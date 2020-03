Quoi de neuf sur Netflix Australie pour avril 2020

Alors que le nombre d’émissions et de films disponibles en streaming en Australie continue de croître à un rythme impressionnant, il peut être difficile de suivre tous les nouveaux ajouts à chaque service de streaming chaque mois.

Nous en sommes tous venus à prévoir une nouvelle écurie de sorties de Netflix Originals chaque mois, mais il n’est pas si facile de déterminer qui les montre et quand elles deviennent disponibles. Et qu’en est-il du grand nombre d’émissions et de films sous licence mis à disposition pour la diffusion, ne serait-ce que pour une durée limitée?

Afin de vous tenir informé des meilleurs films et émissions qui sont en train d’être ajoutés à Netflix, nous vous apporterons une liste mise à jour de ce à quoi vous pouvez vous attendre sur le service sur une base mensuelle.

Non seulement cela, nous distinguerons également les plus grandes sorties, ainsi qu’un certain nombre d’émissions de télévision et de films de qualité qui, selon nous, méritent votre temps Netflixing.

Certes, un mois léger en termes de nouveaux originaux, Netflix a compensé le fait avec une flopée de films classiques – voici les nouveautés de Netflix en avril 2020. Découvrez les dernières offres de Netflix ci-dessous!

Émissions télévisées: faits marquants d’avril 2020

Terrace House: Tokyo 2019-2020: Partie 3 (7/4/2020)

(Crédit image: Netflix)

Une émission de téléréalité avec une touche, la série japonaise Terrace House a pris le monde d’assaut en offrant un aperçu de la vie des jeunes à Tokyo sans le drame manufacturé habituel qui tourmente le format. Au lieu de cela, nous recevons un groupe de jeunes adultes respectueux qui parlent franchement de leurs espoirs et de leurs aspirations. Éclaircir les choses comme toujours est un panel de personnalités qui carillonnent quelques fois par épisode pour offrir des commentaires hilarants sur ce qui s’est passé. Alors que nous entrons dans la troisième partie de la série actuelle, Ruka franchit une nouvelle étape, tandis que Hana rencontre de nouveaux rivaux.

After Life: Saison 2 (24/4/2020)

(Crédit image: Netflix)

Dans cette série de comédie dramatique, Ricky Gervais incarne Tony, un écrivain d’une petite ville du journal local dont la vie est bouleversée après la mort de sa femme d’un cancer. La série 2 montre que Tony lutte toujours avec son chagrin, bien qu’il fasse un effort pour être un meilleur ami pour les gens autour de lui. Les problèmes s’intensifient cependant lorsque le papier de Tony travaille pour les visages d’une fermeture possible.

Faits saillants des films pour avril 2020

Sergio (17/4/2020)

(Crédit image: Netflix)

Wagner Moura de Narcos-fame revient à Netflix dans Sergio, une histoire passionnante (basée sur des événements réels) à propos d’un diplomate de l’ONU dont la vie est jetée dans le chaos après les conséquences de l’invasion américaine de l’Irak. La mission à Bagdad était censée être courte, cependant, quand une explosion de bombe fait s’écraser littéralement les murs du siège de l’ONU, Sergio est plongé dans une lutte de vie ou de mort passionnante. Sera-t-il capable de passer indemne de l’autre côté et de retrouver sa belle partenaire (Ana de Armas)?

The Breakfast Club (10/4/2020)

(Crédit d’image: Universal Pictures)

Le regretté scénariste-réalisateur John Hughes a livré son couronnement en 1985 avec The Breakfast Club, l’un des drames pour adolescents les plus influents de tous les temps. Le film suit cinq adolescents appelés pour une détention samedi. Au cours d’une journée complète, Claire (Molly Ringwald) la princesse, Andrew (Emilio Estevez) l’athlète, Bender (Judd Nelson) le criminel, Brian (Anthony Michael Hall) le cerveau et Allison (Ally Sheedy) la corbeille chacun se réconcilier avec eux-mêmes et comment ils se perçoivent, se rendant compte qu’ils ont tous plus en commun qu’ils ne le pensaient à l’origine.

BlacKkKlansman (04/05/2020)

(Crédit d’image: Focus Features)

BlacKkKlansman, lauréat d’un Oscar de Spike Lee, raconte la véritable histoire de Ron Stallworth (John David Washington), un policier afro-américain des années 1970 qui a utilisé ses compétences de conversation suprême pour infiltrer le Klu Klux Klan par téléphone. Bien sûr, un officier blanc serait nécessaire pour des rencontres en face-à-face avec le tristement célèbre groupe de la haine – entrez Flip Zimmerman (Adam Driver), un flic juif chargé de gagner la confiance de l’organisation la plus raciste d’Amérique. Hilarant, incitant à la réflexion et incroyablement intense, BlacKkKlansman est le meilleur film de Spike Lee depuis des années.

