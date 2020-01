Raising Dion: 10 choses que nous voulons voir dans la saison 2 | ScreenRant

La saison 1 de Raising Dion a présenté aux fans l’adorable petit super-puissant Dion et la découverte de ses pouvoirs. Nous avons examiné en profondeur l’origine de Dion et l’introduction aux acteurs clés de la vie de Dion, y compris sa jeune mère, son père décédé et ses amis ainsi que son parrain.

La fin de la saison 1 a laissé beaucoup de questions et beaucoup d’anticipation pour la deuxième saison de l’émission, y compris pour entrer plus en détail sur Dion et ses pouvoirs mystérieux. Pour les fans de l’émission, voici 10 choses que nous voulons voir dans la saison 2 de Raising Dion.

10 Un aperçu plus approfondi des pouvoirs de Dion

La saison 1 a présenté les pouvoirs de Dion et a vaguement expliqué ce qu’ils étaient et comment il les a obtenus. Nous avons appris qu’ils sont contrôlés par ses émotions et qu’il avait plusieurs pouvoirs, dont la télékinésie, les pouvoirs basés sur la foudre, la téléportation et plusieurs autres.

Nous n’avons vraiment jamais vu quelqu’un comme Dion, montrant des signes certains qu’il pourrait devenir un héros très puissant avec un large éventail de pouvoirs. Nous espérons que dans la deuxième saison, la série entrera dans plus de détails sur Dion et ses pouvoirs, l’étendue de ses pouvoirs et sa puissance réelle.

9 Premier méchant officiel de Dion

Le gros problème de la saison était le mystérieux “Crooked-man”, la créature géante de l’éclair qui était responsable du meurtre du père de Dion et cherche à tuer tous les super-puissants. Cela a été un choc pour tout le monde quand “l’homme tordu” était en fait le parrain de Dion et l’ami de la famille. Nous avons vu ses tendances obsessionnelles et son imprévisibilité dans la série, mais nous n’avons jamais imaginé que le personnage adorable était l’homme qui causait la destruction et était un danger pour Dion compte tenu de combien il se souciait de l’enfant de sept ans.

La fin de la saison 1 a taquiné le garçon du jeune fermier qui, comme Dion, a hérité de ses pouvoirs de son père qui a également été tué par l’homme tordu. On voit ses mauvaises intentions et sa mention de vaincre Dion dans les derniers instants de la finale de la saison.

Nous ne pouvions qu’espérer que les deux enfants ont une bataille pleine d’action (où personne n’est gravement blessé bien sûr).

8 Un intérêt amoureux pour Nicole

Être veuve est difficile, surtout être une jeune veuve avec un fils de sept ans avec des super pouvoirs. Tout au long de la première saison, Nicole a été plus que d’élever Dion seule, même si elle a été submergée par la solitude et l’anxiété des pouvoirs de Dion. Il est sûr de dire que quelqu’un à ses côtés aurait facilité sa vie (quelqu’un qui n’était pas secrètement un psychopathe contrôlant de toute façon).

Tout au long de la première saison, nous avons vu Nicole regarder 2 hommes qui sont idéaux pour elle et Dion. Le premier étant Rashad, le vieil ami et danseur de Nicole de la compagnie dans laquelle elle travaille. Elle était définitivement frappée par la grande et belle Rashad, dansant pleine de bonheur et d’euphorie dans sa cuisine longtemps après avoir partagé une danse intime avec Rashad. Bien que nous n’ayons pas beaucoup vu le personnage, il semble vraiment se soucier de Nicole et est un individu patient et compréhensif.

Le second est le professeur de sciences de Dion, M. Anthony, qui a aidé à garder Dion hors de problèmes et a offert de l’aider de quelque façon que ce soit. Comme Rashad, M. Anthony est patient et compréhensif, mais il montre aussi de l’amour pour travailler avec des enfants et il voit le potentiel de Dion.

L’un ou l’autre est un candidat idéal pour Nicole, mais nous pourrions aussi aimer la Nicole indépendante qui va bien toute seule.

7 Retour de Mark

La fin de la saison a montré Mark (le père de Dion et le mari de Nicole) mourant aux mains de Pat après avoir tenté de sauver son ami. Bien qu’il ne soit pas vraiment expliqué s’il est vraiment décédé ou comment il est apparu comme un personnage fantôme, il est vu à la toute fin de la saison, avec ses derniers mots étant “L’énergie ne meurt jamais”.

