Rapport: les modèles d’iPhone 11 et 11 Pro représentent 69% des ventes d’iPhone aux États-Unis au cours du trimestre des fêtes

Le dernier rapport de recherche sur les ventes du CIRP suggère que la série iPhone 11 a été bien accueillie, la combinaison d’iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max représentant 69% de tous les iPhones vendus aux États-Unis entre octobre et décembre. 2019.

Sans surprise, l’iPhone 11 moins cher était le plus populaire, représentant 39% de tous les iPhones vendus. L’iPhone XR vieux d’un an continue également de bien se vendre à son prix nouvellement réduit de 599 $.

Comme toujours, Apple ne publie pas de chiffres unitaires officiels pour les ventes de matériel, ces chiffres sont donc basés sur les sondages des analystes.

En comparant la gamme d’iPhone de vacances entre 2018 et 2019, le CIRP rapporte que le prix de vente moyen est passé de 839 $ en décembre 2018 à environ 809 $. Comme Apple a réduit les prix de l’iPhone 11 de 50 $, un certain niveau de baisse de l’ASP était à prévoir. Les ventes de décembre 2018 ont également été soutenues par la disponibilité pour la première fois de l’iPhone XS Max.

Les données du CIRP suggèrent également que les taux d’utilisation par les clients des niveaux de stockage supérieurs sont inférieurs à ceux des années précédentes. Alors que plus des deux tiers des acheteurs d’iPhone 11 Pro ont acheté des modèles de 256 Go ou 512 Go, la majorité des modèles d’iPhone 11 et d’iPhone plus anciens étaient destinés à l’option de stockage d’entrée de gamme de 64 Go.

Apple publiera officiellement ses états financiers sur ses résultats trimestriels appelés, prévus pour le mardi 28 janvier. Bien que la société ne publie pas de ventes unitaires, certaines estimations peuvent être glanées à partir des chiffres des revenus. Les investisseurs seront également à la recherche de n’importe quelle couleur en fonction de l’intérêt des clients pour les services d’Apple comme Arcade et TV +.

