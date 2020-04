Rapport: iPad 5G Pro avec mini-écran LED probablement reporté à l’année prochaine

En raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement des coronavirus, Apple aurait reporté la sortie du premier iPad 5G à 2021. Economic Daily News rapporte que le produit devait initialement être lancé à l’automne, mais l’épidémie a interféré avec la feuille de route.

Vous pouvez vous attendre à ce qu’Apple donne la priorité au lancement de l’iPhone 12 5G, car il s’agit du principal moteur de revenus et de bénéfices de l’entreprise. Nous avons déjà entendu à quel point les tests phares sur iPhone sont en retard et pourraient être lancés des semaines plus tard que prévu. À l’origine, le moulin à rumeurs indiquait qu’il y aurait deux mises à jour matérielles iPad en 2020, avec un iPad Pro d’automne pour suivre les versions 2020 iPad Pro et Magic Keyboard. Cependant, il semble maintenant que ce n’est plus sur les cartes.

Selon les rumeurs, le modèle iPad devait être un iPad Pro de nouvelle génération, doté d’un réseau cellulaire 5G et d’une nouvelle technologie d’écran mini-LED. Bien qu’Apple ait déjà actualisé l’iPad Pro en mars dernier avec des fonctionnalités telles qu’un scanner LiDAR et une caméra ultra large, la rumeur indiquait qu’une deuxième mise à jour arriverait à l’automne.

Alors que le processeur iPad Pro début 2020 n’a pas été changé par rapport au modèle 2018, ce nouveau modèle devait adopter la prochaine architecture 5 nm A14 pour sa puce. Mais ce dernier rapport sur la chaîne d’approvisionnement suggère que la mise à jour iPad Pro deux fois par an ne se produit plus. Les iPad compatibles A14 arriveraient plutôt au début de 2021.

Apple devrait lancer quatre iPhones compatibles 5G cette année, avec des modems Qualcomm après avoir réglé un différend juridique de longue durée l’an dernier. L’iPad 5G utiliserait également des bandes de base Qualcomm.

Apple développerait ses propres modems de conception personnalisés, dans le but de supprimer complètement sa dépendance à l’égard des pièces Qualcomm, mais ceux-ci ne seront disponibles qu’au moins jusqu’en 2022.

Les mini-écrans LED devraient offrir une meilleure luminosité et un meilleur contraste que les panneaux LCD typiques, sans les problèmes de rendement et de brûlure de l’OLED.

mini-LED est similaire à la technologie vue dans le Pro Display XDR d’Apple. Plutôt qu’un seul grand rétroéclairage qui couvre tout l’écran, l’affichage est composé de nombreuses zones de gradation plus petites qui peuvent être activées et désactivées individuellement. Cela permet aux zones de contenu noir d’être vraiment noires, car les composants de l’écran sont simplement complètement désactivés dans cette région.

OLED atteint ses niveaux de contraste supérieurs car chaque pixel est auto-éclairé, donc la gradation de la luminosité se produit essentiellement au niveau par pixel. Cependant, OLED a des problèmes avec le rodage, le changement de couleur et les coûts de production élevés. Apple développerait une technologie concurrente appelée micro-LED, qui offrira un éclairage par pixel mais sans les inconvénients d’OLED. Cependant, ce type d’écran est beaucoup plus compliqué que les mini-LED et ne devrait pas être prêt avant plusieurs années.

En ce qui concerne les mini-LED, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo s’attend à une vague de nouveaux produits Apple avec des mini-écrans LED dans les douze prochains mois. Cependant, il reste à voir combien de ces produits sont repoussés à la suite de la pandémie de coronavirus.

