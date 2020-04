Quoi de neuf dans la mise à jour Windows 10 de mai 2020

Il reste peu pour la mise à jour de mai dans Windows 10. Avec le nom de code 20H1, cette mise à jour sera beaucoup plus importante que celle qui était en novembre 2019.

Dans la mise à jour de Windows 10 de mai, il est très probable que toutes les versions de Windows Insider jusqu’à 19041.207 seront incluses.

Bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie pour la mise à jour de mai 2020, elle devrait sortir début mai.

Il est recommandé d’attendre la disponibilité de la version stable de la mise à jour, qui peut être téléchargée automatiquement à partir de Windows Update (Démarrer -> Paramètres -> Mise à jour et sécurité).

Cependant, et non recommandé, vous pouvez demander des mises à jour de Release Preview dans Démarrer -> Paramètres -> Mise à jour et sécurité -> Programme Windows Insider.

Améliorations de la mise à jour de Windows 10 en mai 2020

Plus de contrôles sur les mises à jour facultatives. Il vous permettra de choisir les mises à jour que vous souhaitez mettre à jour automatiquement et lesquelles manuellement.La nouvelle expérience de Cortana. Cortana proposera une conception plus proche du chat, des améliorations du modèle de parole et de langage, ainsi que des performances améliorées. D’autre part, Cortana se concentrera avant tout sur les environnements de travail et de bureau.Possibilité de réinstaller Windows via le cloud. Maintenant, lorsque vous allez dans Démarrer -> Paramètres -> Mise à jour et sécurité -> Récupération, vous pouvez choisir de réinstaller Windows à partir des fichiers dans le cloud, avec la dernière version de Windows.Limite de bande passante pour Windows Update. Windows 10 version 2004 (20H1), vous permettra de définir une limite précise de «Bande passante absolue» en Mbps pour une accélération plus précise des mises à jour téléchargées. Jusqu’à présent, seul un pourcentage pouvait être choisi.WSL2 avec noyau Linux. La deuxième version du sous-système Windows pour Linux est désormais plus puissante avec plus de fonctionnalités dans Windows 10.Une expérience de recherche Windows plus rapide.Plus d’informations dans le Gestionnaire des tâches. Dans le Gestionnaire des tâches, le type de disque utilisé par le système sera désormais spécifié, qu’il s’agisse du disque dur ou du SSD. De plus, dans la section carte graphique, il affichera maintenant la température des GPU.FPS dans la barre de jeu Xbox. Maintenant, pendant que vous jouez, vous verrez un compteur FPS et une superposition de réussite en appuyant sur la combinaison de touches Windows + G.Vous permet de vous connecter sans mot de passe. L’une des caractéristiques de Windows les plus demandées par les utilisateurs est la possibilité de démarrer Windows sans mot de passe. Vous pouvez maintenant à partir du menu Paramètres -> Compte -> Connexion.Renommer des bureaux virtuels.Amélioration des informations sur l’état du réseau. Nouvelle interface qui fournira plus d’informations en un coup d’œil sur la connectivité des appareils, combinant plusieurs pages pour fournir une vue plus claire de la façon dont vous êtes connecté à Internet.Prise en charge des caméras réseau. Avec cette mise à jour, vous pourrez ajouter des caméras réseau dans Paramètres -> Appareils -> Bluetooth et autres appareils -> Ajouter Bluetooth ou un autre appareil. Windows 10 le trouvera et vous pourrez l’ajouter au système en un seul clic. Une fois ajoutée, l’application caméra peut être utilisée pour accéder à la caméra réseau.Meilleur contrôle du redémarrage des applications à la connexion. Nouvelle option Paramètres -> Comptes -> Options de connexion, qui vous permettra d’activer ou de désactiver l’enregistrement automatique des applications lorsque vous vous déconnectez et de les redémarrer lorsque vous vous connectez.Nettoyage de disque dans Windows 10 Nettoyage de disque, il permettra désormais de ne pas supprimer le dossier de téléchargement.Paint et Wordpad sont installés par défaut, mais peuvent être désinstallés dans Paramètres -> Applications -> Applications et fonctionnalités -> Fonctionnalités optionnelles.Recherches rapides dans le moteur de recherche de la barre des tâches.Couplage plus rapide des appareils Bluetooth.Il peut ajuster la taille et la couleur de l’indicateur de curseur de texte de Windows 10. Dans Paramètres -> Facilité d’accès -> Curseur de texte, vous pouvez activer le nouvel “indicateur de curseur de texte” en choisissant une taille et une couleur.Fonction de contrôle oculaire plus puissante. Uniquement sur les appareils compatibles.Améliorations des paramètres de langue pour le rendre plus compréhensible et mieux pris en charge pour les langues autres que l’anglais.Rechercher des fichiers en ligne dans l’explorateur de fichiers.Nouvelles fonctionnalités de DirectX 12tels que Direct X Raytracing Tier 1.1 et DirectX Mesh Shader.Plus Kaomoji.Possibilité de configurer la vitesse de la souris dans Paramètres -> Périphériques -> Souris.Nouveaux paramètres d’image pour les comptes d’utilisateurs Windows.Interface améliorée des options Windows.Notifications d’avertissement WiFi repensées.Plus d’options et d’améliorations d’accessibilité.Possibilité d’installer des fichiers MSIX sans chargement latéral. Fonction souhaitée par les administrateurs système.Windows PowerShell ISE. Installation par défaut de l’éditeur de script intégré PowerShell.

Partagez-le avec vos amis!