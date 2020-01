Quick Share est la version AirDrop pour le Galaxy S20

Airdrive C’est l’une des fonctions les plus utiles pour partager des fichiers entre des appareils Apple. Un peu plus de huit ans après ses débuts sur iOS 7, Samsung a décidé de mettre en œuvre une version similaire sur leurs téléphones Galaxy appelés Partage rapide.

Selon les informations des développeurs XDA, Quick Share permet Partagez des fichiers entre smartphones, tablettes et appareils SmartThings. Le fonctionnement est similaire à AirDrop et permet l’envoi de photos, vidéos ou documents lorsque deux appareils sont à proximité.

Pour qu’une autre personne puisse recevoir des fichiers, vous devez activer la fonction de partage rapide et vous assurer que la visibilité du téléphone ou de la tablette est activée. Dans le cas de SmartThings, Les utilisateurs peuvent télécharger des fichiers dans le cloud de Samsung puis les transmettre à une Smart TV ou à un autre appareil.

Le partage rapide sera inclus dans One UI 2.1

Le rapport indique que Quick Share ferait ses débuts avec le lancement du Galaxy S20 et serait inclus dans tous les terminaux qui ont installé Une interface utilisateur 2.1 et plus Malgré que L’APK peut être installé sur le Galaxy Note 10+, les gens de XDA ne pouvaient pas le faire fonctionner.

La différence remarquable qui existe entre Quick Share et AirDrop est que le premier est capable de télécharger des informations dans le cloud, tandis que l’option Apple est transférée localement. Samsung utiliserait Bluetooth et Wi-Fi pour permettre la communication entre les appareils, qui devrait être cryptée.

Il Galaxy S20 sera présenté le 11 février à San Francisco. Comme d’habitude, trois versions du terminal sont attendues, l’une d’entre elles aurait un appareil photo 108 MP avec zoom optique 10x et un support pour l’enregistrement vidéo 8K.

Avec les nouveaux modèles le Galaxy Z Flip fera également ses débuts, Deuxième tentative de Samsung dans le domaine téléphones pliants qui arrivera avec un nouveau format et des spécifications parmi lesquelles un écran AMOLED de 6,7 pouces, une caméra arrière de 12 MP, une batterie de 3500 mAh et un prix de vente plus abordable.

