qui choisir pour la couverture parfaite?

Les principales compagnies de téléphone Tim, Vodafone, vent et 3 Italie ils sont sur le marché depuis longtemps, mais ces dernières années, ils ont perdu de nombreux clients en raison des offres téléphoniques très pratiques du MVNO et de iliad. Selon certaines analyses, cependant, de nombreux consommateurs préfèrent activer un tarif téléphonique légèrement plus cher que les autres si opérateur téléphonique en question parvient à garantir une couverture parfaite.

En bref, le maintien d’un chiffre moyen est bon pour les consommateurs si le service offert est excellent. Mais quel opérateur choisir pour profiter de la couverture parfaite?

Tim, Vodafone, Wind ou 3 Italia? Voici qui offre la couverture parfaite

la grandes compagnies de téléphone ont subi une analyse réalisée par OpenSignal, une entreprise bien connue spécialisée dans la surveillance des connexions mobiles. Pour son analyse, il a décidé d’analyser le service des principaux opérateurs téléphoniques italiens pour savoir qui est assis sur le podium en termes de couverture.

Avant de découvrir les résultats, cependant, il est bon de savoir quel’analyse effectuée se réfère aux données prises au premier semestre 2019. En fait, les résultats peuvent avoir changé actuellement, car les principales compagnies de téléphone s’efforcent chaque jour d’améliorer leur service.

Cependant, selon les résultats communiqués par OpenSignal, s’asseoir sur le podium comme le meilleur opérateur téléphonique en termes de vitesse de téléchargement et de téléchargement est Tim avec 25 Mbps; le podium est de l’opérateur téléphonique bleu également en termes de latence car il enregistre un total de 39,7 ms. Cependant, les résultats changent pour le meilleur fournisseur du réseau 4G et, dans ce cas, le meilleur opérateur est Vodafone et suivre Tim.