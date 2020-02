Rai fee et Bollo Auto choquent tout le monde avec de mauvaises nouvelles

la Licence Rai et le timbre de voiture ils ont “choqué” tous les contribuables italiens avec de mauvaises nouvelles, même 2020 devra effectivement être payé, ce qui va en fait contraster et démentir l’hypothèse diffusée sur le net au cours des derniers mois, dans laquelle on parlait d’un abolition à partir de l’année en cours.

Comme d’habitude, nous vous recommandons de ne donne pas toujours crédit aux nouvelles que vous lisez sur Internet, car dans la plupart des cas, ce sont de fausses nouvelles ou des canulars, conçus spécifiquement pour attirer cliquez ou pour tromper la population. Deux heures taxes mentionné dans notre article, malheureusement ils ne seront pas abolis car ils génèrent un revenu fiscal essentiel pour l’État italien.

la Frais Rai, les frais de possession d’un téléviseur d’une valeur de 100 euros par an (à payer sur la facture d’électricité), garantit un bénéfice de 1,5 milliard. la timbre de voiture, la taxe sur la propriété des véhicules perçue directement par les Régions, vous permet de gagner 6 milliards d’euros par an.

Tampon auto et licence Rai: c’est pourquoi ils ne seront pas abolis

La somme des deux chiffres, correspondant donc à 7,5 milliards euro, il apporte une valeur très élevée et importante pour l’État, compte tenu de la situation actuelle. Se souvenir de la croissance dette publique, avec la crainte d’amendes de l’Union européenne ou l’augmentation de la TVA sur les épaules des contribuables derrière nous, il est facile de comprendre comment l’Italie ne peut absolument pas se priver du gain d’un seul euro.

Malheureusement, c’est la réalité, on ne s’en sortira pas rapidement, il faut commencer à s’habituer à l’idée.