Rainway lance le streaming de jeux pour Xbox One, permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux PC sur une console – .

Le tableau de bord PC de Rainway collecte tous les jeux installés sur un système, peu importe où vous les avez obtenus. (Capture d’écran)

Mise à jour, 31/01/2020: En raison de «circonstances inattendues», Rainway a été supprimé du Microsoft Store pour le moment.

La start-up de Seattle, Rainway, a fait une annonce surprise mardi, déployant sa plate-forme de streaming de jeux en version bêta publique pour la Xbox One.

La plate-forme de Rainway, également appelée Rainway, permet aux utilisateurs de diffuser des jeux depuis leur ordinateur personnel vers n’importe quel appareil compatible, tant que cet appareil dispose d’une connexion Internet et peut exécuter des vidéos à 60 images par seconde.

Essentiellement, l’application Rainway apporte votre bibliothèque de jeux PC à votre salon via la Xbox One. Vous installez une application sur votre Xbox via le Microsoft Store, puis ouvrez le tableau de bord de Rainway sur le PC Windows 10 à partir duquel vous souhaitez diffuser vos jeux. Rainway fait le reste à partir de là. En quelques secondes, vous pouvez jouer à vos jeux PC sur votre Xbox depuis votre canapé.

C’est du moins la théorie. Si vous avez essayé d’utiliser Rainway sur votre Xbox mardi, vous n’avez probablement pas eu beaucoup de chance, car un public enthousiaste et inattendu a fait de son mieux pour planter les serveurs de Rainway.

“L’afflux soudain d’utilisateurs nous a vraiment donné des avertissements de notre infrastructure”, a déclaré Andrew Sampson, PDG de Rainway, à . par téléphone. «Nous traitons actuellement ces problèmes aussi rapidement que possible, ainsi que la création de nouveaux serveurs pour gérer la charge. Nous avons accueilli 30 000 nouveaux utilisateurs le premier jour. Avec cet afflux soudain sur une toute nouvelle application, il y aura bien sûr des bugs, mais notre objectif ici est de corriger le plus rapidement possible pour les gens. »

Cela porte le nombre total d’utilisateurs sur Rainway, sur toutes ses plateformes disponibles, à environ 300 000.

Merci à tous de nous soutenir (et de planter notre API!) Https://t.co/RQfDNUubXH

– Andrew Sampson (@ Andrewmd5) 29 janvier 2020

“Nous voici en 2020”, a déclaré Sampson, “et nous avons finalement compris qu’il s’agissait d’être partout où le contenu des gens se trouve, et de leur permettre d’utiliser leurs écrans pour jouer. Nous avons maintenant toutes ces applications de données, nous avons amélioré nos performances et nous l’avons rendu encore plus facile à jouer. La communauté nous aime pour cela. »

Rainway est principalement conçu comme une méthode pour rendre vos jeux plus accessibles et portables. Sampson ne considère pas les initiatives actuelles de jeux en nuage, telles que Google Stadia, comme une concurrence pour Rainway.

“Nous ne nous en sommes jamais inquiétés”, a-t-il déclaré. “Le jeu dans le cloud est un marché entièrement différent de ce que nous essayons de servir. [Microsoft’s] Le projet xCloud et Stadia sont des jeux intéressants, mais nous servons des joueurs sur PC, et ils ont des besoins différents. “

Les débuts de Rainway sur Xbox One ne sont apparemment que le début de ce qui devrait être une grande année pour la société. “Ce sera un trimestre vraiment chargé pour nous en termes de sorties”, a déclaré Sampson.

Rainway a ouvert ses portes au début de 2018 à Atlanta et a déménagé ses opérations après avoir participé à l’accélérateur de démarrage Techstars Seattle. Il a reçu un premier tour de financement de démarrage en août et a récemment recueilli 3,5 millions de dollars supplémentaires auprès d’investisseurs. Depuis ses débuts, Rainway a publié des versions supplémentaires de son logiciel pour iOS et Android.