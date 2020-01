Quoi de neuf à Netflix cette semaine? Films, TV et originaux

Chaque semaine, Netflix publie beaucoup de contenu. Entre les films, les émissions de télévision et la programmation originale, il y en a pour tous les goûts sur le service de streaming. Voici ce qui vous attend pour la semaine du 5 janvier, ainsi que quelques-unes de nos recommandations.

Presque tout ce qui arrive sur Netflix cette semaine tombe le vendredi 10 janvier. Le film d’horreur culte classique de 1981, The Evil Dead, tombe ce jour-là. Le film original de Sam Raimi n’a jamais été conçu pour être une comédie – que la franchise est finalement devenue – mais le premier film de cette série tient toujours, car c’est une tonne de plaisir, même avec les moments risibles involontaires. The Evil Dead suit un groupe d’amis qui se rendent dans une cabane dans les bois, et ils sont tués, un par un, par une force démoniaque. Attention: si vous séjournez dans une vieille cabane en rondins et que vous trouvez un livre en peau humaine, ne lisez pas.

Cette semaine, la série comique Medical Police arrive. Le spectacle met en vedette Rob Huebel et Erinn Hayes (créateurs de l’Hôpital pour enfants) comme deux médecins qui sont également des policiers. Est-ce que cela semble stupide? Eh bien, c’est le point. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, le spectacle combine vos émissions policières et médicales typiques en une seule comédie parfaite. Vous pouvez découvrir l’émission par vous-même lorsque la saison 1 sortira vendredi.

Ci-dessous, vous trouverez tout ce qui se dirige vers Netflix cette semaine, et si vous voulez en savoir plus sur les nouveautés des services de streaming, consultez nos listes pour découvrir les nouveautés de Disney + et Amazon, Hulu et Shudder pour la semaine du 5 janvier.

Qu’est-ce qui arrivera à Netflix cette semaine?

Mercredi 8 janvier

Vendredi 10 janvier

AJ and the QueenThe Evil DeadGiri / HajiHarvey Girls Forever !: Saison 4 The Inbestigators: Saison 2Médical PoliceScissor SevenUntil DawnZumbo’s Just Desserts: Season 2

