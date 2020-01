Qui est Cassandra Cain? Le personnage des oiseaux de proie d’Ella Jay Basco expliqué

Cassandra Cain fera ses débuts cinématographiques dans Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn), joué par Ella Jay Basco. La dernière sortie du DCEU sera centrée sur Harley Quinn de Margot Robbie dans le sillage de sa séparation romantique avec The Joker. La dernière bande-annonce du film révèle que Harley passera par toutes les étapes nécessaires du deuil – le tout avant de finalement forger sa propre identité et sa notoriété sous l’ombre du Clown Prince of Crime. Ce voyage verra son croisement avec plusieurs personnages de bandes dessinées familiers, dont Cassandra Cain.

Mary Elizabeth Winstead jouera également le rôle d’Helena Bertinelli (alias The Huntress), héritière d’une famille du crime devenue vengeance. Jurnee Smollett-Bell jouera Dinah Lance (alias Black Canary), un autre combattant du crime notable (mais moins meurtrier). Rosie Perez, quant à elle, jouera un rôle de premier plan en tant que Renee Montoya, détective vétéran de Gotham City et dernier membre adulte du collectif improbable sur grand écran. Étant donné la popularité de Harley Quinn depuis ses débuts sur Batman: The Animated Series, beaucoup pourraient être pardonnés de supposer que Birds of Prey se concentrerait sur Quinn – d’autant plus que ce sera la deuxième fois que Robbie incarnera le personnage après le Suicide Squad de 2016, avec une troisième apparition déjà en préparation via le suivi en cours de tournage de James Gunn, The Suicide Squad. En vérité, cependant, la sortie dirigée par Cathy Yan sera en grande partie une pièce d’ensemble également partagée.

Le titulaire Birds of Prey s’unira contre Roman Sionis (alias Black Mask). Interprété par Ewan McGregor, le personnage est un patron du crime brutal et impitoyable qui opère à Gotham City. En tant que tel, le méchant a souvent affronté Batman. Avec une fixation sur les masques et une prédilection pour la torture, Black Mask ciblera les personnages susmentionnés pour des raisons individuelles, comme indiqué dans la bande-annonce. Cependant, la principale raison pour laquelle le quatuor s’alignera en fin de compte est au service de la protection de Cassandra Cain. Comme Harley Quinn, Huntress et Black Canary ont déjà été décrites (dans le Arrowverse), tandis que Renee Montoya a été présentée dans Gotham saison 1; Birds of Prey, cependant, marque la première apparition en direct de Cassandra Cain. Qui est-elle et à quoi les fans peuvent-ils s’attendre sur la base des bandes dessinées?

L’origine de Cassandra Cain dans DC Comics

Créée par Kelley Puckett et Damion Scott, et faisant ses débuts dans Batman # 567 en 1999, Cassandra Cain est la fille de David Cain et Lady Shiva. Deux assassins de renommée mondiale à part entière, Cassandra a été conçue de manière plus visible dans le cadre de l’agenda de David Cain. Membre de la League of Assassins, Cain a cherché à créer le garde du corps ultime pour le méchant de DC Ra’s al Ghul. Après de nombreuses tentatives infructueuses, Cain a déterminé que les bons gènes (plutôt que juste une formation) seraient nécessaires. Se choisissant pour servir de père, il a opté pour Sandra Wu-San pour être la mère de l’enfant. Cain est parvenue à cette décision après avoir été témoin d’une bataille entre Sandra et sa sœur, Carolyn. Appréciant les compétences considérables et le langage silencieux entre les deux, Cain a été immédiatement impressionné. Il était encore plus pris par la façon dont Sandra se retenait constamment par amour pour Carolyn.

Pour faciliter son objectif, cependant, David Cain a finalement assassiné Carolyn afin que Sandra puisse réaliser son plein potentiel. Cain l’a révélé à Sandra quand il l’a attirée dans une embuscade de League of Assassins. Il a ensuite juré de lui épargner la vie à condition qu’elle lui donne un enfant qu’il pourrait élever seul. Étonnamment amoureuse de l’idée de ce qu’elle pourrait réaliser maintenant qu’elle n’avait pas à se retenir, Sandra a accepté. Après l’accouchement, Sandra continuerait à réaliser pleinement son potentiel en tant que Lady Shiva. Pendant tout ce temps, cependant, elle gardait l’espoir que Cassandra pourrait finalement l’arrêter, si son règne de destruction allait trop loin.

Cain, quant à lui, a poursuivi l’intention de former Cassandra pour être l’assassin parfait à un degré incroyablement enrégimenté. Émergeant comme l’enfant prodige qu’il avait toujours imaginé, le plan de Cain a finalement tourné mal. Lorsque Cassandra a eu 8 ans, Cain l’a emmenée pour entreprendre son premier assassinat. Chargée de tuer un homme d’affaires sans nom, Cassandra a suivi les instructions. Malheureusement, l’acte a marqué Cassandra de façon si spectaculaire qu’elle a fui son père et s’est cachée. Cassandra a ensuite passé la décennie suivante à vivre dans la rue et est restée perpétuellement hantée par ce qu’elle a fait.

