Qui a tué Malcolm X? Le plus grand révélation du documentaire de Netflix

Les docuseries Netflix Qui a tué Malcolm X? examine l’assassinat en 1965 du militant des droits civiques Malcolm X et identifie le vrai tueur présumé par son nom: William X Bradley alias Almustafa N. Shabazz. S’appuyant sur une théorie existante, l’historien Abdur-Rahman Muhammad approfondit le mystère et relie les preuves accablantes en enquêtant sur les documents du FBI.

Malcolm X a été assassiné le 21 février 1965 au Audubon Ballroom à Manhattan, New York. Le meurtre était probablement motivé par sa rupture controversée avec la Nation of Islam, car trois membres ont finalement été condamnés pour le meurtre en 1966: Talmadge X Hayer, Norman 3X Butler et Thomas 15X Johnson. Cependant, il y a toujours eu des rumeurs sur une dissimulation pratique.

Qui a tué Malcolm X? non seulement met en lumière les principaux trous de l’histoire officielle, mais relie également les preuves à un lieu et une personne spécifiques. Et bien que Muhammad reconnaisse régulièrement le danger de poursuivre de nouvelles pistes, il semble déterminé à déclencher une nouvelle enquête officielle. Voici les plus grandes révélations, au-delà des faits les plus connus, dans Who Killed Malcolm X? sur Netflix.

Deux tueurs présumés n’étaient pas dans la salle de bal Audubon

Muhammad apparaît à la caméra pour la majorité de Who Killed Malcolm X?, Et est décrit comme le “savant Malcolm X le plus compétent” par l’auteur lauréat du prix Pulitzer, David Garrow (Bearing the Cross: Martin Luther King, Jr., and the Southern Christian Conférence sur le leadership). Très tôt, Muhammad explique le contexte historique de l’assassinat de Malcolm X et déclare que lorsqu’il s’est personnellement converti à l’islam, il a commencé à rencontrer des personnes qui étaient “une ou deux personnes éloignées” de Malcolm X lui-même. C’est le fondement des docuseries Netflix dans leur ensemble: pour contester l’histoire officielle en parlant avec des gens qui connaissent la vraie histoire.

Par exemple, Malcolm X avait peu de protection policière, le cas échéant, le jour de son assassinat. La maison familiale a été bombardée une semaine auparavant et Malcolm X était essentiellement seul après avoir rompu les liens entre Elijah Muhammad et la Nation of Islam. Qui a tué Malcolm X? insiste fortement sur le fait que la police recherchait initialement cinq suspects, dont un individu “costaud” qui a tiré des coups de feu mortels avec un fusil à canon tronqué. Talmadge Hayer a été immédiatement arrêté pour le meurtre de Malcolm X, juste après avoir été battu dans la rue par une foule en colère. Les autres tueurs se sont enfuis par une cage d’escalier.

Hayer a admis son implication dans le meurtre de Malcolm X, mais a toujours soutenu que quatre autres personnes étaient impliquées. Fondamentalement, il a déclaré que Butler et Johnson étaient innocents, et a fourni plus tard deux affidavits à la fin des années 70 qui indiquaient ses véritables complices. Qui a tué Malcolm X? révèle que Butler et Johnson avaient effectivement confirmé les alibis le jour du meurtre de Malcolm X, et n’étaient même pas présents à la salle de bal Audubon. En fait, Butler – maintenant connu sous le nom de Muhammad Abdul Aziz – parle à la caméra dans toutes les docuseries Netflix, et renforce l’idée que les faits ont été ignorés de manière flagrante pendant l’enquête. Pour Muhammad (le documentariste), la question demeure: qui est l’individu “costaud” décrit par les témoins? Il relie la preuve à l’un des hommes nommés par Hayer – quelqu’un connu uniquement sous le nom de «Willie».

Muhammad croit que William X. Bradley a tué Malcolm X

Le mystérieux “Willie” se révèle être une ancienne star du baseball du lycée qui vivait en face de la mosquée n ° 25 à Newark, New Jersey. Mais les habitants de Newark ne semblent pas intéressés à discuter des détails du meurtrier présumé de Malcolm X avec Muhammad. Comme le dit un homme: «Si vous voyez de la bouse sèche sur la chaussée, ne la frappez pas.» Une pause survient lorsqu’un contact du New Jersey dit à Muhammad que «Willie» est en fait William X. Bradley, et qu’il a changé son nom à Almustafa N. Shabazz.

Qui a tué Malcolm X? se concentre fortement sur la réputation et l’héritage de Shabazz au sein de Newark. Muhammad apprend que l’implication de son suspect est essentiellement un “secret ouvert” dans la région, et l’a toujours été. Les personnes interrogées disent constamment à Muhammad de cesser de chercher de nouvelles pistes, tandis que le maire de Newark, Rai Baraka, reconnaît que Shabazz est en effet le “mec du fusil de chasse”. Il semble y avoir un code de silence – celui qui incite Muhammad à creuser plus profondément.

