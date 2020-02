Rapport: le lancement et la disponibilité de l’iPhone 12 sont remis en question par rapport au coronavirus

Jusqu’à présent, des incertitudes et des doutes ont été exprimés quant à la disponibilité de la gamme iPhone 12 cet automne, mais la plupart des rapports suggèrent qu’Apple lancera toujours le nouveau matériel au début de l’automne comme d’habitude, même si la production est retardée en raison du coronavirus. Cependant, cet après-midi, un nouveau rapport suggère que la chronologie de l’iPhone 12 devient plus floue.

Un rapport de . souligne aujourd’hui que les ingénieurs d’Apple se rendent normalement fréquemment en Chine à cette période de l’année pour commencer à déterminer le processus d’assemblage des prochains iPhones qui sont traditionnellement lancés à l’automne. Cependant, avec des interdictions de voyager en raison d’un coronavirus, cela ne se produit pas.

Alors qu’une rampe de production complète pour les iPhones phares commence généralement en été, le rapport note que la première partie du processus de validation de la production de l’iPhone retardée pourrait retarder la disponibilité des appareils.

L’une des sources de . qui était un ancien employé d’Apple a déclaré:

Les ingénieurs d’Apple sont-ils avec les ingénieurs de Foxconn? S’ils le sont, ils progressent probablement. Mais s’ils ne le sont pas, s’ils sont mis en quarantaine, cela pourrait être mauvais.

Notamment, Foxconn a dû repousser la réouverture de ses usines en Chine. L’objectif le plus récent est de les remettre en ligne à 50% de production d’ici la fin de ce mois. Le temps nous dira si cela s’estompe. Ce matin, nous avons appris que Foxconn offre des bonus, des repas gratuits et bien plus encore pour ramener les employés au travail.

Un rapport du New York Times publié aujourd’hui sur l’état du coronavirus a mis en évidence des responsables américains avertissant que nous pourrions voir une épidémie aux États-Unis. L’Italie et d’autres pays ont également récemment constaté des flambées épidémiques.

Quant à l’iPhone 9, sa production serait également retardée, bien qu’il soit rapporté qu’Apple lancera toujours l’appareil comme prévu en mars.

