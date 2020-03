Questions et réponses avec le PDG d’OffreUp Nick Huzar après le démarrage de 120 millions de dollars dans la région de Seattle – .

PDG d’OffreUp Nick Huzar. (Photo . / Nat Levy)

Avec de nombreux magasins physiques fermés et les détaillants en ligne confrontés à des retards de livraison, il est difficile d’acheter à peu près tout pendant l’épidémie de COVID-19.

OfferUp veut vous aider.

Le marché peer-to-peer de Bellevue, dans le Washington, a fait la une des journaux ce matin avec un nouveau cycle de financement de 120 millions de dollars et son annonce d’acquérir son rival Letgo.

Les accords donneront à OfferUp une empreinte de 20 millions d’utilisateurs actifs mensuels qui utilisent sa plate-forme pour acheter et vendre des produits neufs et d’occasion. OfferUp compte déjà environ 20% de la population adulte de Seattle qui utilise son application chaque mois.

L’infusion d’argent frais arrive à un moment unique pour OfferUp. Avec des mandats d’abri sur place appliqués et divers détaillants de briques et de mortier fermés temporairement, OfferUp voit une augmentation significative de l’activité d’achat dans des catégories telles que la maison et le jardinage, les jeux vidéo, les articles de sport, etc.

“L’Amérique a vraiment besoin d’un marché comme OfferUp en ce moment”, a déclaré le PDG d’OffreUp Nick Huzar à ..

Il n’y a jamais eu de moment plus important pour cela. L’Amérique a besoin de notre aide. https://t.co/UHW64o5pGk

– Nick Huzar (@nickhuzar) 25 mars 2020

OfferUp prévoit d’investir dans l’innovation des produits et embauchera pour des postes ouverts – un contraste frappant avec de nombreuses startups technologiques qui réduisent leurs effectifs en raison de la crise économique actuelle.

Nous avons rattrapé Huzar pour en savoir plus sur le rôle d’OffreUp au milieu de la crise des coronavirus et sur ce qui attend la société de 9 ans. Cette interview a été révisée pour plus de concision et de clarté.

OfferUp lève 120 millions de dollars et fera l’acquisition de son rival Letgo; OLX Group détiendra 40% de l’entité combinée

.: Merci d’avoir parlé avec nous, Nick. J’espère que vous et votre famille êtes en bonne santé. Comment cet accord s’est-il conclu?

Le PDG d’OffreUp Nick Huzar: Tout d’abord, il est clair que nous vivons à une époque sans précédent en ce moment et je pense que beaucoup de communautés locales et de personnes et d’entreprises sont en difficulté. OfferUp a toujours été axé sur le local et vraiment aider les gens à tirer le meilleur parti des choses qu’ils ont dans leurs maisons, mais aussi pour les personnes qui en ont besoin. C’était déjà une grande partie de OfferUp et ça l’a toujours été.

Alors pourquoi se réunir avec Letgo? Beaucoup de nos forces se situent historiquement dans les grandes villes côtières. À Seattle, environ 20% de la population adulte utilise OfferUp chaque mois. À Los Angeles, nous dépassons 17%.

Le Letgo, à l’inverse, a une force dans d’autres parties du pays, en particulier dans le Midwest. En nous unissant en tant qu’entreprise, nous sommes en mesure de servir les marchés dans lesquels nous sommes encore plus. Alors maintenant, quand vous allez bientôt chercher un vélo à Seattle, vous allez voir beaucoup plus de vélos.

Nous avons également une entreprise de transport maritime qui en profite. Les chaussures que je porte, par exemple, je les ai achetées par voie maritime auprès de quelqu’un à New York. Nous pouvons donc mieux aider à connecter les acheteurs et les vendeurs partout dans le pays, en particulier en ce moment lorsque les gens ont besoin de choses et sont peut-être plus isolés dans leurs maisons.

.: Expliquez comment vous utiliserez le cycle de 120 millions de dollars.

Huzar: Nous serons très réfléchis sur la façon dont nous déploierons ce capital. Nous allons certainement nous concentrer beaucoup plus sur l’innovation des produits et apporter plus rapidement sur le marché. Nous continuerons à investir dans la croissance et à investir dans notre équipe commerciale. Nous venons littéralement de signer l’accord hier, donc il reste encore beaucoup à comprendre. Mais attendez-vous à ce que nous continuions à croître et à embaucher.

.: Quels effets voyez-vous de l’épidémie de COVID-19 sur la façon dont les gens utilisent OfferUp?