Malheureusement, Muhammad n’a jamais réussi à affronter Bradley / Shabazz, car le suspect est décédé en octobre 2018. Qui a tué Malcolm X? montre que Muhammad a effectivement assisté aux funérailles, avec Sheila Oliver – le lieutenant-gouverneur du New Jersey. Selon Oliver, elle connaît les rumeurs associées à Bradley / Shabazz, mais reconnaît également son travail communautaire au sein de Newark. Dans le reste de Who Killed Malcolm X?, Les anciens associés de Shabazz deviennent plus agressifs lors de leurs entretiens avec Muhammad, même s’ils reconnaissent le “secret ouvert”.

Bradley apparaît dans une vidéo de bagarre après le meurtre de Malcolm X

Muhammad place Shabazz (Bradley) sur les lieux du meurtre de Malcolm X. Plus précisément, il identifie le suspect dans un reportage sur l’attaque de Hayer à l’extérieur de la salle de bal Audubon. Ceci est crucial car, selon les affidavits de Hayer, le complot d’assassinat était basé sur le détournement. Lors du discours de Malcolm X, l’un des complices a fait une scène dans le fond de la salle, déplaçant ainsi l’attention de la foule. L’individu “costaud”, vraisemblablement Bradley, s’est approché de Malcolm X et a tiré les coups de feu mortels tandis que d’autres complices utilisaient des armes plus petites.

En dehors de la salle de bal Audubon, Hayer a été capturé par une foule tandis que ses complices ont réussi à s’échapper. Dans la séquence d’attaque, Muhammad repère Bradley (Shabazz) sur le bord du cadre (vu ci-dessus à l’extrême droite). Quelques instants plus tard, il marche directement devant la caméra. Pour Muhammad, toutes les preuves indiquent que Bradley (Shabazz) est le véritable tueur, basé principalement sur les révélations par affidavit de Hayer et les informations des informateurs nouvellement révélées qui apparaissent dans les documents officiels du FBI (plus de détails ci-dessous).

Bradley apparaît dans une vidéo de la campagne Cory Booker 2010

Quarante-cinq ans après avoir prétendument tué Malcolm X, Bradley (Shabazz) apparaît dans une vidéo promotionnelle du sénateur américain Cory Booker, qui était alors le maire de Newark. Dans Who Killed Malcolm X?, Booker affirme qu’il n’est pas au courant des rumeurs d’assassinat de Malcolm X, mais reconnaît que “je le connais [Shabazz] bien. “Compte tenu des interviews collectives des résidents de Newark dans les docuseries Netflix, il semble peu probable que Booker n’ait pas été mis au courant du lien présumé entre Bradley (Shabazz) et l’assassinat de Malcolm X.

Les fichiers du FBI sont le pistolet fumant

Alors que le récit officiel de l’assassinat de Malcolm X est quelque peu propre et ordonné (arrestations rapides et condamnations), les documents du FBI racontent une autre histoire. Dans Who Killed Malcolm X?, Muhammad apprend qu’un informateur du FBI a fourni des informations sur l’assassinat aux funérailles de Malcolm X – le tueur était un lieutenant de la mosquée n ° 25 à Newark. En plus de cela, le dossier officiel du FBI de Bradley montre que le FBI savait qu’il était un lieutenant de la mosquée n ° 25 à Newark. Les informations ont été fournies le 30 avril 1965 – deux mois seulement après l’assassinat de Malcolm X. Muhammad trouve également un dossier du FBI qui dit “de telles informations ne devraient pas être fournies au NYCPD sans avoir reçu au préalable l’autorisation du Bureau”. Un autre dossier révèle que les informations ont été étiquetées “RUC” (renvoyé à la fin), ce qui signifie que les informations n’ont pas été mises à disposition pour le procès.

La dernière année de la vie de Malcolm X a été particulièrement compliquée, et les événements entourant sa mort sont encore plus complexes. Le garde du corps personnel de Malcolm X, Eugene Roberts, s’est avéré être un informateur du gouvernement et a même été critiqué pour avoir tenté de se réanimer de bouche à bouche après l’assassinat, comme en témoignent les entretiens montrés dans Who Killed Malcolm X? Selon les habitants de Newark dans les docuseries Netflix, le passé devrait rester dans le passé.

En fin de compte, Qui a tué Malcolm X? sur Netflix postule que deux hommes innocents sont allés en prison pour le meurtre de Malcolm X, et qu’un suspect évident n’a jamais été interrogé – malgré des preuves accablantes qu’il était en effet le véritable tueur.

