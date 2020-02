Questions restées sans réponse sur ce qui s’est passé après la finale

Les amis ont peut-être pris fin il y a plus d’une décennie et demie, mais cela ne signifie pas que nous ne posons toujours pas de questions sur ce qui s’est passé ensuite pour les amis. Maintenant, avec une réunion spéciale potentiellement en cours, il peut même y avoir des réponses dans la perspective – et plus que celles fournies par le spin-off de courte durée de Joey.

Bien qu’évidemment, la plus grande question puisse être résumée comme «qu’est-il arrivé ensuite»?! ce sont certainement les plus grands points d’interrogation que nous ayons encore sur l’avenir du gang des Amis …

10 Rachel s’est-elle retrouvée avec un emploi?

Le grand moment final de Rachel a été avec Ross, quand elle est descendue de l’avion … mais qu’est-ce que cela signifie pour sa carrière? Elle était dans l’avion en premier lieu parce qu’elle avait quitté son emploi à New York et en avait pris un à Paris, alors que fait-elle maintenant? Après des années de développement de carrière et l’avoir vue passer d’une serveuse désemparée à une carrière sérieuse dans la mode, il serait terrible de penser qu’elle a tout simplement abandonné pour Ross – mais il est douteux que son ancien travail la ramène ou que son une nouvelle l’accepterait de travailler à New York.

9 Et elle et Ross ont-ils quitté la ville?

En plus de cela, qu’est-ce qu’elle et Ross ont fait ensuite? Vivent-ils dans l’ancien appartement d’Ugly Naked Guy pour élever Emma ensemble, restant en ville même si aucun de leurs amis n’est plus à proximité (Joey ayant déménagé à LA, Chandler et Monica déménageant en banlieue, et Phoebe et Mike ne vivant pas à proximité en premier lieu). Rachel et Ross auraient-ils pu emménager à côté de Monica et Chandler, ou sont-ils restés dans le village?

8 Phoebe et Mike ont-ils des enfants?

Phoebe, bien qu’elle soit sur son troisième mari et ait effectivement donné naissance à des triplés, n’a pas d’enfants à elle … alors, elle et Mike deviennent-ils parents? Monica et Chandler ont leurs jumeaux et Ross et Rachel ont Emma (et Ross a Ben), mais qu’en est-il de Phoebe?

Elle et Mike ne se sont mariés que récemment à la fin de l’émission, mais elle dit à un moment donné qu’elle veut être une «maman de football», alors nous voulons savoir si elle a réalisé ce souhait!

7 Et Mike l’a-t-il jamais fait en tant que pianiste?

En parlant de Phoebe et Mike, que se passe-t-il avec Mike et son travail? Lorsque les deux se rencontrent pour la première fois, il vient de quitter une carrière lucrative en entreprise afin d’essayer de le faire en tant que musicien, et il semble se débrouiller assez bien. Il a suffisamment de concerts pour être régulièrement mentionné (généralement pour expliquer son absence d’une scène!), Mais continue-t-il avec ça, fait-il grand, ou arrête-t-il? Nous aimerions savoir ce qui se passe – car même en tant que personnage qui ne fait pas partie du gang principal depuis le début, nous aimons Mike!

6 Monica a-t-elle quitté son emploi?

Et en ce qui concerne les emplois, Monica a-t-elle également fini par quitter son emploi à la fin? Elle et Chander déménageaient en banlieue pour élever leurs enfants, alors Monica s’est-elle retrouvée comme mère au foyer? Sa carrière de chef a pris du recul plus longtemps que le spectacle a duré, et pour une raison quelconque, malgré son travail, elle était toujours disponible le soir (et toute personne qui a travaillé dans des restaurants sait à quel point c’est improbable!). Avait-elle simplement un emploi de chef magique qui était un 9-5, ou était-elle terrible à se présenter au travail? Dans les deux cas, va-t-elle gérer un travail de chef avec ce type de trajet (elle a le porsche!), Ou va-t-elle aussi arrêter?

5 Joey revient-il de Los Angeles?

Les fans d’amis en savent plus sur ce qui arrive à Joey qu’au reste de l’équipage, grâce à son spin-off, mais même avec cela, nous avons quelques questions … principalement, est-il jamais retourné à New York?

À la fin de Joey, il est dans une relation heureuse, mais il reviendrait sûrement pour voir l’équipage – ou même pour les rejoindre dans leur nouvelle vie de banlieue. Il a même une chambre chez Monica et Chandler, l’utilise-t-il réellement?

4 Ben et Emma peuvent-ils sortir?

Tout comme le travail de Monica, le fils de Ross semblait disparaître de plus en plus au fur et à mesure que la série progressait … Ross finit par l’élever comme un véritable frère d’Emma, ​​ou était-il de plus en plus un papa absent tout en élevant son deuxième enfant avec Rachel? Nous aimerions voir certains de ces deux enfants Gellar / Green sortir et grandir!

3 Phoebe et Monica restent-elles amies?

Comme Rachel l’a souligné une fois, Phoebe “sort” du groupe – elle vit loin, et elle n’est pas apparentée … et à un moment donné, elle voulait en fait couper Monica! Alors maintenant que Joey a déménagé à Los Angeles et que Monica et Chandler sont en banlieue (et potentiellement Ross et Rachel aussi), Phoebe parvient-elle à rester en contact avec eux tous, ou cette amitié s’est-elle finalement estompée?

2 Ont-ils jamais revu Janice?

Ah, Janice! Le favori des fans n’est pas tout à fait le bon mot, mais cet ex strident de Chandler n’a cessé d’apparaître tout au long des saisons … et a presque fini comme Monica et la voisine de Chandler! Mais une fois le spectacle terminé, continuerait-elle à apparaître dans leur vie? Nous aimerions penser que Chandler n’arrive tout simplement jamais à la secouer, et que peut-être qu’ils finissent même par devenir de vrais amis, parce qu’elle n’a jamais été vraiment si mauvaise …

1 Qui a emménagé dans l’appartement?

Enfin, nous arrivons à la très grande question – qui a emménagé dans les appartements des Amis?! Ce sont de superbes espaces de vie à Manhattan, et nous devons savoir qui les a pris en charge lorsque le gang a déménagé. Est-ce que plus d’amis ont emménagé et ont vécu dans le couloir les uns des autres? Y avait-il des hijinks? Les personnes qui ont repris l’appartement de Monica ont-elles regardé Ross et lui ont-elles donné un surnom? Cela aurait fait une suite de série intéressante …

