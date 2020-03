Quoi de neuf dans iOS et iPadOS 13.4 – un énorme coup de pouce pour iPad

Aujourd’hui, Apple a officiellement publié iOS 13.4 et iPadOS 13.4. Bien que son numéro de version indique qu’il s’agit d’une version incrémentielle, associée à la prochaine version du Magic Keyboard pour iPad Pro, il s’agit en fait de l’une des plus grandes mises à jour pour l’iPad que nous ayons vue depuis un certain temps.

La grande nouveauté d’iPadOS 13.4 est l’arrivée de la prise en charge avancée de la souris et du trackpad pour l’iPad, des fonctionnalités dont . a fait état à l’avance. Les utilisateurs peuvent désormais coupler un Magic Trackpad 2, Magic Mouse 2 ou d’autres périphériques de pointage tiers via Bluetooth et changer instantanément la façon dont ils utilisent leur iPad.

Bien que les éléments les plus remarquables de cette mise à jour soient les modifications de l’iPad susmentionnées, l’iPhone reçoit également de l’amour. Les nouvelles fonctionnalités incluent la sortie tant attendue du partage de dossiers iCloud Drive, de nouveaux autocollants Animoji, et plus encore. Regardez notre brève procédure pas à pas vidéo pendant que nous discutons des nouveautés d’iOS 13.4

Quoi de neuf dans iOS 13.4?

Nouvelles ellipses dans les paroles des applications musicales pour les introductions instrumentales

Demander à Siri de revenir à l’écran d’accueil

Barre d’outils de l’application Courrier révisé

Partage de dossiers iCloud Drive

Neuf nouveaux autocollants Memoji

Écoutez toujours l’option d’accessibilité Hey Siri

Action des raccourcis Shazam

Nouveaux raccourcis clavier de l’application Photos pour iPadOS

Prise en charge complète de la souris et du pointeur du trackpad dans iPadOS

Contrôle du clavier dans les applications

Accès complet au clavier – raccourcis clavier personnalisables pour l’accessibilité

Présentation de la vidéo: Quoi de neuf dans iOS 13.4?

Le partage de dossiers iCloud Drive arrive enfin

L’une des nouvelles améliorations les plus attendues est l’arrivée du partage de dossiers sur iCloud Drive. Cette fonctionnalité a été révélée pour la première fois en juin 2019 avec la version bêta initiale d’iOS 13. Elle a disparu et est réapparue dans les versions bêta suivantes, mais maintenant elle est là pour de bon dans iOS 13.4.

Le partage de dossiers iCloud Drive, comme son nom l’indique, permet aux utilisateurs de partager des dossiers iCloud Drive entiers de la même manière que les utilisateurs DropBox peuvent partager des dossiers DropBox. Vous pouviez auparavant partager un fichier individuel via iCloud Drive en sélectionnant l’option Ajouter une personne dans le menu de partage, mais vous pouvez maintenant faire la même chose pour des dossiers entiers.

L’ajout du partage de dossiers iCloud Drive apporte un facteur de commodité qui manquait jusqu’à présent à iCloud Drive. Bien que son arrivée ait été retardée, je suis sûr que de nombreux utilisateurs d’iOS l’accueilleront facilement dans leur flux de travail.

L’application de messagerie reçoit un correctif

Une autre caractéristique notable est la barre d’outils de l’application Mail mise à jour, qui est essentiellement revenue à la façon dont elle fonctionnait dans iOS avant l’arrivée d’iOS 13. Apple ne place plus les boutons Supprimer et Répondre les uns à côté des autres, ce qui a rendu trop facile la suppression accidentelle d’un e-mail auquel vous aviez l’intention de répondre.

Dans iOS 13.4, la barre d’outils comprend quatre boutons, Supprimer, Déplacer, Répondre et Composer. Cette disposition élimine les étapes inutiles et réduit les chances de mélanger les boutons Supprimer et Répondre dans le processus. Je n’ai jamais compris pourquoi Apple pensait qu’il fallait changer la barre d’outils, mais au moins ils ont réalisé que c’était une mauvaise décision.

Fonctionnalités supplémentaires d’iOS 13.4

Il existe d’autres nouvelles fonctionnalités dans iOS 13.4, telles que les neuf nouveaux autocollants Memoji et la possibilité de configurer une action Shazam dans l’application Raccourcis. Mais comme mentionné au début, l’iPad vole la vedette avec la sortie de l’iPadOS 13.4 et de la prise en charge de la souris et du trackpad.

