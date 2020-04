Rapport: l’adoption d’iOS voit le plus grand nombre d’activations au premier trimestre américain depuis 2016

Le CIRP a publié un nouveau rapport d’analyste aujourd’hui sur les activations de smartphones aux États-Unis au cours du trimestre de mars et sur la question de savoir si les consommateurs ont opté pour iOS ou Android. Du côté positif pour Apple, l’adoption d’iOS pour les nouvelles activations était la plus élevée depuis 2016. Cependant, la fidélité des clients est très élevée pour Android et iOS, donc il n’y a pas beaucoup de commutateurs à proposer…

Les données du CIRP du premier trimestre de 2020 montrent qu’iOS détenait une part de marché de 44% aux États-Unis, Android s’emparant des 56% restants.

Par rapport au même trimestre de l’année dernière, iOS a enregistré une augmentation d’environ 8% des nouvelles activations aux États-Unis. Notamment, cela fait deux ans qu’Apple augmente sa part de marché comme au premier trimestre 2018, l’adoption d’iOS dans les nouveaux smartphones mesurait 32%, Android s’emparant de près de 70%.

Cela signifie un gain de 12% pour l’adoption d’iOS sur deux ans et les 44% le placent au-dessus du CIRP de 41% enregistré dans son rapport de 2016.

C’est une bonne nouvelle pour Apple, mais les données du CIRP montrent également que la fidélité au système d’exploitation est très élevée, à environ 90% pour iOS et Android. Cela signifie qu’il existe un petit groupe de consommateurs ouverts à la commutation, de sorte que le duopole du système d’exploitation continuera probablement même si de légers changements se produisent au fil du temps.

«La fidélité au système d’exploitation est stable à des niveaux très élevés», a ajouté Mike Levin, associé et cofondateur du CIRP. “Au cours des quatre dernières années, environ 90% des nouvelles activations de téléphones portables sont restées avec l’ancien système d’exploitation de l’acheteur. Malgré les efforts d’Apple pour attirer les utilisateurs d’Android vers iOS, et les efforts similaires des fabricants de téléphones Android pour attirer les clients d’iPhone, l’utilisation du système d’exploitation est parmi les plus affinitaires des consommateurs. »

Dans une rare collaboration, Apple et Google ont annoncé aujourd’hui qu’ils travaillent ensemble pour intégrer le suivi des contacts COVID-19 dans les deux systèmes d’exploitation tout en se concentrant sur la confidentialité et la sécurité.

Les premières applications devraient être disponibles en mai. En savoir plus sur la collaboration ici.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: