Rapport: Apple a vendu pour 6 milliards de dollars d'AirPods en 2019. Encore plus l'année prochaine

2019 a vu les ventes d'AirPods d'Apple doubler, apportant 6 milliards de dollars à l'entreprise selon Toni Sacconaghi de Bernstein (via CNBC). Et les choses semblent encore plus prometteuses pour 2020.

L'analyste note qu'Apple pourrait vendre jusqu'à 85 millions d'AirPods l'année prochaine – ce qui représente environ 15 milliards de dollars de revenus pour l'année. Saccanaghi souligne également que si la croissance se poursuit en 2021, AirPids deviendra la troisième entreprise d'Apple.

La force des AirPods pendant la période des Fêtes est évidente lorsque vous voyez les difficultés rencontrées par les magasins lorsqu'ils tentent de maintenir des niveaux de stock élevés. Apple a du mal à fournir des AirPods et des AirPods Pro aux clients avant Noël et c'est ainsi depuis un certain temps.

Achetez un iPhone 11, obtenez-en un GRATUITEMENT chez Verizon

Cependant, malgré tout cela, Sacconaghi suggère que la prudence devrait être de mise, surtout si la saturation du marché devient un problème pour Apple.