Rapport: Selon les rumeurs, l’iPhone de 5,4 pouces serait de taille similaire à l’iPhone 8, prend en charge Face ID

Un nouveau rapport de Macotakara aujourd’hui crée une certaine confusion quant à ce à quoi s’attendre de la gamme iPhone 2020 d’Apple. Alors que les rumeurs suggèrent largement qu’Apple développe une version actualisée de l’iPhone 8, ce rapport semble confondre quelques détails.

Le rapport cite des conversations avec des fournisseurs d’Apple au CES 2020 la semaine dernière et indique qu’Apple «pourrait développer» un modèle iPhone 8 actualisé avec Face ID. Cet appareil existerait, semble-t-il, aux côtés du modèle très répandu Touch ID, qui devrait être publié ce printemps.

La caméra arrière serait également «beaucoup plus grande» que l’iPhone 8. »L’iPhone 8 était équipé d’un appareil photo à objectif unique, tandis que l’iPhone 8 Plus comportait un appareil photo à double objectif disposé horizontalement. Afin d’accueillir le capteur TrueDepth, l’encoche serait une «taille intermédiaire» entre les séries iPhone XS et iPhone 11.

La taille du corps revient à l’iPhone 7, et la taille du récepteur se situe entre la série iPhone 11 et la série iPhone XS. En utilisant la caméra TrueDepth, la largeur des verticules de la taille de la zone active pour l’affichage augmente et devient ainsi une taille de 5,4 pouces, et la possibilité que ce soit le modèle qui bourdonne augmente.

Ce rapport prête à confusion pour plusieurs raisons. D’abord et avant tout, Macotakara décrit explicitement ce mystérieux appareil comme «une version mise à jour de l’iPhone 8 utilisant la puce A13 Bionic». Toutes les autres rumeurs ont jusqu’à présent déclaré que «l’iPhone SE 2» ou «iPhone 9» que nous voyons ce printemps présentera Touch ID avec un design presque identique à celui de l’iPhone 8.

Le résultat le plus probable ici est que Macotakara mélange les rumeurs autour de la gamme iPhone 2020. Ming-Chi Kuo a déclaré qu’Apple prépare un iPhone de 5,4 pouces pour cette année avec Face ID. Ce que Macotakara semble dire, c’est que l’iPhone de 5,4 pouces sera similaire à l’iPhone 8 en termes de taille corporelle.

Cela a du sens. L’iPhone 8 était doté d’un écran de 4,7 pouces, mais avec des cadres plus grands en haut et en bas. Avec la conception bord à bord de l’iPhone 11, Apple peut adapter un écran plus grand dans la même taille que l’iPhone 11.

Nous attendons également une version actualisée de l’iPhone 8 ce printemps, avec Touch ID, un bouton d’accueil et un écran LCD de 4,7 pouces. Cet appareil ciblera le bas de gamme du marché, mais inclura toujours le processeur A13.

Pour rendre les choses aussi claires que possible, voici ce que nous attendons actuellement pour la gamme iPhone 2020:

«IPhone 9» avec un design identique à l’iPhone 8, Touch ID, bouton Accueil – mars

IPhone OLED de 5,4 pouces, double caméra arrière – automne

IPhone OLED 6,1 pouces, double caméra arrière – automne

Technologie OLED 6,1 pouces, triple caméra arrière et technologie 3D temps de vol – Automne

Technologie OLED de 6,7 pouces, triple caméra arrière et technologie 3D temps de vol – Automne

