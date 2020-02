Rayonnement élevé émis par les smartphones sur cette liste

Chaque smartphone sur le marché questions une certaine quantité de rayonnement électromagnétique, toujours en mesure d’aller pratiquement d’affecter l’organisme humain, précisément parce que récemment une corrélation probable entre les maladies et le rayonnement absorbé a été démontrée.

Cependant, tous les modèles actuellement sur le marché européen sont réglementés par un loi publié parUE ce qui limite la Valeur SAR (c’est-à-dire le taux d’absorption du rayonnement par le corps humain, mesuré en watts / kilogramme) a 2W / kg. En termes simples, si le fabricant devait proposer un appareil valeur plus élevée, le modèle sera jeté et non commercialisé; cela pour expliquer que de nos jours ils n’existent pas smartphones plus nocifs que les autres, le liste que vous trouverez ci-dessous explique uniquement quels terminaux sont là plus ils se rapprochent à la limite imposée.

Rayonnement élevé pour ces produits

la Xiaomi Mi A1, selon les modèles commercialisés ces dernières années, est le plus “dangereux” atteignant 1,75 W / Kg, une valeur encore plus faible (et pas un peu) que les fameuses 2W / kg nous parlions plus tôt.

À la deuxième place du classement spécial, nous trouvons OnePlus 5T à 1,68W / kg, pour passer ensuite à Huawei Mate 9, Xiaomi Mi Max 3, OnePlus 6T, HTC U12 Live, Honor 8, Huawei P9 Plus, Motorola Moto Z2 Play ou Xiaomi Mi Mix 3 (qui termine la première décennie avec la valeur de 1,45W / kg).

En descendant à la valeur SAR, cependant, nous croisons certains modèles bien connus, tels que Xiaomi Mi 9 avec 1 389 W / Kg, Google Pixel 3XL avec 1,39 W / Kg, Google Pixel 3 avec 1,33 W / Kg, Honneur 9 avec 1,26 W / Kg ou Apple iPhone 7 Plus avec 1,24 W / Kg.

Comme spécifié ci-dessus, nous vous rappelons que quiconque possède un Xiaomi Mi A1 n’est plus à risque des autres utilisateurs.