… et le reste pour avril 2020

SÉRIE ORIGINALE

El Dragón: Le retour d’un guerrier: saison 2 (17/4/2020)

Nailed It!: Saison 4 (1/4/2020)

Sunderland ‘Til I Die: Saison 2 (1/4/2020)

La casa de papel: Partie 4 (3/4/2020)

Le jeu Circle (à venir)

Brews Brothers (04/10/2020)

Outer Banks (15/4/2020)

Trop chaud à manipuler (17/4/2020)

Fary: Hexagone: Saison 2 (16/4/2020)

Fauda: Saison 3 (16/4/2020)

Cuit au Cannabis (20/4/2020)

L’Évangile de minuit (20/4/2020)

Planète absurde (22/4/2020)

Gagnez le désert (22/4/2020)

La maison des fleurs: saison 3 (23/4/2020)

The Last Kingdom: Saison 4 (26/4/2020)

Jamais je n’ai (27/4/2020)

Le temps de manger de Nadiya (29/4/2020)

Parascolaire (29/4/2020)

Heure d’été (29/4/2020)

Le jeu des victimes (30/4/2020)

La forêt de l’amour: Deep Cut (30/4/2020)

NETFLIX WEEKLY SERIES

Riverdale: Saison 4 (nouveaux épisodes)

FILM NETFLIX

Willy et les gardiens du lac: Contes de l’aventure hivernale au bord du lac (27/3/2020)

Café et kareem (3/4/2020).

Money Heist: The Phenomenon (3/4/2020)

Tigertail (10/4/2020)

Amour de répétition de mariage (10/4/2020)

Le Main Event (10/4/2020)

Betonrausch (17/4/2020)

Legado en los huesos (17/4/2020)

Terre et sang (La terre et le sang) (17/4/2020)

El silencio del pantano (22/4/2020)

Les plaies de Breslau (22/4/2020)

Extraction (24/4/2020)

Riche en amour (Ricos de Amor) (30/4/2020)

Mensonges dangereux (30/4/2020)

COMÉDIE ORIGINALE

The Iliza Shlesinger Sketch Show (1/4/2020)

David Batra: Elefanten I Rummet (1/4/2020)

Chris D’Elia: No Pain (14/4/2020)

Mauricio Meirelles: Levando o Caos (16/4/2020)

Middleditch & Schwartz (21/4/2020)

Cordialement, Kanan Gill (24/4/2020)

DOCUMENTAIRE ORIGINAL

Comment réparer un scandale de drogue (1/4/2020)

LA Originals (10/4/2020)

Les fichiers Innocence (15/4/2020)

Journal d’ARASHI -Voyage- ep 5 & 6 (Coming Soon)

Un amour secret (29/4/2020)

Cirque des livres (22/4/2020)

Meurtre à la merci: l’histoire de Cyntoia Brown (29/4/2020)

ENFANTS & FAMILLE

Spirit Riding Free: Académie d’équitation (3/4/2020)

StarBeam (3/4/2020)

Le grand spectacle (6/4/2020)

The Last Kids on Earth: Book 2 (17/4/2020)

Les Willoughbys (22/4/2020)

Hello Ninja: Saison 2 (24/4/2020)

ANIME ORIGINAL

Hi Score Girl: Saison 2 (9/4/2020)

Dragons à la dérive (30/4/2020)

AUTRES FAITS SAILLANTS

The Breakfast Club (10/4/2020)

Tarte américaine (04/10/2020)

Pont vers Terabithia (1/4/2020)

Bad Boys (1/4/2020)

Teenage Mutant Ninja Turtles (1/4/2020)

Fou, stupide, amour (1/4/2020)

Communauté: Saison 1 – 6 (1/4/2020)

Comment perdre un gars en 10 jours (1/4/2020)

Sniper: Legacy (1/4/2020)

La lumière froide du jour (1/4/2020)

C’est mon garçon (1/4/2020)

Vendredi (1/4/2020)

Vendredi prochain (1/4/2020)

Vendredi après suivant (1/4/2020)

Sauver le soldat Ryan (1/4/2020)

Vol (1/4/2020)

Le chat dans le chapeau du Dr Seuss (1/4/2020)

The First Wives Club (1/4/2020)

Bad Boys II (1/4/2020)

Heureusement N’Ever After (1/4/2020)

Le retour de Superman (1/4/2020)

Razmoket à Paris: le film (1/4/2020)

Lion (1/4/2020)

Le fugitif (1/4/2020)

Quand un étranger appelle (1/4/2020)

Monstre de l’argent (1/4/2020)

Ne respirez pas (1/4/2020)

Un officier et un gentleman (1/4/2020)

Shaun des morts (10/4/2020)

Mâchoires 3 (10/4/2020)

Hannibal (04/10/2020)

Alvin et les Chipmunks rencontrent l’homme-loup (10/4/2020)

Amenez-le au grec (10/4/2020)

La terre avant l’heure (10/4/2020)

Mâchoires 2 (10/4/2020)

Rencontrez Joe Black (10/4/2020)

La momie: la tombe de l’empereur dragon (04/10/2020)

Smokey et le bandit (10/4/2020)

Mariage américain (04/10/2020)

American Pie 2 (10/4/2020)

Course à la mort (10/4/2020)

La momie (10/4/2020)

Réunion américaine (04/10/2020)

Le retour de la momie (10/4/2020)

Le roi scorpion (04/10/2020)

La gueule de bois: partie II (15/4/2020)

Richie Rich (15/4/2020)

Dennis la Menace (15/4/2020)

Stardust (27/4/2020)

Qu’est-ce qui arrive le mois prochain et au-delà?

Netflix a de grands projets pour 2020, avec un certain nombre d’émissions et de films de haut niveau dont la sortie sur le service est confirmée. Revenez chaque mois sur cette page pour savoir quand ils seront disponibles en streaming!