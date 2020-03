Ragnarok a fait un autre Hemsworth Thor d’une manière amusante

2017’s Thor: Ragnarok fait en sorte que Chris ne soit pas le seul Hemsworth à pouvoir jouer au God of Thunder. Connu pour son humour et sa personnalité colorée, le troisième opus de la franchise Thor a supervisé une réinvention majeure du personnage, passant d’un dieu stoïque à consonance shakespearienne à un dieu plus drôle et plus humain. Cette transformation peut être attribuée au talent de Chris Hemsworth, bien que, quand on parle de la renaissance de Thor, il ne faut pas ignorer que lui et l’un de ses frères et sœurs ont partagé le rôle d’une manière ou d’une autre.

Suite aux événements d’Avengers: Age of Ultron, Thor a quitté la Terre à la recherche des Infinity Stones. Ce faisant, il a également laissé Asgard et les événements en son sein, laissant son frère Loki, autrefois mort, causer des méfaits comme lui seul. Prenant la place d’Odin et bien sûr son pouvoir, dans le prolongement de la finale plutôt décevante de Thor: The Dark World, il a apporté quelques changements à l’ego à Asgard. Mis à part les statues géantes de lui-même, Loki comme Odin passe ses journées à regarder une interprétation de son “sacrifice” du film Thor précédent. C’est là que les choses prennent une drôle de tournure.

On peut voir que dans la pièce, les acteurs qui endossent les rôles des dieux ne sont pas de simples remplaçants. Avec Matt Damon jouant Loki, Luke Hemsworth, le vrai frère de Chris Hemsworth, a pris la position de Thor. Ce camée était pour le moins méta, et a techniquement fait encore un autre membre de leur famille le dieu du tonnerre. Bien que ce ne soit que pour une très petite partie du film, la star de Westworld a pu passer du temps dans les longs cheveux blonds et la cape rouge que son frère a contribué à rendre célèbre depuis 2011.

Thor: Ragnarok est un film qui a frappé un mélange parfait de comédie et d’action de super-héros. Le sens de l’humour unique de la réalisatrice Taika Waititi est ce qui a permis au film et à ce moment particulier de fonctionner correctement. Faire venir un autre Hemsworth pour jouer Thor, ne serait-ce que pour une courte période, était un signe de tête subtil et un clin d’œil à ceux qui y prêtaient une attention particulière. Curieusement, c’est le frère de Chris, Liam, qui a failli lui arracher le rôle il y a des années, mais c’est Luke qui a finalement pu passer du temps sur grand écran en tant que Thor. Heureusement, dans ce contexte, cela n’a pas nui au succès de son frère et de sa sœur.

Avec Thor: Love and Thunder en route, il n’est pas improbable qu’une scène comme celle-ci puisse se reproduire. Evidemment Asgard étant détruit à la fin de Thor: Ragnarok exclut la possibilité de pièces de théâtre sur Thor et Loki, mais qui peut dire que Luke Hemsworth ne reprendra pas son rôle de faux Thor ou ne fera pas une apparition à un titre quelconque? Ou peut-être que Liam fera ses débuts dans Marvel Cinematic Universe d’une manière ou d’une autre aux côtés de son frère Chris? Le quatrième film de Thor est peu connu, donc pour l’instant, tout ce que les fans peuvent vraiment faire, c’est spéculer.

