Rayman Legends est gratuit pour une durée limitée

Ubisoft a annoncé la sortie gratuite d’une série de ses jeux, aidant ainsi à divertir les personnes actuellement en quarantaine chez elles. La nouvelle initiative comprendra des jeux gratuits, des démos et plus encore pendant un mois. Le premier titre gratuit est Rayman Legends.

Le jeu est désormais téléchargeable gratuitement sur le lanceur Ubisoft et ne nécessite aucune exigence. Vous pouvez le télécharger gratuitement jusqu’au 3 avril et, très prochainement, il sera rejoint par d’autres titres gratuits. L’idée derrière la nouvelle initiative d’Ubisoft est que vous pourriez avoir besoin de divertissement pour rendre les longues journées à la maison plus supportables.

Ubisoft lance Rayman Legends gratuitement

Quel genre de divertissement mieux que quelque chose de gratuit? La société a également compilé une liste de ses jeux gratuits, démos et autres offres pour le mois suivant sur un portail dédié “gratuit” disponible sur ce site. Malheureusement, Ubisoft n’a pas précisé quels seront les prochains jeux sur la liste mais nous espérons les connaître bientôt.

Rayman Legends est probablement le jeu le plus connu de la liste gratuite et sera bientôt rejoint par Might Magic Chess Royale et Rabbids Coding. En outre, la société a actuellement répertorié plusieurs démos de jeux, notamment Ghost Recon Breakpoint de Tom Clancy, The Crew 2, Trial Rising, The Division et Ghost Recon Wildlands.

Ubisoft dit qu’il prévoit d’ajouter plus d’offres gratuites et plus à son portail gratuit dans les prochains jours et impliquera des jeux comme Just Dance et Assassin’s Creedi. En outre, la société a déclaré avoir fait don de 150 000 $ pour l’urgence COVID-19 à l’Organisation mondiale de la santé.