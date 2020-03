Qui a gouverné le Wakanda entre Infinity War et Endgame

Marvel Studios n’a pas encore révélé qui a gouverné le Wakanda entre Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie, mais il y a un choix clair pour qui Panthère noire 2 devrait révéler avoir dirigé le royaume. Après que Thanos ait arraché la moitié de la vie de l’univers à son existence, l’univers cinématographique Marvel a changé de plusieurs façons. Alors que Avengers: Fin de partie a exploré à quoi ressemblait la Terre cinq ans après The Snap, Wakanda ne se concentrait presque pas.

La nation africaine fictive a subi des pertes tout comme le reste du monde, mais Wakanda avait un vide énorme à combler avec la perte de son roi. T’Challa (Chadwick Boseman) a été l’une des victimes instantanées à la fin de la guerre à l’infini, et qui allait le remplacer est devenu un sujet de conversation brûlant par la suite. Beaucoup de théoriciens Shuri (Letitia Wright) prendraient le trône et deviendraient la nouvelle Black Panther, tout comme elle l’a fait dans les bandes dessinées. Cependant, cela a été confirmé plus tard comme étant impossible, car Shuri était une victime hors champ de la rupture. Malgré la fourniture de cette information, Fin du jeu n’a rien révélé d’autre sur l’état de Wakanda après la rupture, ni sur le trône depuis cinq ans.

Sans T’Challa ou Shuri, quelqu’un devait diriger Wakanda pendant la dernière demi-décennie et ils semblaient faire un travail décent. Le bref aperçu de Wakanda à la fin de Fin du jeu donnait l’impression que le pays était encore en assez bon état, tout bien considéré. Puisque Fin du jeu n’a fourni aucun autre indice concernant le leadership de Wakanda, cela est resté une question persistante à laquelle le MCU doit répondre. Le meilleur pari est que Black Panther 2 fournira une explication et révélera qui a régné sur Wakanda pendant cette période – et nous avons une théorie sur qui cela devrait être.

Les meilleurs candidats pour gouverner le Wakanda pendant la phase finale

Sur la base des personnages que le MCU a déjà introduits, il y aurait un certain nombre de candidats qualifiés pour diriger Wakanda en l’absence de T’Challa. L’une des options serait probablement Okoye (Dania Gurira). En tant que chef de la Dora Milaje, Okoye a une loyauté indéfectible envers Wakanda. Cette position de pouvoir la tient également informée des derniers développements dans le pays et lui apporte un fort soutien de l’armée. Okoye a également été sélectionné pour faire partie de l’équipe Avengers post-snap dirigée par Black Widow. Bien que son bref rôle dans Fin du jeu n’indique pas que c’était parce qu’elle était la dirigeante active de Wakanda, il n’est pas difficile d’imaginer que ce soit le cas.

Un autre candidat évident pour gouverner Wakanda pendant cette période est M’Baku (Winston Duke). Il a une expérience de leadership tout au long de son séjour avec la tribu Jabari, et même s’il a précédemment tenté de prendre le trône de T’Challa, les deux sont depuis devenus des alliés. Si Wakanda choisissait de choisir son nouveau chef à travers le rituel Warrior Falls, la force de M’Baku et le nouveau respect de T’Challa pourraient faire de lui le choix de facto. Fin du jeu n’a pas non plus montré ce qu’il faisait avant la bataille finale, donc il aurait pu être sur le trône tout ce temps.

Au lieu d’amener potentiellement quelqu’un en dehors de la famille royale sur le trône de Wakanda, il est également possible que Ramonda (Angela Bassett) ait pris le relais. Elle est le dernier membre connu de la famille et est très respectée, donc sa décision après la disparition de ses enfants est logique. Ramonda a également des décennies d’expérience dans la politique et la hiérarchie de Wakanda, mais sa lignée est ce qui aurait finalement pu lui apporter la couronne.