Huzar: Nous constatons une augmentation de 50 à 100% dans certaines catégories – maison et jardinage; jeux vidéos; articles de sport. Les gens achètent des jeux vidéo ou des vélos pour leurs enfants parce qu’ils sont à la maison maintenant. Une femme à qui j’ai parlé hier a acheté un trampoline pour sa fille. Elle voulait l’acheter dans un magasin en bas de la rue mais elle a été forcée de fermer, alors elle a regardé OfferUp et a pu l’obtenir de quelqu’un dans la rue pour 30% de ce qu’elle aurait payé au magasin.

Nous constatons un engagement accru avec l’équipement de gymnastique, car les gens ne peuvent pas aller au gymnase. Nous constatons une augmentation de 30 à 40% de nos activités d’expédition. Les gens ne peuvent pas autant quitter la maison.

D’autres changements que nous constatons sont que les éléments non essentiels sont en baisse. Moins de gens achètent une jolie robe pour sortir un vendredi soir, car ils ne sortent pas. Objets de collection, œuvres d’art, bijoux – les gens ne passent tout simplement pas autant de temps avec ceux-ci étant donné l’environnement actuel en ce moment.

Les gens ont tendance à se tourner vers nous en période de besoin pour les choses qu’ils veulent. Nous voulons faire plus vite pour aider les gens aussi vite que possible. Je ne peux pas vous dire combien d’appels j’ai déjà passés avec des entreprises locales qui sont déjà sur OfferUp pour savoir comment nous pouvons mieux les soutenir. Nous avons actuellement 2 500 concessionnaires automobiles qui passent plus de temps en ligne et cherchent à s’adapter à ce nouveau monde que nous avons. J’ai entendu des histoires de gens qui font toutes les formalités administratives et qui regardent la voiture virtuellement et le concessionnaire leur apportera les clés et ramènera la voiture chez eux. C’est une nouvelle façon de faire les choses.

Il y a aussi un magasin de meubles dans la région de Seattle qui a vendu des millions de dollars de meubles sur OfferUp. J’ai parlé aux propriétaires il y a quelques semaines, essayant de voir comment nous pouvons les aider. Ils passent plus de temps sur OfferUp pour promouvoir les choses sur leur magasin, et ils offrent également la livraison gratuite. Peut-être que vous êtes coincé à la maison en essayant de mettre en place votre environnement de travail et que vous n’avez pas les meubles. Et ils disent, nous venons juste de vous l’apporter. C’était agréable de voir comment nous sommes en mesure d’aider certaines de ces entreprises locales.

.: Comment pensez-vous de la grande industrie du marché? Vous avez des concurrents tels que Craigslist, eBay et Facebook. Comment voyez-vous cela évoluer, en termes de personnes utilisant ces services pour acheter et vendre des articles?

Huzar: 85% du commerce aujourd’hui n’est toujours pas en ligne. Nous voyons une très grande opportunité de débloquer de la valeur qui nous entoure et que nous ne pouvons pas voir. Quand j’ai commencé OfferUp, le moment a-ha regardait le smartphone en pensant que l’un, nous aurons tous ces appareils, et deux, il y a beaucoup de fonctionnalités riches que nous pouvons exploiter pour aider à débloquer la valeur locale. Cela pourrait être un vélo inutilisé dans votre garage, ou ce pourrait être un vélo du magasin de vélos en bas de la rue.

Nous avons tendance à penser à ce que nous construisons comme une plate-forme pour le commerce local, et pas seulement aux biens usagés. En fait, 25% des articles sur OfferUp aujourd’hui sont neufs. Nous voulons être l’application pour les locaux et c’est vraiment notre objectif. Nous pensons toujours qu’il y a une énorme opportunité car il y a tellement de choses autour de nous en ce moment que nous ne pouvons pas voir. Donc, si nous pouvons travailler en partenariat avec plus de personnes, nous pouvons aider à mettre plus d’articles en ligne.

.: Vous avez lancé l’entreprise à Seattle en 2011. C’était traditionnellement une ville de cloud computing et de logiciels d’entreprise. Vous avez dit que c’était presque un inconvénient d’être à Seattle parce que les investisseurs ne comprenaient pas autant le monde de la consommation. Mais vous avez gardé l’entreprise ici – un lecteur aujourd’hui a qualifié l’entreprise de «remarquable réussite locale». Que signifie pour vous avoir construit OfferUp dans cette région?

Huzar: Je suis originaire de Seattle, donc j’en suis extrêmement fier. Nous continuerons à croître et à embaucher ici à Seattle. Nous avons une grande communauté technologique pour bâtir une entreprise comme celle-ci. Je ne pourrais pas être plus fier de construire OfferUp ici à Seattle que partout ailleurs dans le pays.