Prise en charge de la souris et du trackpad

L’ajout de la prise en charge de la souris et du trackpad signifie que les utilisateurs ont enfin accès à la fonctionnalité de pointeur de type ordinateur portable, avec la précision et la vitesse qui rendent les trackpads et les souris si souhaitables.

Comme vous le remarquerez dans notre présentation vidéo pratique de la fonctionnalité de pointeur iPadOS 13.4, l’association d’une souris ou d’un trackpad est simple, et l’utilisation d’un pointeur dans iPadOS ne se sent pas boulonnée, mais semble relativement transparente et intuitive. Ce n’est pas parfait, et certains gestes, comme afficher ou masquer des fenêtres Slide Over, pourraient être un peu plus fluides, mais c’est néanmoins extrêmement impressionnant dans l’ensemble.

Vidéo: trucs et astuces pour la souris et le pavé tactile pour iPad

Les applications ont accès aux événements du clavier

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’applications à essayer au départ, iPadOS 13.4 permet aux applications d’accéder aux événements du clavier. Cela signifie qu’en plus des raccourcis clavier de base que les applications peuvent implémenter, le contenu de l’application peut également être contrôlé directement à partir de la saisie au clavier. Par exemple, imaginez faire sauter un personnage à travers un espace à l’aide de la barre d’espace.

Chibi Studio avec prise en charge des événements clavier iPadOS 13.4!

J’ai pu essayer l’application amusante du créateur d’avatars Chibi Studio de Gui Rambo de . pour tester la prise en charge des événements de clavier, et cela a très bien fonctionné. La mise à jour bêta initiale que j’ai testée a permis aux utilisateurs d’ajuster les paramètres de l’avatar Chibi directement depuis le clavier. Il faudra du temps aux développeurs pour profiter pleinement de cette nouvelle fonctionnalité, mais je pense que cela aura des implications positives majeures pour les applications iPad à l’avenir.

Accès complet au clavier

iPadOS 13.4 introduit pour la première fois la possibilité de contrôler entièrement votre iPad avec juste votre clavier. Full Keyboard Access, un paramètre d’accessibilité, propose plus de 50 raccourcis clavier personnalisables pour contrôler entièrement un iPad avec un clavier matériel.

Les utilisateurs trouveront des commandes de base, comme avancer, reculer, activer une sélection et revenir à l’écran d’accueil. Toutes ces opérations peuvent être personnalisées via un raccourci clavier. Il existe des fonctions encore plus avancées, comme invoquer Control Center ou Notification Center, redémarrer votre iPad, appeler Siri à partir du clavier et faire pivoter l’appareil.

Ce qui est encore plus cool, c’est que l’accès au clavier complet permet aux utilisateurs d’initier des gestes tactiles à l’écran en utilisant uniquement le clavier matériel. Les gestes incluent des gestes de balayage simples, des gestes de pincement, des mouvements de rotation, des gestes tactiles avec deux doigts, etc.

Je peux voir que l’accès au clavier complet est extrêmement utile pour ceux qui ont des problèmes de motricité, mais je peux aussi le voir être utilisé comme une fonctionnalité pour les utilisateurs avancés pour contrôler rapidement les zones de l’iPad sans lever les mains du clavier.

Prise de .

iOS 13.4 propose de nombreuses nouvelles fonctionnalités que les utilisateurs d’iPhone apprécieront, mais l’iPadOS 13.4 change carrément la donne avec sa souris et son trackpad. Cette mise à jour restera dans les mémoires comme la mise à jour qui a véritablement rapproché l’iPad du territoire de remplacement des ordinateurs portables. Cela ira encore mieux lorsque Apple lancera son nouveau Magic Keyboard pour iPad Pro le mois prochain et lorsque les développeurs auront le temps de mettre à jour leurs applications.

Mais ce qui est vraiment génial avec iPadOS 13.4, c’est qu’il ne s’applique pas uniquement à l’iPad Pro. Même les appareils d’entrée de gamme, comme l’iPad de 7e génération, bénéficieront énormément de la prise en charge de la souris et du trackpad. Et les fabricants d’accessoires tiers comme Logitech sont déjà à bord avec de nouveaux claviers avec trackpads intégrés pour l’iPad le moins cher d’Apple.

Que pensez-vous d’iOS 13.4 et d’iPadOS 13.4? Quelles fonctionnalités avez-vous le plus hâte d’essayer? Décrochez ci-dessous dans la section des commentaires avec vos réflexions sur la question.

