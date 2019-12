Rapport: AirPods Pro offre une amélioration significative de la latence Bluetooth

Une chose intéressante que Coyle note est que la latence n'est pas nécessairement un problème lors de la lecture vidéo car cela peut souvent être configuré pour tenir compte de la latence lors de la transmission audio. Mais il y a des cas où cela n'est pas possible, en particulier lorsque les sons sont moins prévisibles. Cela peut être lorsque vous jouez à un jeu ou que vous vous déplacez dans les menus d'une application.

La grande caractéristique qu'AirPods Pro a apportée à la table était l'annulation du bruit, mais il y a une amélioration qui a quelque peu survolé le radar. Selon Stephen Coyle (via .), qui est musicien et développeur de logiciels, les nouveaux écouteurs présentent une latence améliorée par rapport aux AirPod standard.

J'utilise deux logiciels pour lire l'audio que je mesure. Tout d'abord, le clavier iOS par défaut, car c'est probablement l'endroit le plus courant où les gens rencontrent ce problème. Deuxièmement, un jeu que j'ai développé appelé Tapt. C'est une bonne référence car j'ai écrit le jeu avec un besoin spécifique de faible latence audio et je connais ses fondements techniques.

Et puis il s'agit de réellement exécuter les tests.

Avec chaque combinaison d'appareil et de logiciel, je déclenche 10 sons consécutifs, en utilisant un métronome réglé à 90 bpm pour garder les choses cohérentes. Pour l'exécution du clavier, je rejette le premier appui pour les raisons indiquées ci-dessus (dans un contexte où la latence compte vraiment, les développeurs peuvent facilement faire ce que j'ai fait avec Tapt). Enfin, la moyenne de ces 19 mesures donne les chiffres de latence, que je cite ci-dessous.

Suite à ces tests, nous avons nos résultats. Selon Coyle, les AirPod de première génération ont une latence de 274 ms. Les AirPod plus récents avec la puce Apple H1 améliorent cela à 178 ms. Mais c'est le score de 144 ms d'AirPods Pro qui l'emporte. Et Coyle note que l'amélioration des AirPods de première génération aux AirPods Pro est plus importante que ne le suggèrent ces chiffres. En fait, la latence est si impressionnante que «la différence de perception de celle-ci rend les AirPods Pro incroyablement proches de la transparence».

Quiconque a eu du mal à utiliser des écouteurs sans fil en raison de la latence pourrait faire pire que de consulter AirPods Pro sur la base de ces informations.