Il convient également de mentionner qu’il est possible que personne n’ait reçu un pouvoir total sur Wakanda pendant cette période ou que la personne qui a pris la relève soit quelqu’un que le MCU n’a pas encore présenté. Cela pourrait être la raison pour laquelle Endgame n’a pas révélé l’état politique actuel de Wakanda. Si le scénariste-réalisateur Ryan Coogler veut un nouveau méchant pour Black Panther 2 qui a joué ce rôle, Fin du jeu ne serait pas le bon moment pour révéler de telles informations.

Pourquoi M’Baku est le leader le plus logique

Si le dirigeant de Wakanda entre Infinity War et Endgame est quelqu’un que le MCU a déjà introduit, alors M’Baku est le choix le plus logique. Sa capacité en tant que chef d’une petite tribu pourrait être transférée à gouverner une nation entière, mais il a déjà montré les caractéristiques nécessaires d’un roi. Quand on pensait que T’Challa était mort dans Black Panther, M’Baku et les Jabari auraient facilement pu le laisser mourir et l’utiliser comme une opportunité pour reprendre le contrôle de Wakanda. Cependant, M’Baku a fait ce qui était le mieux pour Wakanda à ce moment-là et s’est aligné avec T’Challa contre la règle de Killmonger.

Mettre les besoins de la nation au-dessus des siens est l’une des raisons pour lesquelles M’Baku ferait un grand roi, mais il est également le mieux placé pour diriger le Wakanda à ce moment précis. Non seulement Wakanda a perdu la moitié de sa population comme le reste du monde, mais ses pertes ont été encore plus importantes après la rencontre contre les Outriders. La ville est attaquée et les pertes s’accumulent. Le cliché emportant T’Challa et Shuri, Wakanda serait soudainement privé de deux de ses esprits les plus brillants. La dépendance du pays envers la technologie et le Vibranium est exactement ce à quoi M’Baku et la tribu Jabari se sont opposés. À une époque où le pays pourrait être dans le chaos, M’Baku pourrait aider à ramener le Wakanda plus près de ses racines.

Ce que cela pourrait signifier pour Black Panther 2

Si M’Baku est révélé comme la personne qui a gouverné le Wakanda entre Infinity War et Endgame, cela pourrait le conduire à être le méchant principal de Black Panther 2, tout comme Duke veut le voir. Bien qu’il puisse décider de renoncer à la couronne, il est possible qu’il puisse croire qu’il a fait un meilleur travail en tant que roi que T’Challa. S’il est capable d’aider Wakanda après le cliché, un certain pourcentage de la population pourrait même préférer que M’Baku continue de régner. Après tout, la dernière action de T’Challa en tant que roi a été d’ouvrir les portes de Wakanda aux Vengeurs et d’amener une guerre dans leur pays d’origine, de sorte que ceux qui veulent que le pays revienne à la façon dont il était autrefois puissent soutenir que M’Baku est mieux adapté comme leur roi.

Alors que cela exclurait Namor ou Doctor Doom comme le méchant comme les fans l’espéraient beaucoup, M’Baku défiant T’Challa pour le trône est une dynamique plus intéressante. Il y a une histoire et une relation préétablies entre eux qui leur donneraient plus de poids maintenant en désaccord. Cela pourrait donner à Black Panther 2 une histoire centrée sur la lutte interne de Wakanda pour le pouvoir et non sur le fait qu’ils soient à nouveau en guerre avec une menace extérieure. Au lieu de cela, Coogler pourrait concentrer l’attention de Black Panther 2 sur une nation divisée – ce qui est le type d’idée que Coogler pourrait être intéressé à explorer dans un blockbuster majeur.

Au niveau du personnage, M’Baku devenant le méchant de Black Panther 2 donne également au personnage de breakout un rôle de premier plan dans la suite. Les fans se sont rapidement tournés vers M’Baku dans Black Panther mais il n’y a pas aussi évident de rôle pour lui dans la suite que les autres. Il ne recevrait probablement qu’un rôle de soutien en tant que quelqu’un qui aide T’Challa, mais M’Baku ne serait probablement pas au cœur de l’intrigue. Dans ce cas, M’Baku aurait potentiellement le deuxième rôle Panthère noire 2 et donner au film un méchant que le public connaît déjà.

