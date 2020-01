Rapport: Apple va commencer les ventes de matériel en ligne en Inde au troisième trimestre 2020

Apple devrait ouvrir une boutique en ligne en Inde cette année. Selon un nouveau rapport de TechCrunch, l’objectif actuel d’Apple est de lancer des ventes de matériel en ligne au cours du troisième trimestre de cette année.

Le gouvernement indien a assoupli les règles qui obligeaient auparavant les entreprises à s’approvisionner localement à hauteur de 30%. C’est ce qui permet désormais à Apple d’exploiter des magasins de détail en ligne et de brique et de mortier dans le pays. Dans un communiqué publié en août dernier, Apple a déclaré qu’il était «désireux de servir» les clients indiens en ligne et en magasin, mais qu’il nous faudrait «un certain temps pour mettre nos plans en route».

Toujours en août, Bloomberg a annoncé qu’Apple commencerait ses ventes en ligne en Inde «dans quelques mois». Cette chronologie semble maintenant avoir changé, du moins selon TechCrunch. Citant une source anonyme familière avec le sujet, le rapport d’aujourd’hui indique qu’Apple “travaille toujours sur la logistique” de ses plans de vente au détail en Inde, mais que la nouvelle chronologie suggère que les ventes en ligne pourraient commencer dès le troisième trimestre:

La boutique en ligne tant attendue d’Apple en Inde sera opérationnelle à partir du troisième trimestre de cette année, un peu plus longtemps que prévu, a déclaré une source proche du dossier à TechCrunch.

La source a indiqué que la société travaillait toujours sur la logistique de la création de magasins et que le trimestre entre juillet et septembre était le nouveau délai provisoire. Le PDG d’Apple, Tim Cook, prévoit probablement un voyage en Inde pour l’annonce, a déclaré la source.

Bien qu’il semble que cette chronologie puisse encore changer, une présence officielle d’Apple en Inde a tardé à venir. Et bien que nous puissions enfin approcher du lancement des ventes en ligne dans le pays, nous sommes probablement plus éloignés des magasins physiques physiques.

