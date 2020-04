Rapport minoritaire: différences film / livre | .

Le film de Steven Spielberg en 2002 Rapport minoritaire est basé sur une nouvelle du même nom du célèbre auteur de science-fiction Philip K. Dick, mais le film présente quelques différences majeures par rapport au livre, notamment le sort de John Anderton. Joué par Tom Cruise dans le film, John est décrit (selon ses propres mots) comme “chauve et gros et vieux” dans les premières lignes de la nouvelle de Dick. John a été effectivement divisé en deux personnages différents pour le film de Spielberg: la version de John jouée par Cruise, et le fondateur vieillissant de Prec von von Max von Sydow, Lamar Burgess.

Minority Report met également en vedette Colin Farrell dans le rôle de Danny Witwer, un jeune agent fédéral qui a été chargé d’enquêter sur Precrime et de rechercher des failles avant que le programme ne devienne national. Dans le livre, ce personnage s’appelle Ed Witwer, et a été envoyé par le Sénat pour reprendre le travail de John – bien qu’officiellement il soit juste là pour agir en tant qu’assistant de John jusqu’à sa retraite. Dans les deux versions de l’histoire, il y a une animosité immédiate entre John et Witwer, et lorsque les précogs prédisent que John va assassiner un homme qu’il n’a jamais rencontré, il soupçonne immédiatement Witwer de l’encadrer.

L’histoire de John d’avoir un fils qui a été kidnappé six ans auparavant n’est pas dans le livre, et la toxicomanie de John ne l’est pas non plus. Ces éléments ont été créés pour l’adaptation de Spielberg du Minority Report, afin d’expliquer la dévotion de John à Precrime et comment il pourrait être motivé pour assassiner Leo Crow. Ce ne sont cependant pas les seuls changements qui ont été apportés. Voici les plus grandes différences entre The Minority Report de Philip K. Dick et l’adaptation du film.

Dans la version cinématographique de Minority Report, les précogs semblent relativement normaux en plus d’être conservés dans la piscine et connectés aux ordinateurs. Agatha (Samantha Morton) est capable de converser avec John après la disparition de ses drogues, et lorsque les précogs sont libérés à la fin du film, nous les voyons vivre une vie d’isolement paisible et lire des livres. En revanche, dans l’histoire originale, les précogs sont décrits comme des “créatures gaffeuses et maladroites” avec “des têtes agrandies et des corps gâchés”. Comme l’explique John, «leur talent absorbe tout», laissant leur cerveau incapable de fonctionner à quelque titre que ce soit au-delà de l’avenir. Contrairement au film, les précogs du Dick’s Minority Report reçoivent constamment des informations sur l’avenir, y compris non seulement des meurtres mais des délits mineurs comme les voies de fait, l’évasion fiscale et le vol, ainsi qu’une grande quantité de données inutiles.

Dans la version livre du Minority Report, la victime de John Anderton s’appelle Leopold Kaplan, pas Leo Crow, et ce n’est pas seulement un criminel désespéré au hasard. Kaplan est un général à la retraite qui est en fait responsable du complot de son propre meurtre par Anderton, dans le cadre d’une conspiration pour démanteler Precrime et rétablir le pouvoir de l’armée. Alors que dans le film, John n’a pas de rapport minoritaire, dans l’histoire originale, il en a trois. Dans la première prédiction, Kaplan parle à John de la conspiration et John tue Kaplan. Dans le second, John apprend qu’il devrait tuer Kaplan et choisit de ne pas le faire. C’est le résultat souhaité par Kaplan, car cela prouverait que Precrime est faillible et peut avoir enfermé des innocents.

Kaplan pense qu’il y a un rapport majoritaire, car deux des précogs prédisent que John va le tuer. Ce qu’il ne réalise pas, cependant, c’est que ces deux rapports ne sont en réalité pas d’accord. Le troisième et dernier rapport minoritaire est que John se renseignera sur le deuxième rapport minoritaire (dans lequel il ne tue pas Kaplan) et changera d’avis à nouveau, choisissant de tuer Kaplan afin de sauver Precrime. C’est finalement ce qui se passe.

La version de Farrell de Witwer est abattue par Lamar Burgess après avoir compris comment Anne Lively a été assassinée. Ce scénario ne fait pas partie du livre original et Witwer ne meurt pas dans l’histoire de Philip K. Dick. Au lieu de cela, il obtient son souhait et reprend le travail de John, après que John soit envoyé en exil sur une planète de colonie pour punir le meurtre de Kaplan. Le nouveau travail de Witwer s’accompagne cependant d’une mise en garde inquiétante; il hérite d’un système qu’il sait être imparfait et vulnérable à la manipulation, et les mots d’adieu de John sont pour avertir Witwer qu’il pourrait facilement être configuré de la même manière que John. Oui, la fin originale de Rapport minoritaire était beaucoup plus inquiétant que ce qui a fini dans le film.

