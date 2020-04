Rapport: Martin Scorsese en pourparlers avec Apple pour financer son prochain film avec un budget de 200 millions de dollars

Le célèbre réalisateur Martin Scorsese serait en pourparlers avec Apple et Netflix au sujet de son prochain projet de film, selon un rapport du Wall Street Journal. Le film ‘Killers of the Flower Moon’ – basé sur un best-seller du même nom – est déjà en cours de production.

Le film était en développement avec Paramount Pictures, avec Leonardo DiCaprio, mais le projet a été bloqué alors que le budget devenait incontrôlable. Le film coûterait plus de 200 millions de dollars. Paramount a prétendument reculé devant la hausse des coûts et a permis à Scorsese de trouver d’autres acheteurs.

Le film précédent de Scorsese, The Irishman, avait une histoire similaire. Il était à l’origine en cours de développement chez Paramount, mais le budget de 175 millions de dollars du film a également vu Paramount vendre le film à Netflix.

Apple pourrait être en meilleure position pour sécuriser l’accord que Netflix. Alors que les deux ont les soldes bancaires pour soutenir le budget de Killers of the Flower Moon, Apple TV + s’est montré plus convivial pour les cinémas. Alors que Netflix préférerait que tous les originaux fassent leurs débuts en premier sur son service de streaming, Apple a été ouvert aux box-office traditionnels avant qu’un titre ne se dirige vers son service de streaming.

Un début au box-office pour le film pourrait aider à récupérer une partie du coût de production. Au fil du temps, les drames pour adultes à gros budget se sont estompés à mesure que le public des salles de cinéma se tournait vers l’animation familiale et les spectacles de super-héros. Par conséquent, des réalisateurs comme Scorsese développent une dépendance toujours croissante à l’égard des poches profondes de services de streaming pour leurs films.

En termes de coût, Apple a déjà engagé 100 millions de dollars pour une production de A Christmas Carol, qui devait débuter plus tard cette année avant que la perturbation du coronavirus ne se lève la tête. Son premier film majeur, The Banker, a été acheté pour un prix de 20 millions de dollars. Apple TV + a dépensé énormément pour des séries télévisées, y compris des budgets de saison de plus de 120 millions de dollars pour The Morning Show, See et d’autres séries originales phares. Et la société n’a montré aucun signe de ralentissement de sa frénésie de dépenses. Apple TV + a commandé une série de dix épisodes de Masters of the Air, le troisième opus de la franchise Band of Brothers, pour un coût total de 250 millions de dollars.

Le Wall Street Journal dit que si Apple prend le film, il devra compenser Paramount pour les ressources que le studio a déjà investies dans le projet. Il est également possible qu’Apple et Paramount s’associent, Apple supportant la majeure partie de la facture et Paramount gérant la distribution en salles. Le film serait inévitablement diffusé dans le monde entier sur Apple TV + après une période d’exclusivité dans les cinémas.

(Si vous vous interrogez sur l’image de l’affiche de cet article, Apple a présenté Scorsese dans une publicité de 2012 pour Siri et l’iPhone 4S.)

