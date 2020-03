Ramona Pierson transforme un accident presque fatal en succès en tant que fondatrice de startup et leader technologique – .

Ramona Pierson avec son épouse, Debra, lors d’un vol en hélicoptère au Rwanda près de la frontière avec l’Ouganda après une randonnée dans le pays des gorilles. (Photo gracieuseté de Ramona Pierson)

En 1984, à 22 ans, Ramona Pierson a fait une course avec son chien et a été frappée par un conducteur ivre, bien que le «coup» ne capture pas adéquatement ce qui s’est passé.

Pierson a été mutilé et a failli mourir. Elle était dans le coma depuis 18 mois et est restée aveugle, incapable de parler, de manger ou de marcher. En forme, ancienne membre du Corps des Marines des États-Unis, son poids est tombé à 64 livres. Les médecins ont dû reconstruire son nez, ses dents et sa mâchoire.

Au fil des années et des décennies, Pierson a progressivement récupéré sa santé, sa mobilité et même sa vision après 11 ans sans vue.

Et pendant ce temps, elle a extrait des leçons qui ont contribué à façonner sa carrière réussie dans la technologie, en lançant deux sociétés: Declara, une plateforme d’apprentissage social basée sur l’IA, et SynapticMash, une société de technologie de pointe qu’elle a vendue à Promethean World. Elle a ensuite travaillé pendant plus de deux ans chez Amazon dans la formation des employés et la prévention de la fraude et des abus.

Pierson est actuellement responsable de l’innovation et des produits de données chez PwC (PricewaterhouseCoopers) à Seattle. Son rôle comprend l’utilisation de l’IA, de l’automatisation et d’autres technologies pour améliorer l’apprentissage en milieu de travail à grande échelle.

Nous pouvons avoir ces terribles incidents qui se produisent dans nos vies, mais vous avez le pouvoir de créer votre propre voie à suivre.

La vie ne se limitait pas à donner aux citrons Pierson de la mode quelque chose de savoureux; elle a dénoué un cauchemar éveillé qu’elle a transformé en un voyage ponctué de joie et de triomphe.

«Nous pouvons avoir ces terribles incidents qui se produisent dans nos vies», a-t-elle dit, «mais vous avez le pouvoir de créer votre propre voie à suivre.»

Une grande partie du rétablissement de Pierson s’est produite alors qu’elle vivait dans une maison de retraite où les résidents se sont mobilisés pour la guider, semant des informations cruciales en cours de route.

Réapprendre à parler était particulièrement humiliant et frustrant. Ensuite, certains des hommes de la maison lui ont appris à jouer “Swear Word Scrabble”, ce qui l’a aidée à trouver sa voix et à apprécier la gamification comme outil d’apprentissage.

Pierson a été forcée d’embrasser la prise de risques alors qu’elle était entraînée par l’une des personnes âgées à naviguer dans une rue, à surmonter le SSPT et la peur. (Le conseil de l’aîné était de rester au bord de la circulation, d’éteindre sa canne et de faire un pas si rien ne la touchait. Trois cannes détruites plus tard, Pierson a choisi de s’associer avec un chien qui voit.)

Elle a même tiré des leçons de l’intervention d’urgence juste après l’accident. Avant l’arrivée des médecins pour la soigner, un spectateur averti avec une formation médicale apparente a utilisé un stylo Bic pour s’assurer que l’air pouvait circuler sans obstruction dans sa trachée malgré des dommages massifs au cou. Une fois à l’hôpital, les médecins ont utilisé ce qui était alors une approche non approuvée et très décalée de faire baisser la température de son corps et de la mettre dans un coma provoqué par la drogue pour lui sauver la vie.

À partir de ces actions, elle est devenue une avocate pour embrasser l’innovation défiant les conventions. Sa stratégie à emporter: “Tournons le problème à l’envers.”

Ramona Pierson avec une équipe de randonnée au Rwanda dans les montagnes près des frontières de l’Ouganda et du Rwanda. “Moi avec des hommes en uniforme”, a déclaré Pierson. “J’aime une bonne aventure!” (Photo gracieuseté de Ramona Pierson)

Même son chien de soutien a inspiré Pierson à penser différemment. Le chien avait un vocabulaire et une capacité de résolution de problèmes impressionnants, trouvant des arrêts de bus ou des épiceries comme indiqué. Cela a inspiré Pierson à explorer le monde grisant de l’informatique neuromorphique et des réseaux neuronaux d’inspiration biologique pour construire un apprentissage automatique plus naturel et meilleur.

Sa capacité à glaner l’inspiration pour l’innovation de sa tragédie lui a valu les éloges de Pierson de l’ancien président Barack Obama ainsi qu’une conférence Tedx.

Elle est maintenant impatiente de créer des expériences de formation intelligentes pour un personnel qui a du mal à suivre les compétences nécessaires.

