaque fois qu’il a besoin d’un coup de main, qu’il s’agisse de trouver un moyen de se connecter avec sa nouvelle fille ou de savoir quoi faire avec leurs derniers contondants de niveau divin.

4 La justice prend une nouvelle vie

Avant le redémarrage, la dernière fois que le public a vu Justice est à la fin de Strike Back lorsqu’elle a été arrêtée par la police. Elle a été vue pour la première fois dans Reboot sur une télévision dans un Mooby’s, car elle travaille maintenant comme météorologue locale. Et pourtant, ce n’est pas la meilleure chose qui soit arrivée à ce réformiste extrémiste des droits des animaux et voleur de diamants.

Plus tard, il a été révélé que Justice avait donné naissance à une fille avec Jay, Millennium “Milly” Falcon. Étant donné que Jay ne lui a jamais rendu visite en prison, le juge est parti et a trouvé une femme à Reggie. Les deux ont vécu ensemble heureux entre les films, à la grande approbation douce de Jay.

3 Holden et Alyssa sont à nouveau amis

Chasing Amy s’est terminé sur une note ouverte mais douce-amère, où cela implique que Holden et Alyssa étaient sur le point de reconstruire des ponts après une relation difficile et une rupture. Reboot révèle que non seulement ils sont (heureusement) redevenus amis, mais ils sont devenus une famille, mais pas une famille traditionnelle.

CONNEXES: 10 citations les plus drôles de greffiers

Entre les films, Holden a fait don de son sperme à Amy et à sa femme (toujours joué par Virginia Smith de Chasing Amy et Strike Back) afin qu’ils puissent avoir un enfant. Le trio a une fille nommée Amy, du nom de l’anecdote de Silent Bob. De plus, Holden a écrit sur les événements de Chasing Amy pour un livre primé qui est sur le point d’être adapté dans une émission Netflix.

Voir cette fin une fois douce-amère obtenir une fermeture heureuse est pour le moins satisfaisant.

2 Jay devient papa

La dernière personne du View Askewnivers à laquelle les fans de longue date s’attendraient à grandir et à changer est Jay, le partenaire de vie hétérosexuel de Silent Bob et l’éternel slacker vendant des herbes. Bien qu’il ne soit pas exactement mature, Jay change en tant que personne à la fin de Reboot.

Le cœur de Reboot est que Jay découvre qu’il est en fait le père de Milly. Tout en luttant avec ses insécurités et le manque de père dans ses années de formation, Jay essaie d’abord de garder Milly à distance, mais se rend compte ensuite qu’il l’aime. Le redémarrage se termine avec Jay (de toutes les personnes) transmettant une certaine sagesse à sa fille, en commençant par lui dire de ne pas cogner devant les murs du Quick Stop pendant la majeure partie de sa vie.

1 En mémoire d’amour de Stan Lee

Le retour le plus doux-amer de Reboot n’est autre que le regretté grand Stan Lee, l’homme qui est devenu le visage de Marvel Comics. Avant d’apparaître dans presque tous les films Marvel jamais réalisés, Stan Lee avait un caméo pivot à Mallrats, où il offre à Brodie des conseils qui changent la vie.

Stan Lee est décédé avant de pouvoir tourner des scènes pour Reboot, donc son pull et ses lunettes emblématiques apparaissent dans un petit sanctuaire de la boutique de bandes dessinées de Brodie. Il obtient une scène à mi-crédit, qui est vraiment un extrait de son interview avec Kevin Smith pour IMDb. C’est ici que Smith promet de donner à Stan un rôle important pour le redémarrage à venir, qui n’a malheureusement jamais vu le jour.

SUIVANT: MCU: les 5 meilleurs camées de Stan Lee (et ses 5 pires)

Prochain

10 attractions de parcs Disney à l’étranger que vous ne pouvez pas monter en Amérique



A propos de l’auteur

Artiste et écrivain à temps partiel, penseur à plein temps. Estime que Samuel L.Jackson est le plus grand acteur sur terre et manque les magasins de vidéo.

En savoir plus sur Angelo Delos Trinos