Rainbow Six Siege, la prochaine mise à jour se concentrera sur les explosions

Les explosions de Rainbow Six Siege sont sur le point de recevoir une importante mise à jour tactique qui changera les cartes sur la table pendant les matchs. Les murs et les barrières resteront toujours vos amis, mais ils ne suffiront peut-être pas pour vous sauver des grenades. La société affirme que le nouveau système est en cours de développement et pourrait arriver la saison prochaine.

À partir de la saison 5 de Rainbow Six Siege Year, un nouveau système appelé shrapnel a été introduit pour les explosions. Les objets destructibles ne limitent plus l’étendue des dommages causés par une explosion et un trou d’explosion sera visible pour clarifier d’où vient l’explosion initiale. Cela devrait non seulement rendre les grenades plus efficaces, mais aussi réduire la confusion parmi les joueurs.

Rainbow Six Siege, une importante mise à jour arrive

Les modifications ont été apportées pour rendre les dommages plus réalistes, en particulier lors de la comparaison des espaces extérieurs et des bâtiments. En utilisant l’ancien système, une charge de C4 était plus meurtrière à l’extérieur qu’à l’intérieur. Ceci sans tenir compte des fragments de bois et de métal qui auraient probablement été faits pour voler. Maintenant, avec la nouvelle saison, les joueurs seront confrontés à un type d’explosion différent que la société montrera sous peu.

Un changement dans un système d’explosion serait un changement relativement faible dans la plupart des jeux, mais il a le potentiel de changer considérablement les stratégies dans Rainbow Six Siege. Garder le jeu au frais est certainement important pour Ubisoft, qui le soutient depuis plus de quatre ans et ne montre aucun signe de ralentissement. Un spin-off coopératif appelé Rainbow Six Quarantine sera publié sur Xbox One, PS4 et PC plus tard cette année, et orientera la série dans une direction de science-fiction.