«L’écart de main-d’œuvre continue de s’aggraver», a-t-elle déclaré, «et ce n’est pas parce que les entreprises ne parviennent pas à former leurs employés. Les outils actuels changent et le meilleur apprentissage se fait à un rythme logarithmique, mais la technologie se transforme à un rythme exponentiel. »

Nous avons rencontré Pierson pour ce Working Geek, une fonctionnalité régulière de .. Continuez à lire pour ses réponses à notre questionnaire.

Localisation actuelle: Seattle

Types d’ordinateurs: Deux MacBook Pros complètement optimisés et un Apple Pro Display XDR. J’ai un rack de serveurs à la maison et des systèmes Unix qui me permettent d’expérimenter différentes automatisations pour la maison.

Appareils mobiles: Deux professionnels de l’iPhone 11 (1 personnel, 1 professionnel) et un iPad pro; pourtant je porte toujours une montre old school: une Rolex Yacht-Master.

Applications, services cloud et outils logiciels préférés: Je suis à l’aise dans tous les nuages ​​et j’utilise le bon pour répondre aux besoins des clients.

Ramona Pierson à son bureau de Seattle. Elle décrit son style de travail comme «rigoureux et discipliné», ce à quoi elle attribue du temps avec le U.S.Marine Corps. (Photo PwC)

Décrivez votre espace de travail. Pourquoi ça marche pour vous? J’utilise le XDR car il offre la clarté dont j’ai besoin étant donné que je n’ai qu’un seul œil et qui a une cornée transplantée. Ainsi, j’ai besoin d’un affichage puissant pour pouvoir réellement exécuter mes outils et technologies de science des données, mes documents et mes feuilles de calcul sans changer de moniteur. Je collectionne également beaucoup d’œuvres d’art dans toute la pièce. L’artiste américain Eyvind Earle est l’un de mes préférés car il reflète la beauté et les couleurs riches de la péninsule de Monterey où ma famille et moi avons une maison.

Votre meilleur conseil pour gérer son travail et sa vie au quotidien? La première pièce est que j’ai appris au fil des ans que les dirigeants doivent avoir une agilité cognitive pour changer les ensembles cognitifs des discussions sur le leadership et la technologie, plonger profondément dans les modèles et les feuilles de route, écouter et apprendre des autres tout au long de la journée.

Le deuxième conseil est d’être un leader empathique et une personne qui vous écoute vraiment et entend les nuances des besoins et des demandes de vos employés, de vos clients, de vos amis et de votre famille et comprend leurs points de vue. Sinon, vous perdez de vue votre raison d’être.

Votre réseau social préféré? Comment l’utilisez-vous pour les affaires / le travail? J’ai réduit ma présence sociale en ligne afin de pouvoir suivre des informations professionnelles, des conversations et des articles sur des sujets d’intérêt tels que l’informatique neuromorphique, les réseaux neuronaux d’inspiration biologique, etc.

Nombre actuel d’e-mails sans réponse dans votre boîte de réception? 2 547

Nombre de rendez-vous / réunions sur votre calendrier cette semaine? Environ 130.

Comment dirigez-vous les réunions? J’avais l’habitude d’exiger un programme ainsi que les résultats nécessaires pour garder les choses sur la bonne voie. Je n’y suis pas encore tout à fait arrivé chez PwC mais je vais dans cette direction.

Uniforme de travail quotidien? Je porte toujours des chaussures de tennis, une sorte de jean coloré et un t-shirt. Et depuis que je suis à Seattle, un pull ou une veste de costume sur ce t-shirt.

Ramona Pierson à cheval au Kenya dans la savane. Derrière elle, il y avait un troupeau de zèbres derrière et ils éloignaient les chacals des petites antilopes. (Photo gracieuseté de Ramona Pierson)

Comment prenez-vous du temps pour la famille? Ma femme et moi sommes tous les deux des bourreaux de travail, donc notre style de travail est similaire, mais nous avons un horaire convenu afin que nous passions du temps de qualité ensemble. Je ferme tous les vendredis soirs pour dîner avec ma famille et nous passons tous les samedis et dimanches matin le petit déjeuner ensemble.

Meilleur soulagement du stress? Comment débranchez-vous? Escalade. Tout ce qui est physiquement risqué me soulage en fait du stress parce que vous devez vous concentrer dessus et vous ne pouvez penser à rien d’autre.

Qu’écoutes-tu? J’aime écouter des livres amusants. Actuellement, c’est “Singularity is Near” de l’inventeur et futuriste Ray Kurzweil.

Lectures quotidiennes? Sites et newsletters préférés? Je suis des sujets, pas des sites. J’aime tout lire sur les nanoclusters pour construire des machines autonomes de prise de décision.

Réservez sur votre table de chevet (ou e-reader)? Je lis deux livres: un de Raymond Kurzweil et “Sapiens: A Brief History of Humankind” de Yuval Noah Harari.

Oiseau de nuit ou lève-tôt? Lève-tôt super. Une exigence de la côte ouest.

Où trouvez-vous vos meilleures idées? Écoute des problèmes des clients.

Quel style de travail aimeriez-vous en savoir plus ou imiter? Mon style de travail est venu d’être dans le Corps des Marines des États-Unis. Je suis rigoureux et discipliné.