Radeon RX 5600 XT sous PCIE 3.0 et PCIE 4.0: y a-t-il une différence?

Le lancement de la Radeon RX 5600 XT a généré une importante controverse. C’est compréhensible, car c’est une carte graphique qui est, par essence, une version recadrée du RX 5700 à la fois dans les fréquences de travail et dans la bande passante et cela a, cependant, un prix très similaire à cela.

Cela a donné lieu à deux problèmes importants qui laissent la Radeon RX 5600 XT dans une position si compliquée que Cela n’a pratiquement aucun sens. D’une part, elle est au prix de la Radeon RX 5700 la moins chère, et d’autre part, elle a été en concurrence directe avec la NVIDIA GeForce RTX 2060.

La Radeon RX 5700 offre des performances supérieures et possède plus de mémoire graphique que la Radeon RX 5600 XT, il ne fait donc aucun doute que c’est une meilleure option S’il y a une très petite différence de prix entre les deux. De son côté, la GeForce RTX 2060 offre des performances légèrement inférieures, mais elle compense avec le support de La foudre accélérée par le matériel et la technologie DLSS.

Radeon RX 5600 XT: la norme PCIE est-elle importante?

Quand AMD a lancé la Radeon RX 5500 XT, il a été confirmé une limitation importante ce qui affectait les performances de la carte graphique lorsqu’elle était utilisée dans les cartes mères PCIE 3.0, et qui était particulièrement marqué dans le modèle 4 Go. Cette carte graphique ne fonctionne qu’en mode x8 (huit lignes PCIE), ce qui signifie que lorsqu’il est utilisé sous la norme PCIE 3.0, il perd ses performances et ne développe son plein potentiel qu’avec la norme PCIE 4.0.

La Radeon RX 5600 XT n’a pas ce problème. Comme nous pouvons le voir dans la comparaison que NJ Tech a publiée, il offre les mêmes performances sous les normes PCIE 3.0 et PCIE 4.0. Je sais que deux processeurs différents ont été utilisés dans la comparaison, mais ce n’est pas un problème majeur, car le Ryzen 7 3700X et le Core i7 9700K, Ils offrent pratiquement les mêmes performances dans les jeux.

En résumé, la conclusion est claire, avec la Radeon RX 5600 XT nous n’aurons pas de problèmes de performances lorsqu’il est utilisé sur une carte mère PCIE 3.0, ce qui est le cas avec le RX 5500 XT en raison du sujet que nous avons déjà expliqué dans les lignes précédentes.