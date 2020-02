Rapport: la Chine retarde les plans de Foxconn pour redémarrer la production d’iPhone en raison de problèmes persistants de coronavirus

Les autorités chinoises ont déclaré à Foxconn qu’elle ne pouvait pas ouvrir ses usines de production d’iPhone le 10 février, comme le rapporte Nikkei.

. avait précédemment déclaré que tout retard supplémentaire aurait un impact significatif sur les ventes d’iPhone d’Apple. La société dépend des usines Foxconn pour assembler les iPhones dans les quantités dont elle a besoin; si l’entreprise ne peut pas les fabriquer, Apple ne peut pas les vendre.

Les gouvernements locaux seraient préoccupés par la proximité des employés dans des usines comme Foxconn, prévoyant un risque élevé de contagion.

Les magasins Apple restent également fermés plus longtemps que prévu, Apple indiquant aux employés que la plupart des magasins chinois rouvriront désormais le 15 février. Dans un communiqué, Apple a déclaré que «notre première priorité est le bien-être de nos équipes, fournisseur partenaires et clients à travers la Chine ».

Cependant, Apple est finalement une entreprise et les impacts sur ses finances concernent les investisseurs. Apple a annoncé une fourchette d’orientation plus large que la normale pour le prochain trimestre afin de tenir compte des perturbations des coronavirus, mais certains analystes craignent qu’Apple doive réduire davantage ses estimations avec les retards persistants de la production d’iPhone et d’Apple (la fourniture d’AirPods est également particulièrement risque).

Dans un rapport publié fin janvier, Ming-Chi Kuo a déclaré qu’Apple avait une poignée de nouveaux produits qu’elle voulait lancer au premier semestre de cette année – de l’iPhone SE 2 aux AirTags et un nouveau tapis de chargement sans fil – mais la fermeture de Les usines et les bureaux d’études en Chine peuvent signifier que certains de ces lancements de produits devront être repoussés. Cela aggrave les problèmes concernant les contraintes d’approvisionnement des gammes de produits existantes d’Apple.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: