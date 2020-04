Razer Blade 15, une nouvelle version du prochain PC de jeu

Le fabricant de PC de jeu Razer a annoncé sa nouvelle Razer Blade 15, un ordinateur portable qui rivalise pour le rôle d’ordinateurs portables plus puissants.

Le PC vise principalement à offrir un moniteur enviable et des performances sans compromis, il est en fait équipé du CPU Intel de 10e génération et du GPU de Nvidia.

Voyons les spécifications

Razer Blade 15 est disponible en différentes versions, dans lesquelles le CPU et le GPU varient, atteignant jusqu’à 19,9 x 235 x 355 cm et pesant jusqu’à 2,2kg.

L’affichage à bord est de 15,6 pouces en FullHD avec l’incroyable taux de rafraîchissement de 300 Hz, ce qui garantit une fluidité extrême, pour aggraver les choses, avec un supplément de prix, vous pouvez emporter la version 4K avec vous.

Le moniteur bénéficie d’un temps de réponse de 1 ms et est en mesure de garantir la couverture de la Espace colorimétrique 100% DC1-P3, en plus d’être décoré de la certification HDR400.

Nous arrivons maintenant à la pièce maîtresse, en fait du point de vue du GPU, il est disponible avec diverses cartes Nvidia familiales à bord GTX, RTX et Quadro, y compris: GTX 1660 Ti, RTX 2060, RTX 2070 Max-Q, RTX 2070/2080 SUPER Max-Q et Quadro 5000.

En passant au CPU, l’option est divisée en deux possibilités, c’est-à-dire que vous pouvez choisir entre Intel Core i7-10750H, avec 6 cœurs / 12 threads, une fréquence de 5 GHz et 12 Mo de cache L3, ou le Core i7-10875H, 8 cœurs / 16 threads, une fréquence de 5,1 GHz et 16 Mo de cache L3.

Du point de vue des souvenirs, nous avons à bord 16 Go de RAM DDR4 2933 MHz et la possibilité d’insérer jusqu’à 2 SSD de 1 To.

Le PC est également disponible en deux versions du point de vue du refroidissement, une de base et une avancée, dans laquelle dans la première, nous trouvons un caloduc avancé pour la dissipation, tandis que dans la seconde, nous avons une chambre à vapeur personnalisée avec des matériaux thermiques, pour dissiper chauffer aussi silencieusement que possible.

Le produit présenté montre certes des muscles puissants, mais aussi le prix qui démarre à partir de 1800 €, justifié cependant par le niveau de qualité et de performance.