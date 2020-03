Radeon RX Vega 56 contre GeForce GTX 1070 dans les jeux

La Radeon RX Vega 56 était la réponse tardive d’AMD à la GeForce GTX 1070, une carte graphique haut de gamme qui était, pendant un certain temps, la plus vendue de NVIDIA dans sa gamme et aussi l’une des plus populaires au niveau général, car il permettait de jouer avec toutes les garanties dans les résolutions 1440p et aussi 4K si nous voulions réduire la qualité graphique.

Le lancement de la Radeon RX Vega 56 a eu lieu en Août 2017, tandis que, en revanche, la GeForce GTX 1070 est entrée Juin 2016. Cela signifie que lorsque AMD a pu répondre à la solution NVIDIA, elle était déjà sur le marché depuis plus d’un an et, par conséquent, ses pilotes étaient beaucoup plus sophistiqués. Nous ne devons pas oublier que, en outre, le second était meilleur avec les jeux dans DirectX 11, bien que contrairement aux générations précédentes, il avait également un bon support de Vulkan et DirectX 12.

Pendant un certain temps, les Radeon RX Vega 56 et GeForce GTX 1070 étaient pratiquement considérées comme des équivalents directs, ce qui a progressivement changé grâce au soin apporté par AMD aux pilotes afin d’obtenir une meilleure optimisation et des performances supérieures, ainsi que pour les siens propres. Négligence de NVIDIA, comme la série GTX 10 cessé de recevoir des améliorations au niveau du pilote lorsque les GTX 16 et RTX 20 sont arrivées sur le marché.

Spécifications du Radeon RX Vega 56

Noyau graphique Vega 10 XL.

3 584 shaders.

224 unités de texturation.

64 unités raster

Bus de 2 048 bits.

8 Go de HBM2 à 1600 MHz.

Jusqu’à 1 471 MHz sur le GPU (fréquence dynamique).

210 watts TDP. Nécessite deux connecteurs d’alimentation à 8 broches et une source de 600 watts, 32 A.

Spécifications de la GeForce GTX 1070

Noyau graphique GP104.

1 920 shaders.

GPU à 1506 MHz-1683 MHz.

120 unités de texture.

64 unités raster.

Bus 256 bits.

8 Go de GDDR5 à 8 GHz.

Prix: environ 200 euros d’occasion.

150 watts TDP. Nécessite un connecteur à 8 broches et une source de 500 watts, 30 A.

Radeon RX Vega 56: comme du bon vin

La GeForce GTX 1070 reste une carte graphique très puissante qui peut toujours, en fait, déplacer n’importe quoi en douceur en 1440p, mais ses performances ont été réduites dans plusieurs jeux en raison d’une mauvaise optimisation et de mauvais pilotes qui donnent la priorité aux générations les plus actuelles.

Je n’exagère pas, il suffit de voir à quel point il fonctionne mal dans des jeux comme Red Dead Redemption 2, où même une Radeon RX 580 est pratiquement à son niveau. Hardware Unboxed a publié sur sa chaîne YouTube une nouvelle comparaison dans laquelle ils font face aux deux cartes graphiques dans les jeux actuels et, comme nous le voyons dans le graphique ci-dessus, les différences sont claires.

La Radeon RX Vega 56 a amélioré ses performances avec le passage du temps à un point tel qu’il fonctionne désormais, en moyenne, au niveau d’une GTX 1070 Ti, bien que dans certains jeux, comme le Red Dead Redemption 2 susmentionné, surpasse même la NVIDIA GTX 1080. C’est le “miracle” de l’optimisation et du polissage au niveau du driver pour profiter pleinement d’une architecture graphique.

Nous devons également nous rappeler que la Radeon RX Vega 56 utilise l’architecture graphique GCN de dernière génération, et qu’elle brille surtout dans DirectX 12 et Vulkan. En conséquence, il a pu surpasser les cartes graphiques beaucoup plus puissantes dans certains jeux et devrait avoir une durée de vie plus longue.

Le résultat est évident, la Radeon RX Vega 56 a mieux vieilli et était un meilleur investissement à l’époque. C’est toujours une carte graphique utilisable pour les résolutions 1440pet si vous en trouvez un occasion pour 250 euros ou moins C’est un bon achat (si possible éviter le design de référence, il est conforme, mais il est bruyant et chaud).

