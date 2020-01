rayonnement élevé pour ces modèles en attente de 5G

chaque smartphone présente sur le marché émet des rayonnements. En fait, aujourd’hui, nous parlons de plus en plus des dangers possibles qui peuvent résulter de l’exposition continue aux ondes électromagnétiques émises par les appareils. En fait, les téléphones ne sont pas de simples appareils utilisés pour appeler: leurs fonctions sont de plus en plus nombreuses et complexes, et profitez de différents composants techniques qui assurent une grande capacité de calcul.

Aussi pour l’avènement de 5G, la nouvelle connexion hyper-rapide arrivant sur les marchés du monde entier, est redoutée pour la santé des êtres humains: les ondes émises par les smartphones en conjonction avec la nouvelle norme de télécommunications ont généré alarmisme et inquiétudes sur le Web. traité le fausses nouvelles à cet égard, ils sont très nombreux et la panique qui a éclaté suite à la mauvaise nouvelle a conduit de nombreux utilisateurs à douter de leur propre téléphone.

Qu’y a-t-il de vrai dans le discours sur le “risque radiologique” lié aux smartphones?

Au-delà des fausses nouvelles, il y a cependant des précautions à prendre pour éviter précisément l’exposition continue aux vagues. Nous partons du principe qu’il n’y a rien à craindre, car ces le rayonnement est non ionisantpar conséquent, ils ne peuvent pas provoquer de mutations dans les gènes et l’ADN de l’individu, empêchant ainsi la prolifération de maladies dangereuses et graves. Il serait peut-être préférable de ne pas dormir avec l’appareil près de la tête ou de ne pas le porter dans la poche du pantalon près des parties intimes.

Nous garantissons également que chaque téléphone est légalement obligé d’avoir une certaine valeur SAR (taux d’absorption spécifique) déclaré par l’Union européenne à la Commission, un 2 Watt par Kg. Tout smartphone ne respectant pas cette limite ne peut être commercialisé sur notre continent.