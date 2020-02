Rad Power Bikes lève 25 millions de dollars auprès de Vulcan, d’autres dans un rare pari VC sur l’industrie du vélo électrique – .

Rad Power Bikes CMO Ty Collins, à gauche, et fondateur et PDG Mike Radenbaugh. (Photo Rad Power Bikes)

Le fabricant de vélos électriques de Seattle, Rad Power Bikes, a annoncé mercredi un investissement de 25 millions de dollars, dirigé par Vulcan Capital et Durable Capital Partners LP. Il s’agit de la deuxième levée de fonds majeure pour la société de vélos électriques, après un investissement privé de titans de la vente en ligne l’an dernier.

L’investissement est une étape importante pour l’entreprise de 13 ans et une décision inhabituelle pour Vulcan, qui finance généralement des startups technologiques plus traditionnelles. Mais Vulcan n’est que le dernier investisseur technologique à avoir vu quelque chose dans Rad, qui se décrit comme la plus grande marque de vélos électriques en Amérique du Nord en volume.

Rad utilisera la nouvelle trésorerie pour ouvrir de nouveaux points de vente dans le monde et étendre le service de livraison de l’entreprise.

«Nous avons trouvé deux groupes d’investisseurs de consommation et de détail de classe mondiale qui croient en notre vision et nous aideront à surprendre et à ravir nos clients de manière nouvelle et passionnante», a déclaré Mike Radenbaugh, PDG de Rad, dans un communiqué.

Rad vend des vélos électriques aux consommateurs et aux entreprises commerciales aux États-Unis, au Canada et en Europe. Il a profité du modèle de vente directe au consommateur pour raccourcir sa chaîne d’approvisionnement, contourner les magasins de vélos traditionnels et créer une boucle de rétroaction étroite avec les clients pour améliorer régulièrement sa gamme limitée de vélos électriques qui se vendent environ 1500 $.

C’est un modèle qui a attiré les vétérinaires de vente en ligne Darrell Cavens et Mark Vadon. Les entrepreneurs derrière Blue Nile et Zulily ont investi une somme non divulguée dans Rad Power Bikes en 2019 que les co-fondateurs de la société ont décrit comme «significative». Rad a refusé de divulguer le total qu’elle a collecté à ce jour.

«Il s’agit d’un investissement rare dans une entreprise américaine de vélos électriques», a déclaré Radenbaugh. «Il y a eu des rondes de financement pour les sociétés de partage de vélos et de scooters et de petites rondes pour les sociétés en dehors des États-Unis, mais à notre connaissance, il s’agit du premier investissement de ce type avec ce montant de financement de ce type d’entreprises.»

Rad Power Bikes bénéficie d’un intérêt croissant pour les vélos électriques, le type de vélo qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis. Les ventes de vélos électriques ont augmenté de 91% en glissement annuel en 2017. Deloitte prévoit que les ventes de vélos électriques atteindront 130 millions en les trois prochaines années. Les analystes pensent que les ventes de vélos électriques généreront environ 20 milliards de dollars de revenus américains en 2023.

Mais l’industrie du vélo électrique est également confrontée à certaines vulnérabilités. Les importations de vélos et de scooters électriques ont été frappées d’un tarif de 25% en 2018 à la suite de la guerre commerciale du président Donald Trump avec la Chine. Et l’industrie du partage de vélos électriques, bien que fortement financée, n’a pas encore été testée. Les startups de partage de vélos aux États-Unis et en Chine ont dû faire face à des licenciements, à un paysage changeant et, dans plusieurs cas, à la fermeture totale.

Le modèle de vente directe au consommateur de Rad semble cependant être isolé du tumulte de l’industrie du vélo en libre-service. La société affirme avoir vendu plus de 100 000 vélos dans 30 pays. L’équipe de Rad s’est rapidement développée ces dernières années, emménageant dans un nouveau siège social à Seattle pour faire de la place pour les nouvelles embauches. Rad en emploie désormais plus de 200 à Seattle, Vancouver, Colombie-Britannique et aux Pays-Bas.

Radenbaugh a qualifié le dernier investissement dans Rad Power Bikes de “preuve qu’il s’agit d’une catégorie en pleine croissance qui est finalement acceptée comme un moyen de transport pratique et légitime.”