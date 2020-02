Qui sera le Next Tech Titan aux . Awards? Donnez votre vote – .

Aaron Easterly, PDG de Rover, accepte le prix du Next Tech Titan aux . Awards 2019. (Photo . / Kevin Lisota)

Comment handicapez-vous une course de licornes? En ce qui concerne la course aux . Awards, la catégorie du Next Tech Titan est grande ouverte.

Le domaine des cinq startups comprend au moins trois sociétés de la région de Seattle avec une valorisation de catégorie licorne de 1 milliard de dollars ou plus. Les deux autres sociétés semblent bien sur la bonne voie (si elles ne sont pas déjà là).

Au fur et à mesure que vous réfléchissez à vos paris, vous trouverez de nombreuses différences dans les secteurs d’activité des finalistes. Leurs marchés cibles vont des entreprises qui cherchent à nouer des liens plus étroits avec leurs clients, aux entreprises qui essaient de s’assurer que les pirates informatiques n’établissent pas les mauvais types de connexions à leurs serveurs.

La catégorie Next Tech Titan reconnaît que la société est la plus susceptible de devenir la prochaine force dominante sur la scène technologique du Pacifique Nord-Ouest. L’une des sociétés figurant sur la liste de cette année, Outreach, était en compétition l’année dernière pour Next Tech Titan – mais a finalement perdu contre Rover, la société de garde de chien qui a fait son entrée sur le marché des soins pour chats l’année dernière.

Conformément à la tradition des . Awards, les finalistes de cette année ont été sélectionnés en consultation avec les dirigeants de la communauté technologique de Seattle. Maintenant c’est ton tour. Nous avons ouvert le vote dans 13 catégories de prix, et les votes de la communauté seront pris en compte avec les commentaires de plus de 20 juges.

Le 26 mars, nous annoncerons les gagnants sur scène lors des . Awards – présentés par Wave Business – devant plus de 800 geeks au Museum of Pop Culture de Seattle. Le vote communautaire se termine le 6 mars.

Auth0: n ° 6 sur . 200

Les employés d’Auth0 montrent leur esprit. (Photo Auth0)

Superpuissance de démarrage: Intègre rapidement l’authentification et l’autorisation pour les applications Web, mobiles et héritées afin que vous puissiez vous concentrer sur votre cœur de métier.

Le discours d’Eugenio Pace, PDG et co-fondateur d’Auth0: «Chaque entreprise est une entreprise de logiciels et chaque application a besoin d’une identité, mais l’identité est complexe. Auth0 existe pour sécuriser les identités du monde afin que les innovateurs puissent innover. Auth0 propose une authentification et une autorisation en tant que service, afin que les créateurs d’applications puissent se concentrer sur leur cœur de métier tout en offrant une expérience de connexion sécurisée, élégante et transparente à leurs utilisateurs.

«Aujourd’hui, nous traitons plus de 3 milliards de connexions par mois – soit 100 millions par jour – pour plus de 9 000 entreprises dans le monde. Notre plate-forme d’identité différenciée et son adoption dans tous les secteurs du marché nous ont donné l’opportunité de constituer notre équipe à plus de 630 employés, d’ouvrir six bureaux et de travailler avec certaines des plus grandes entreprises du monde.

“Nous sommes reconnaissants de notre impressionnante croissance sur douze mois depuis notre création en 2013, et nous ne prévoyons pas de ralentir notre parcours pour fournir aux utilisateurs un accès sécurisé à toute application en un seul clic ou moins.”

Dans les nouvelles: La start-up d’authentification d’identité Auth0 lève 103 millions de dollars alors qu’une autre société de Seattle atteint le statut de licorne

ExtraHop: n ° 18 sur . 200

Le PDG d’ExtraHop Arif Kareem accepte le prix de la location de l’année aux . Awards 2017. (Photo . / Kevin Lisota)

Superpuissance de démarrage: Fournit une détection et une réponse de réseau natif dans le cloud qui aide les grandes organisations à surmonter le bruit des alertes, des silos organisationnels et de la technologie galopante afin qu’elles puissent protéger et développer leur entreprise.

Le discours du PDG d’ExtraHop Arif Kareem: “Ce n’est un secret pour personne que la cybersécurité est un énorme problème. Les brèches dans le cloud ont coûté aux entreprises environ 5 000 milliards de dollars en 2019. Le temps de séjour des cybermenaces dépasse toujours deux mois en moyenne. ExtraHop a créé une approche fondamentalement nouvelle de la cybersécurité. Nous menons la catégorie de détection et de réponse de réseau (NDR) à évolution rapide, avec des produits qui aident les organisations de sécurité et informatiques à détecter les menaces jusqu’à 95% plus rapidement et à répondre 60% plus efficacement dans les environnements cloud, multi-cloud et hybrides.

«Nous avons construit la première solution NDR SaaS entièrement intégrée de l’industrie pour l’ère du multi-cloud inaugurée par d’autres titans de la technologie de Seattle. Et comme toujours, nous nous concentrons sur la fourniture des solutions dont nos clients ont besoin pour protéger leurs entreprises. »

Dans les nouvelles: La société de sécurité de Seattle ExtraHop espère 150 millions de dollars de réservations en 2019 avant une introduction en bourse potentielle

Icertis: n ° 8 sur . 200

Le PDG d’Icertis, Samir Bodas, et son équipe ont remporté le prix Deal of the Year aux . Awards 2018. (Photo .)