Au cours du scénario “No Man’s Land”, Cassandra a attiré l’attention de Barbara Gordon (alias Oracle). Après avoir sauvé la vie du commissaire Jim Gordon, Barbara renonce à sa préférence de vivre seule et emmène Cassandra. L’acte héroïque a également valu à Cassandra le respect et l’approbation de Batman. En conséquence, il l’a prise sous sa cape, faisant de Cass Cain la nouvelle Batgirl. David Cain a tenté de gâcher cette évolution en envoyant à Batman des images du meurtre de Cassandra. Cependant, après que Cassandra ait prouvé son engagement envers la vie humaine en prenant plusieurs balles même pour défendre un assassin embauché, Batman a continué à avoir une haute estime d’elle. En plus de Batgirl, Cassandra a opéré sous plusieurs alias différents, y compris Kusami, Black Bat et, plus récemment, à la suite de la mort de David Cain, Orphan.

Les pouvoirs de Cassandra Cain dans DC Comics

Dans les bandes dessinées, Cassandra Cain ne possède pas de pouvoirs au sens Superman du terme. Ayant été formée de manière rigide dès son plus jeune âge, Cassandra est cependant un maître des arts martiaux. Ces compétences n’ont augmenté que lorsque Batman lui-même a aidé à développer ses compétences déjà considérables. Facilement comparable à ses parents, Cassandra a même une fois battu sa mère au combat. Dans le cadre d’un arrangement entre les deux, Cassandra et Lady Shiva se sont livrées à un combat à mort. Bien que Lady Shiva soit initialement sortie victorieuse, elle a réalisé que Cassandra avait un souhait de mort et lui a permis de gagner. Redémarrant le cœur de Cassandra, ils se sont engagés dans un deuxième combat. À cette occasion, Cassandra a vaincu facilement sa mère, bien qu’elle ait refusé de continuer à la tuer.

Destiné par David Cain à être l’assassin ultime, la capacité de lire, d’écrire ou même de parler a été omise de la formation de Cassandra. C’était par conception afin que les parties de son cerveau soient plus finement réglées pour lire et comprendre le langage corporel. En conséquence, Cassandra a pu lire intuitivement les émotions des autres (profondément cachées ou non) de leurs mouvements. De même, cette compétence a permis à Cassandra de prédire même le prochain coup d’un adversaire avec une précision inquiétante. Après que son cerveau a été recâblé par un télépathe afin qu’elle puisse penser via le discours traditionnel, Cassandra a perdu ces capacités pendant un certain temps. Avec Lady Shiva également douée de la même manière, Cassandra a finalement pu les retrouver dans le cadre de l’accord susmentionné.

Ella Jay Basco joue Cassandra Cain dans Birds of Prey

Cassandra Cain sera incarnée par la nouvelle venue relative Ella Jay Basco. Un certain nombre de noms auraient été envisagés avant que Basco ne décroche officiellement le rôle très attendu. À 13 ans, Basco était auparavant connu pour ses apparitions mineures dans des émissions telles que le drame médical, Grey’s Anatomy et la comédie satirique de HBO, Veep. Elle est également dans un court métrage de 2015 peu connu intitulé Glimpse of Heaven, dans lequel elle a joué un personnage nommé Huian. Par conséquent, Birds of Prey sera tout simplement un rôle cinématographique hors pair pour l’actrice coréenne / philippine, car ce sera le premier grand écran du personnage de Cassandra Cain.

Le rôle de Cassandra Cain dans Birds of Prey

La part de la bande dessinée de Cassandra Cain dans Birds of Prey reste fermement dans l’air. Sur la base des remorques, cependant, plusieurs choses peuvent être glanées. Premièrement, il ne semble y avoir aucun signe des compétences considérables de Cassandra en arts martiaux. Il se pourrait que Cassandra les garde pour elle, afin de rester sous le radar. Là encore, le film pourrait remettre en question les choses afin qu’elle puisse finalement acquérir ces compétences des femmes infiniment capables avec lesquelles elle s’est retrouvée empêtrée. Après tout, Harley, Helena, Dinah et Renee sont tous reconnus pour être des combattants accomplis à part entière – dans les bandes dessinées et le film.

Deuxièmement, il n’y a manifestement pas de barrière linguistique. À plusieurs reprises, Cassandra est en train de converser avec une Harley Quinn nouvellement propriétaire d’une hyène d’une manière parfaitement naturelle. En fait, leur dynamique semble être extrêmement similaire à celle partagée par Wade Wilson et Russell Collins dans Deadpool 2. Une chose est sûre, cependant, l’élément de Cassandra étant sans-abri et ayant développé son propre intelligence de rue semble avoir été porté du matériel source. Cela est très clairement démontré dans ses compétences évidentes en tant que pickpocket – un talent qu’elle utilisera, malheureusement, pour voler un bijou à Victor Zsasz et ainsi attirer la colère vengeresse de Black Mask.

Ali Wong étant également censé jouer un rôle non divulgué, il se pourrait très bien qu’une version de Lady Shiva ou Barbara Gordon soit incluse dans le prochain Birds of Prey. Par conséquent, des éléments du destin de Cassandra et / ou de la bande dessinée pourraient finalement être adaptés ou construits. Quoi qu’il en soit, cependant, tout sera révélé lorsque Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn) arrive enfin en salles. En attendant, les fans seront sans aucun doute ravis de pouvoir enfin voir une version de Cassandra Cain sur grand écran.