Est-ce à dire qu’il pourrait revenir dans la saison 2? Seul le temps nous le dira, mais Michael B Jordan est un producteur exécutif et il est confirmé qu’il reviendra à cet endroit pour la saison 2, mais peu de choses ont été abordées sur le rôle de son personnage dans la saison 2.

6 amis plus puissants

Dans la saison 1, nous avons vu que Dion n’était pas le seul être surpuissant, apprenant de Charlotte Tuck et Brayden que nous avons mentionnés dans une entrée ci-dessus. Avec la saison 2, espérons-le, contenant plus de complots tournant autour de Dion et de ses pouvoirs, nous espérons voir des alliés surpuissants qui pourront l’aider à vaincre le grand méchant dans la saison 2.

Comme nous l’avons vu dans The Avengers and Justice League, une équipe de super-héros est beaucoup plus amusante à regarder et l’action est incommensurable.

5 Support Cast

La saison 1 nous a présenté l’adorable et espiègle Esperanza et le Jonathan égaré qui apprend à se lier d’amitié avec Dion après l’intimidation pendant la première moitié de la saison. La finale de la saison a vu l’équipe de héros improbables affronter Pat et son pouvoir et se tenir aux côtés de Dion, peu importe à quel point c’était dangereux pour eux.

Dans la saison 2, nous espérons voir plus du trio florissant et nous espérons que nous pourrons plus d’interactions comiques entre les trois.

4 laboratoires Biona

Suzanne Wu et son équipe des Biona Labs ont été l’un des plus gros rebondissements de la saison 1. Pour la première moitié de la saison, les téléspectateurs avaient leurs soupçons sur Wu et sa société, en supposant qu’elle n’allait pas bien après avoir suivi Dion et l’avoir retrouvé. Quand elle a emmené Dion dans le laboratoire, il a été essentiellement confirmé qu’elle était la méchante jusqu’à ce qu’elle révèle qu’elle ne voulait de l’aide et acceptait de laisser partir Dion que si elle obtenait la coopération de Nicole.

Elle révèle plus tard qu’elle ne voulait apprendre que les pouvoirs de Dion pour aider avec la forêt en décomposition et ses capacités peuvent être d’une grande aide. Elle a même aidé Dion à abattre Pat après qu’il soit devenu l’homme tordu.

3 Un super costume

Comme Dion l’a rappelé à sa mère, chaque super-héros doit avoir son identité en sécurité et a besoin d’un super-costume pour la protéger. Nous avons vu un aperçu de son premier super costume qui était bon pour un enfant de sept ans qui l’a assemblé.

Maintenant qu’il a l’aide de Biona Labs, peut-être que dans la deuxième saison, nous verrons un super costume qui aidera Dion et lui donnera le look de super-héros que nous voulons tous voir à un moment donné.

2 Terrain intrigant

Aussi incroyable que la saison 1 était de Raising Dion, une chose que les showrunners auraient pu faire mieux est de s’en tenir à une intrigue. Au cours des huit épisodes, il y avait beaucoup de trames mises en place et en tant que téléspectateurs, nous ne savions pas dans quels investissements.

Cela a commencé avec le mystère de la réapparition de Mark, l’identité de l’homme tordu, le mystère derrière les pouvoirs de Dion, la forêt en décomposition et d’autres sous-intrigues qui semblaient importantes, mais nous ne savons toujours pas.

Que ce soit Dion qui sauve le monde avec ses pouvoirs ou affronte son grand méchant, nous aimerions moins d’encombrement et un scénario direct tout au long de la saison.

1 Plus de moments Dion et Nicole

Certains des moments les plus tendres et réconfortants se sont produits entre Nicole et son fils. Elle est peut-être inexpérimentée et jeune, mais c’est une grande mère avec un cœur aimant pour Dion, allant même jusqu’à Biona et exigeant de voir son fils malgré le danger que cela aurait pu poser.

Nous savons que ces deux sont proches et nous espérons que la deuxième saison verra leur relation s’épanouir et s’appuyer sur ce qu’elle est déjà.