Superpuissance de démarrage: Résout les problèmes de gestion des contrats sur une plateforme conviviale, intelligente et à l’échelle de l’entreprise.

Le discours du PDG d’Icertis, Samir Bodas: «Contract Lifecycle Management est la dernière frontière pour les logiciels d’entreprise – la dernière catégorie horizontale non prise par une entreprise de plusieurs milliards de dollars. À bien des égards, CLM est le nouveau CRM [Customer Relationship Management].

«La gestion des contrats a toujours existé, mais au cours des cinq dernières années, avec l’application de l’IA et du cloud, CLM est passé du« bon à avoir »au« indispensable »pour les entreprises. Vous ne dirigeriez pas votre entreprise sans un système CRM, et les grandes entreprises se rendent compte qu’il serait fou de ne pas avoir un aperçu des contrats, le fondement de toutes les relations commerciales. … La plateforme Icertis Contract Management traite l’ensemble du processus de gestion des contrats.

«Un élément essentiel de notre succès a été de créer une culture primée centrée sur nos valeurs d’équité, d’ouverture, de respect, de travail d’équipe et d’exécution – FORTE. Nous pensons que la façon dont nous y arrivons est tout aussi importante que l’endroit où nous nous trouvons, et nos prix les plus chers, ceux qui m’apportent la satisfaction la plus personnelle, sont ceux qui reconnaissent l’excellent lieu de travail que nous avons construit. “

Dans les nouvelles: La start-up de gestion de contrats Icertis atteint une valorisation de 1 milliard de dollars avec un énorme tour de financement de 115 millions de dollars

Sensibilisation: n ° 15 sur . 200

Le PDG de Outreach, Manny Medina, parle de sa startup d’un milliard de dollars lors du . Summit 2019. (Photo .)

Superpuissance de démarrage: Offre une plate-forme d’engagement des ventes qui aide les entreprises à engager les prospects plus efficacement et plus efficacement – et à conclure plus d’offres.

Le pitch: Voici ce que le PDG d’Outreach, Manny Medina, a déclaré en avril dernier dans un article de blog annonçant le statut de licorne de son entreprise: «Ce nouveau cycle de financement soutiendra nos meilleures capacités d’apprentissage automatique et les amènera au niveau supérieur. Outreach est la vitre unique – un système d’action complet – pour tous les représentants en contact avec le client, fournissant une application pour chaque mouvement de vente. Et ce financement nous permettra d’insuffler à chaque aspect du parcours client la puissance de l’apprentissage automatique afin que les organisations puissent identifier les actions qui bougent l’aiguille afin de prendre de meilleures décisions plus rapidement. »

Dans les nouvelles: Nouvelle licorne à Seattle: Outreach lève un énorme montant de 114 millions de dollars, poussant l’évaluation au-dessus du milliard de dollars

Zipwhip: n ° 28 sur . 200

Le PDG de Zipwhip, John Lauer, présente Texterator, un robot de bière à texte qui a fait ses débuts au . Bash 2016. (Photo Zipwhip)

Superpuissance de démarrage: Permet aux entreprises d’envoyer des SMS à partir des lignes téléphoniques existantes, ce qui se traduit par un engagement plus rapide et plus efficace avec les clients.

Le discours du PDG de Zipwhip, John Lauer: «Il existe plus de 200 millions de lignes téléphoniques professionnelles en Amérique du Nord, mais seule une fraction d’entre elles peut envoyer et recevoir des SMS aujourd’hui. En tant que créateurs originaux de l’industrie du Texting for Business, Zipwhip est prêt à s’adresser à ce marché. En 2014, nous avons inventé la possibilité pour les entreprises d’activer par SMS leur numéro de téléphone fixe, VoIP ou sans frais existant. Aujourd’hui, en 2020, plus de 35 000 entreprises utilisent nos solutions logicielles ou API pour envoyer des SMS à leurs clients, et nous transférons des centaines de millions de messages sur notre réseau chaque mois.

«Depuis que nous avons lancé Zipwhip, nous nous sommes concentrés sur notre mission consistant à permettre aux entreprises du monde entier d’accroître l’engagement des clients et de stimuler la croissance grâce à nos logiciels de textos et nos solutions API. Les retours incroyables que les entreprises voient lorsqu’elles commencent à envoyer des SMS aux clients sont représentatifs du désir des consommateurs de trouver une alternative aux appels téléphoniques et aux e-mails. En fait, notre recherche montre que si 91% des personnes ont reçu un SMS d’une entreprise et 74% répondront à ces SMS dans l’heure, 97% des personnes rejettent complètement les appels téléphoniques d’entreprises ou de numéros inconnus.

«Les consommateurs préfèrent la commodité, l’immédiateté et la franchise des SMS avec les entreprises. Grâce à notre position en tant qu’inventeurs et chefs de file de l’industrie, Zipwhip aide les gens à travers l’Amérique du Nord à communiquer comme ils préfèrent – envoyer des SMS. »

Dans les nouvelles: Zipwhip, une entreprise de SMS en pleine croissance, loue un nouveau siège social de Seattle pouvant accueillir 500 personnes

