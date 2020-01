Quibi, le nouveau service de streaming vidéo conçu pour le smartphone

C’est comme Netflix, mais ce sera disponible uniquement pour les smartphones et offrira contenu à court terme, suivant une des tendances actuelles: celle de la mobilité. Quibi, c’est le nom du nouveau service de streaming vidéo, proposera ccontenu conçu pour être apprécié lors de vos déplacements, par exemple, lorsque vous voyagez en métro ou en bus pour aller à l’école ou au bureau.

Quibi, en quoi consiste le nouveau service de streaming vidéo et comment il fonctionne

A la tête de Quibi (abréviation de “Quick Bites & Big Stories”), personnalité du calibre de Meg Whitman, ancien PDG d’eBay et Hewlett-Packard, e Jeffrey Katzenberg, co-fondateur de DreamWorks Animation. Le service a été présenté à l’occasion de la Salon de l’électronique grand public à Las Vegas et le prochain fera ses débuts 6 avril, et offrira Série télévisée avec des épisodes pouvant durer jusqu’à dix minutes.

Contenu conçu pour Quibi ils bénéficient d’une très grande qualité (après tout, l’entreprise a investi budget très élevé pour la production et certains épisodes coûtaient environ 100 000 $ par minute) et étaient conçus pour être appréciés horizontalement et verticalement, s’adaptant en conséquence au format.

“Nous avons Contenu de qualité hollywoodien avec une technologie très innovante qui rendra l’utilisation des vidéos sur le smartphone très différente de ce qu’elle est aujourd’hui “, a commenté Meg Whitman. Quibi proposera un contenu divisé en trois catégories: “Lighthouses“, Épisodes de qualité Premium; “Bouchées rapides“Ou des épisodes autonomes d’émissions de téléréalité et de programmes alternatifs; et “Essentiels quotidiens“, Avec un contenu informatif et sportif.

Le service se vante de grands noms, comme celui de Steven Spielberg, de Guillermo del Toro, de Anna Kendrick, de Tyra Banks, de Sophie Turner, de Liam Hemsworth et de Kevin Hart. Ce dernier jouera une version comique de lui-même, dans le but d’obtenir un rôle dans un film d’action de la série Scène d’action.

Quibi sera disponible au prix de 4,99 euros par mois avec des publicités, ou au prix de 7,99 euros par mois pour la formule premium sans publicité. En attendant, nous vous laissons à la présentation vidéo du nouveau service de streaming vidéo.