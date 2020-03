Rappel: Microsoft fermant Wunderlist le 6 mai, il est temps de choisir un remplaçant

Si vous vous accrochez toujours à l’application de gestionnaire de tâches de Wunderlist, le temps est compté pour effectuer un changement. En décembre, Microsoft a annoncé qu’il fermerait Wunderlist le 6 mai et, à mesure que la date approche, il est temps de commencer à réfléchir à un plan de transition.

En bref: Microsoft a acquis Wunderlist en 2015, puis a annoncé plus tard qu’il prévoyait de fermer la plate-forme et de transférer les utilisateurs vers sa nouvelle application To Do. Microsoft a déclaré que To Do était à parité avec Wunderlist, ce qui, selon lui, rationaliserait le processus de transition pour les utilisateurs de Wunderlist.

Comme Wunderlist, nous avons des listes intelligentes où vous pouvez voir vos tâches planifiées ou importantes dans une seule liste. Mais ce qui rend To Do unique, c’est la fonction de planification quotidienne personnalisée, My Day.

Lorsque Wunderlist est devenu membre de la famille Microsoft, notre mission était de proposer une expérience de travail quotidienne délicieuse, simple et élégante et de l’intégrer dans l’écosystème intelligent, interconnecté et axé sur la sécurité de Microsoft pour créer une nouvelle application, Microsoft To Do.

Microsoft a déclaré que le 6 mai, les tâches stockées dans Wunderlist ne seront plus synchronisées, mais vous pourrez toujours importer vos tâches dans l’application To Do ou un autre gestionnaire de tâches. Donc, si vous vous accrochez à Wunderlist jusqu’à la dernière seconde possible, vous voudrez choisir un nouveau gestionnaire de tâches – que ce soit à faire ou autre – avant le 6 mai.

CNET propose une série d’autres gestionnaires de tâches alternatifs que vous voudrez peut-être essayer si l’application To Do de Microsoft ne fonctionne pas pour vous.

Mon préféré est Things, qui est un puissant gestionnaire de tâches pour iPhone, iPad, Mac et Apple Watch. Pour importer vos éléments Wunderlist dans Things, sélectionnez Fichier, puis Importer depuis, et choisissez «Importer depuis Wunderlist». Faire cela apportera toutes vos listes et tâches de Wunderlist à Things en un seul clic.

Vous pouvez télécharger la nouvelle version de l’application To Do sur le Mac App Store gratuitement ainsi que sur l’iOS App Store.

