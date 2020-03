Quoi?! Désormais, les AirPods Pro et AirPods 2 sont tous les deux à des prix très bas sur Amazon – .

Les écouteurs AirPods et AirPods Pro d’Apple sont si populaires en ce moment qu’ils se vendent essentiellement. Je vis à l’extérieur de New York dans le nord du New Jersey et je ne pense pas pouvoir marcher plus de cinq minutes dans n’importe quelle direction sans voir au moins une ou deux personnes avec des AirPods sortir de leurs oreilles. Rappelez-vous quand les AirPods ont été lancés pour la première fois et que les gens ont ri de l’apparence stupide des gens avec ces petites tiges qui sortaient de leurs oreilles? Vous vous souvenez quand nous avons dit que les gens s’y habitueraient en un rien de temps et qu’ils deviendraient simplement la nouvelle norme? Eh bien, nous y voilà.

Si vous n’avez pas encore d’AirPods ou si vous avez un modèle plus ancien qui doit être mis à niveau, cette semaine a fourni plusieurs bons moments pour appuyer sur la gâchette. Amazon a organisé un tas de ventes incessantes, avec des prix toujours bas sur les AirPods 2 d’entrée de gamme ainsi que sur les AirPods Pro, ces derniers n’étant presque jamais mis en vente. La chose à propos des ventes cette fois-ci, cependant, c’est qu’elles ne surgissaient pas en même temps. Un jour, les AirPods 2 seraient en vente, puis le lendemain, les AirPods Pro verraient une baisse de prix.

Aujourd’hui, pour la première fois depuis longtemps, les AirPods Pro et AirPods 2 sont tous deux en vente à leurs prix les plus bas jamais enregistrés sur Amazon. Les AirPods Pro sont les écouteurs les plus chers d’Apple, ce qui est logique, car ce sont les seuls véritables écouteurs sans fil de la société qui incluent la technologie de suppression active du bruit. Il n’y a même pas d’écouteurs Beats avec ANC à ce stade. Ils offrent une qualité sonore fantastique, une excellente ANC, une bonne autonomie de la batterie et une charge rapide agréable et pratique grâce au boîtier de charge inclus. Aujourd’hui, ils sont en vente à leur prix le plus bas de tous les temps du Black Friday.

Même en vente à leur prix le plus bas, les AirPods Pro sont encore un peu trop chers pour de nombreuses personnes. C’est pourquoi c’est si génial qu’Amazon ait également réduit les AirPods 2 réguliers au prix le plus bas. Le modèle de deuxième génération reprend tout ce qui était génial avec les AirPod d’origine d’Apple et ajoute une autonomie de batterie améliorée ainsi qu’une prise en charge «Hey Siri». Ils vous coûteront 159 $ si vous les commandez dès maintenant auprès d’Apple, mais sur Amazon, ils ne coûtent plus que 129,98 $ aujourd’hui. La version AirPods 2 qui comprend un étui de chargement sans fil est également en vente dès maintenant pour 169 $ au lieu de 199 $. Ce n’est pas un creux historique, mais c’est proche et c’est toujours un prix formidable.

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

myq

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Source de l’image: Fadhli Adnan / Shutterstock

.